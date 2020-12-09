اتفاقية شراكة تروم تعزيز التدريب وريادة الأعمال

هسبريس من الرباط

وقعت كل من جمعية المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي "AZIAN" والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء "ENCG-C" اتفاقية شراكة، بمقر عمالة عين السبع الحي المحمدي.

وترأس حفل التوقيع كل من حسن بنخيّي، عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، بحضور محمد فكرات، رئيس جمعية المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي "AZIAN"، واسماعيل قباج، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير "ENCG-C"، إضافة إلى ممثلي مجلس إدارة AZIAN وأعضاء هيئة التدريس والإدارة في ENCG-C.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وفق بلاغ صادر عنهما، إلى "تطوير إجراءات مشتركة ومنسقة لتعزيز التدريب والبحث والتطوير وريادة الأعمال والتكامل المهني للخريجين من المدرسة، وكذلك تزويد موظفي الشركات الأعضاء في AZIAN بالتدريب الأولي والمستمر المقدم من ENCG-C".

وختم البلاغ بأن جمعية AZIAN، بصفتها جمعية مسؤولة اجتماعيًا، "تؤكد، من خلال هذه الاتفاقية، التزامها بالانفتاح على مؤسسات التدريب والبحث، وستتيح شبكتها لـ ENCG-C تطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك، التي تحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين".