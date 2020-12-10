إطلاق "هارماتان" للطاقات المتجددة بجهة الداخلة

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "Salouna" للتكنولوجيا عن إطلاق مشروع "هارماتان" المشترك بينها وبين المملكة المغربية، وبشكل أخص جهة الداخلة وادي الذهب.

ويعتبر مشروع "هارماتان"، وفق بلاغ للشركة، "مطابقا للتعليمات الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس نصره الله لترويج وتعزيز موارد جهة الصحراء، فخلال خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، صرح جلالة الملك أن (هاته الجهة التي تزخر بالموارد والإمكانيات، بالبر مثلما بالبحر، ستقوم بدور الجسر والخط الرابط بين المغرب وعمقه الإفريقي)".

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ: "سولونا تيكنولوجي تستثمر في الفضاءات البحرية لتحلية مياه البحار من جهة، وأيضا لاستغلال الطاقات المتجددة ذات المصدر المائي أو الهوائي".

وقد اشتغلت سولونا تيكنولوجي "لقرابة 3 سنوات على تطوير فضاء هوائي بطاقة 900 ميغاوات على مساحة أكثر من 10000 هكتار بالداخلة، مع ضيعة لمراكز المعطيات المعيارية بشكل مشترك".

وزاد المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص هاته المراكز للإمداد بطاقة حساب وفقا للشبكات العالمية لقواعد البيانات المتسلسلة، "وقد تم اعتماد تقنية قواعد البيانات المتسلسلة من طرف بعض كبريات المؤسسات المالية في العالم، على غرار jp morgan chase, paypal, goldman sachs, square, inc, cme, intercontinental "exchange.

كما يتوفر هذا المشروع على إمكانية توفير أكثر من 400 منصب شغل عال خلال مدة تواجده، "وتعتزم سولونا تيكنولوجي إنشاء مركز محلي للتميز قصد تطوير خبرة محلية في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة متاحة لسوق عالمي في طور النمو"، بتعبير البلاغ.