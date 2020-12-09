24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حديث الساعة
- العمراني: "فجوة كبيرة" بين الاعتراف والتمتع بحُقوق ذوي الإعاقات
- دراسة: حرص الأطفال على العطاء يعود عليهم بالنفع
- هذه الطريقة الصحيحة لتخزين المكسرات
- نقابة تنبه إلى الوضع الوبائي في ابتدائية المحمدية
حرارة الانتخابات توسّع الترحال وترفع المواجهة بين الأحزاب السياسية (5.00)
زيارة زعيم "اليمين الإسباني المتطرف" تثير احتجاجات بجُزر الكناري (5.00)
رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن (4.50)
- الملك يأمر الحكومة باعتماد مجانية "تلقيح كورونا" لجميع المغاربة - (263)
- جيش الجارة الشرقية يتمسّك بعقيدة العداء للمملكة في نزاع الصحراء - (154)
- خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن - (96)
- رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن - (92)
- مغاربة يطالبون الحكومة بحجب أو حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار
أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما يُعادل 26 مليار درهم مغربي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتراض مُقسم إلى ثلاثة أشطر بـ750 مليون دولار، و1 مليار دولار، و1.25 مليار دولار.
وتصل مدة استحقاق الشطر الأول إلى 7 سنوات، مع نسبة مردودية في حدود 2.412 في المائة، والثاني بمدة استحقاق تبلغ 12 سنة، بمردودية بـ3.043 في المائة، والثالث على 30 سنة بمردودية بـ4 في المائة.
وحسب الوزارة فقد حقق هذا الإصدار، الذي يُؤشر على عودة المغرب إلى السندات الدولية بالدولار بعد غياب دام 7 سنوات، نجاحاً باهراً لدى المستثمرين الدوليين، إذ بلغ عدد المهتمين منهم 478، قدموا عروضاً بحوالي 13 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الإصدار بأربع مرات.
وأشار البلاغ أيضاً إلى أن هذا الإصدار سمح للمغرب بتجديد التواصل مع المستثمرين الأميركيين وتنويع مصادر التمويل، وحظي باهتمام من قبل مستثمرين من المستوى العالي، لاسيما مُدبرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق المعاشات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وكان المغرب أصدر في شتنبر المنصرم سندات إلزامية في السوق المالية الدولية لاقتراض 1 مليار أورو على دفعتين، بقيمة 500 مليون أورو لكل منهما. ويتجلى أن الإصدارين معاً لقيا اهتماماً لافتاً على الرغم من الظرفية الاقتصادية الاستثنائية الناتجة عن أزمة كورونا.
ويعمل المغرب منذ بداية الجائحة بداية السنة الجارية على تعبئة موارد مالية مستمرة باللجوء إلى الاقتراض لدى المؤسسات البنكية الدولية أو لدى السوق المالية الدولية؛ وذلك بهدف تجاوز تداعيات الأزمة على الميزانية العامة للدولة المتمثلة في انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لكم دراية فقط عن كيفية تقديم طلبات الإقتراض
وزير المديونية و ليس وزير الإقتصاد و المالية.
فقط التفكير في رواتب خدام الدولة الخيالية و ماتبعها من امتيزات.
هذه الحكومة لو ترأست الإتحاد الأوروبي لأغرقته في الديون في خمس سنوات.
كان عليه أن يقوم بإصلاحات محلية إقتصادية عوض اللجوء إلى الحلول السهلة وفوق هذا كله فهو يفرح بالديون عوض أن يبكي دما لو كانت فيه ذرة من المسؤولية أو حتى التكنوقراطية كما يدعي هو ومن حوله.
من اجابيات هده الفكرة يمكن استخلاص من الدولة اليبانية و كيف منحت القوة الازمة للنهوض بشركة العملاقة sony و SUzUKi
فقط التفكير في رواتب خدام الدولة الخيالية و ماتبعها من امتيزات.