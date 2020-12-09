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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:05

أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما يُعادل 26 مليار درهم مغربي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتراض مُقسم إلى ثلاثة أشطر بـ750 مليون دولار، و1 مليار دولار، و1.25 مليار دولار.

وتصل مدة استحقاق الشطر الأول إلى 7 سنوات، مع نسبة مردودية في حدود 2.412 في المائة، والثاني بمدة استحقاق تبلغ 12 سنة، بمردودية بـ3.043 في المائة، والثالث على 30 سنة بمردودية بـ4 في المائة.

وحسب الوزارة فقد حقق هذا الإصدار، الذي يُؤشر على عودة المغرب إلى السندات الدولية بالدولار بعد غياب دام 7 سنوات، نجاحاً باهراً لدى المستثمرين الدوليين، إذ بلغ عدد المهتمين منهم 478، قدموا عروضاً بحوالي 13 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الإصدار بأربع مرات.

وأشار البلاغ أيضاً إلى أن هذا الإصدار سمح للمغرب بتجديد التواصل مع المستثمرين الأميركيين وتنويع مصادر التمويل، وحظي باهتمام من قبل مستثمرين من المستوى العالي، لاسيما مُدبرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق المعاشات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وكان المغرب أصدر في شتنبر المنصرم سندات إلزامية في السوق المالية الدولية لاقتراض 1 مليار أورو على دفعتين، بقيمة 500 مليون أورو لكل منهما. ويتجلى أن الإصدارين معاً لقيا اهتماماً لافتاً على الرغم من الظرفية الاقتصادية الاستثنائية الناتجة عن أزمة كورونا.

ويعمل المغرب منذ بداية الجائحة بداية السنة الجارية على تعبئة موارد مالية مستمرة باللجوء إلى الاقتراض لدى المؤسسات البنكية الدولية أو لدى السوق المالية الدولية؛ وذلك بهدف تجاوز تداعيات الأزمة على الميزانية العامة للدولة المتمثلة في انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - samir الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:30
لو كنتم تدخرون اموال المهرجانات وكرة القدم لما كنتم بحاجة للاستدانة من الجهات الاجنبية
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37
2 - mounir الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:38
ليس هناك ادنى تفكير في إنشاء مشاريع تنموية أو خطط بديلة لانقاذ المغرب من تراكم الديون
لكم دراية فقط عن كيفية تقديم طلبات الإقتراض
وزير المديونية و ليس وزير الإقتصاد و المالية.
فقط التفكير في رواتب خدام الدولة الخيالية و ماتبعها من امتيزات.
هذه الحكومة لو ترأست الإتحاد الأوروبي لأغرقته في الديون في خمس سنوات.
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32
3 - حلال المشاكل الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:39
هذا الوزير اثبث فشله بهاته الإقتراضات التي ترهن مصير جيلين من المغاربة .
كان عليه أن يقوم بإصلاحات محلية إقتصادية عوض اللجوء إلى الحلول السهلة وفوق هذا كله فهو يفرح بالديون عوض أن يبكي دما لو كانت فيه ذرة من المسؤولية أو حتى التكنوقراطية كما يدعي هو ومن حوله.
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21
4 - العجز الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 14:45
سبحان الله منذ فثرة الاستعمار الو يومنا هذا وحنا عندنا مديونية وعجز حنا ملينا فبلاصتكم حيث كاع لي مالقى حل وعجز كيقتارض ضننا منه بلي هذا سيساهم هههه فالتقدم والازدهار عدم حسن التدبير هو السبب في هذا العجز
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21
5 - حسن المغترب الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:00
مند 2015 و نحن ندعوا بكل مالنا من قوة على اقناع كل الحكومات بإصدار السندات الدولية ،الى السوق الدولية لكن لاحد يحبد هده الفكرة،لكن رغم انها جد متأخرة الى انها قد تقدم دعم بمستوى جيد للاقتصاد الوطني لكن حداري من الفساد ان لا يهلك هدا المشروع.....
من اجابيات هده الفكرة يمكن استخلاص من الدولة اليبانية و كيف منحت القوة الازمة للنهوض بشركة العملاقة sony و SUzUKi
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-5
6 - الاقتراض الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:04
سبحان الله عندما يتكلم الوزراء و المسؤولون يصورون لك الوضع كأننا دولة عظمى الكل يخاف منا و يتعلم منا الدروس و يقتدون بنا و غير ذلك من الكلام الخشبي الذي يصم الآذان، و عندما ترى كمية الاقتراض و المديونية تعلم أننا نعيش ما قبل التاريخ، لا مدخول لهذه الدولة ولا صناعة ولا تجارة ولا موارد طبيعية و لا شيء، كله اقتراض من ااخارج و الداخل، فهل سنبقى هكذا إلى ما شاء الله،
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7
7 - جمال الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:05
الإقتراض ثم الإقتراض، هذا هو النجاح الباهر!!! لو كانت هناك عدالة ضريبية و محاربة حقيقية للفساد لما اضطررنا لإغراق البلاد في الديون. هل توقفت عقول المغاربة لإيجاد حلول مناسبة أم أن هناك لوبي يضغط لإغراق البلاد في الديون ليحافظ على مصالحه المالية و الريعية؟؟؟!!
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2
8 - مراقب الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:08
وزير المديونية و ليس وزير الإقتصاد و المالية.
فقط التفكير في رواتب خدام الدولة الخيالية و ماتبعها من امتيزات.
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2
9 - أبو بكر الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 15:13
ليست المسألة في كثرة الاموال، المسألة في نجاعة تدبير الاموال.
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2
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