"التجاري وفا بنك" يطلق تأمين "أمان" الشمولي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن التجاري وفا بنك إطلاق عروضه الجديدة للتأمين الشمولي "أمان" بضمانة تأمين الوفاء.

وقال إدريس مغراوي، المدير المنتدب المكلف بقطب خدمات التأمين على الحياة بتأمين الوفاء، إن الهدف من وراء هذا المنتوج الجديد هو توفير خدمة شاملة للتأمين يستفيد منها كافة المغاربة.

وأوضح مغراوي، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن هذه العروض تندرج ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي الهادفة إلى تمكين جميع المغاربة، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، من الولوج إلى الخدمات البنكية والمالية بشروط مبسطة ومتاحة للجميع.

وأضاف المدير المنتدب المكلف بقطب خدمات التأمين على الحياة بتأمين الوفاء: "باعتبار التجاري وفا بنك رائدا في الإدماج المالي بالمغرب وفاعلا رئيسيا في التأمين البنكي في المغرب وإفريقيا، يواصل عمله من أجل تبسيط الخدمات البنكية والمالية، لاسيما من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة للتأمين الشمولي لفائدة الخواص والمهنيين والمقاولات الصغرى".

وترمي الباقة الجديدة "أمان"، التي تم إطلاقها في إطار التأمين الاقتصادي، إلى حماية العائلة والأقارب في حالة وفاة المؤمّن أو ضمان تعويض يومي في حالة دخول المؤمن إلى المستشفى.

وتشمل هذه التشكيلة الجديدة "أمان حياتي"، وهي تأمين لتغطية مصاريف الدفن، وكذا "أمان الوالدين" المتعلق بتأمين في حالة وفاة المؤمّن لفائدة أحد الوالدين، و"أمان أولادي"، وهو تأمين في حالة وفاة المؤمّن لفائدة أحد الأبناء، و"أمان صحتي"، وهو تأمين الاستشفاء.

وتتضمن باقة "أمان" ابتكارات بمفهوم جديد لخصائص التأمين التقليدي، مبنية على 3 محاور رئيسية تتمثل في أثمنة في متناول الجميع، ابتداء من 99 درهما سنويا، مع احتساب جميع الرسوم، بغض النظر عن سن المشترك؛ واشتراك بدون شروط أو شكليات لجميع العروض؛ وتعويض في الحين وسريع.

وقال المسؤولون بالمجموعة المصرفية: "مع إطلاق التشكيلة الجديدة 'أمان' تحفز مجموعة التجاري وفابنك نشأة التأمين الشمولي بالمغرب، وتدعم دورها الرائد بهدف رفع تحدي الإدماج المالي، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية في خدمة عالم مستدام، تضامني وشامل".