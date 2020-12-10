24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حرارة الانتخابات توسّع الترحال وترفع المواجهة بين الأحزاب السياسية (5.00)

  2. "إدارة الغذاء" توضّح ملابسات "وفيات لقاح كورونا" (5.00)

  3. "هواوي المغرب" تفتتح متجريْن جديديْن بالبيضاء (5.00)

  4. هاجر بعد فاجعة بوقنادل (4.33)

  5. تأخر الأجور يثير استياء عمال النظافة في العاصمة (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | إطلاق "هارماتان" للطاقات المتجددة بجهة الداخلة

إطلاق "هارماتان" للطاقات المتجددة بجهة الداخلة

إطلاق "هارماتان" للطاقات المتجددة بجهة الداخلة
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:33

أعلنت شركة "Salouna" للتكنولوجيا عن إطلاق مشروع "هارماتان" المشترك بينها وبين المملكة المغربية، وبشكل أخص جهة الداخلة وادي الذهب.

ويعتبر مشروع "هارماتان"، وفق بلاغ للشركة، "مطابقا للتعليمات الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس نصره الله لترويج وتعزيز موارد جهة الصحراء، فخلال خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، صرح جلالة الملك أن (هاته الجهة التي تزخر بالموارد والإمكانيات، بالبر مثلما بالبحر، ستقوم بدور الجسر والخط الرابط بين المغرب وعمقه الإفريقي)".

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ: "سولونا تيكنولوجي تستثمر في الفضاءات البحرية لتحلية مياه البحار من جهة، وأيضا لاستغلال الطاقات المتجددة ذات المصدر المائي أو الهوائي".

وقد اشتغلت سولونا تيكنولوجي "لقرابة 3 سنوات على تطوير فضاء هوائي بطاقة 900 ميغاوات على مساحة أكثر من 10000 هكتار بالداخلة، مع ضيعة لمراكز المعطيات المعيارية بشكل مشترك".

وزاد المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص هاته المراكز للإمداد بطاقة حساب وفقا للشبكات العالمية لقواعد البيانات المتسلسلة، "وقد تم اعتماد تقنية قواعد البيانات المتسلسلة من طرف بعض كبريات المؤسسات المالية في العالم، على غرار jp morgan chase, paypal, goldman sachs, square, inc, cme, intercontinental "exchange.

كما يتوفر هذا المشروع على إمكانية توفير أكثر من 400 منصب شغل عال خلال مدة تواجده، "وتعتزم سولونا تيكنولوجي إنشاء مركز محلي للتميز قصد تطوير خبرة محلية في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة متاحة لسوق عالمي في طور النمو"، بتعبير البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.