"هواوي المغرب" تفتتح متجريْن جديديْن بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "هواوي" مواصلة عملية تطويرها بالمغرب، من خلال إدخال برنامجها المبتكر "الحياة الذكية"، مع افتتاح متجريْن؛ الأول هو "هواوي Experience Store (HES) في المركب التجاري "موروكول مول" في عين الذئاب، والثاني متجر هواوي Experience Store-R ، على مستوى شارع الزرقطوني.

ويقترح المتجران الجديدان على زبنائهما فضاءات مريحة مستلهمة فكرتها من الطبيعة؛ ما يسمح لهم الاستمتاع بتجربة عملية والتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية من علامة "هواوي".

ويأتي افتتاح المتجرين الجديدين لتعزيز مكانة "هواوي" في المغرب، ومتابعة عملية إطلاق أحدث النماذج التابعة للعلامة بصفتها رمزاً للابتكار ذي التكلفة المعقولة في المملكة؛ الأمر الذي يوفر اختياراً أفضل وتجربة كاملة للمستهلكين المغاربة.

وتُطبق علامة "هواوي" داخل فضاءاتها إستراتيجية 1+8+N الخاصة بها، حيث إن الرقم واحد هو إشارة إلى الهواتف الذكية؛ بينما يدل الرقم 8 على أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لوحي، وأجهزة تلفاز وأجهزة صوت ونظارات وساعات وسماعات الرأس؛ في حين أن حرف "n" يُشير إلى المنازل الذكية والمكاتب المتنقلة والرياضة والصحة والمعدات السمعية البصرية.

وبتوصيل كل الأجهزة الذكية لإنترنيت الأشياء (loT)، يُتيح هذا الأسلوب الرائد إمكانية الاهتداء إلى الطريق المؤدي إلى نمط حياة يربط ما بين التقنيات الرقمية بشكل يومي من خلال كل أجهزتك في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

وعلى سبيل المثال، واعتمادا على الهاتف الذكي P40 Pro، تتيح لك "هواوي" الاتصال بأجهزة أخرى، مثل Huawei MateBook أو Huawei Mate Pad أو SoundX أو Freebuds أو Huaweear Watch أو Huaweear، وذلك بكل سُهولة ومن خلال نقرة واحدة.

وفي هذا الصدد، صرح إيريك لونجفينج، المدير العام لشركة "هواوي" في منطقة شمال إفريقيا، بأن "المغرب يعدّ سوقا مهمة جدا في إستراتيجيتنا الخاصة بتطوير وتنمية تجارة التجزئة، وأيضا في سعينا إلى تحقيق أهدافنا لكي نصبح شركة رائدة في هذا القطاع. يسرنا، اليوم، أن نترك بصمة دائمة في المملكة من خلال إطلاق متجرين "HES" و"HES-R" بكل من المركب التجاري موروكومول، وشارع الزرقطوني".

وأضاف لونجفينج: "تعمل "هواوي" جاهدة على تزويد المستهلكين المغاربة بإمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والمنتجات الاستثنائية ذات الجودة العالية، والخدمات المتطورة، من أجل تطوير طرق أكثر فعالية للبقاء على اتصال. ومن خلال هذين المتجرين، تُعيد العلامة تعريف مفهوم البيع بالتجزئة من خلال مشروع "الحياة الذكية" الذي يُتيح لزبناء "هواوي" الجدد والحاليين، من أجل عيش تجربة رائعة من خلال تجربة أحدث ابتكاراتنا بشكل مُباشر".

وتعتبر المتاجر أكثر من مجرد نقاط البيع التقليدية، بل هي أماكن لعقد اللقاءات ومشاركة التجربة بين "هواوي" ومستخدميها، على اعتبار أن المتاجر تقترح اكتشاف النظام البيئي الكامل للمنتجات وخدمات العلامة التجارية. وسيرحب القائمون على المتاجر بعامة الناس في المناسبات المخصصة، على سبيل المثال، للتصوير الفوتوغرافي أو عرض الهواتف الذكية قبل تسويقها.

وأضحى بإمكان الزوار اكتشاف الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر الشخصي وكل الأجهزة المتصلة من "هواوي"، داخل مساحات شاسعة ومُشرقة، مع طرح مُختلف سيناريوهات الاستخدام الواردة.

وعملت "هواوي" على دمج "منطقة حياة الذكاء الاصطناعي السلس"؛ ما يُعطي للمستهلكين فرصة استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصميم منتجات استثنائية وإنشائها. كما توفر "هواوي" لزبنائها مساحات مخصصة بالكامل لخدمة ما بعد البيع.

وسيرافق افتتاح هذين المتجرين في مدينة الدار البيضاء، اللذين سيضمان أحدث النماذج التابعة لسلسلة العلامة التجارية الأكثر شهرة، تقديم عروض استثنائية وتخفيضات تتراوح ما بين 10 في المائة و15 في المائة على مجموعة من الأجهزة والأكسسوارات.