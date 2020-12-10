المباراة المغربية للمنتوجات الزراعية تعزز قدرات التعاونيات الفلاحية

هسبريس - محمد الراجي (صور: محمد كومية)

بهدف إبراز المجهودات التي تبذلها التعاونيات الفلاحية المُنتجة للمنتجات المجالية وتعزيز قدراتها ومعارفها ومهاراتها، أطلقت وكالة التنمية الفلاحية النسخة الرابعة من المباراة المغربية للمنتوجات المجالية، الخميس، في مدينة مكناس، وستتواصل المباراة بمدينة أكادير من 16 إلى 18 دجنبر الجاري.

ويتنافس في المباراة، التي انطلقت نسختها الأولى سنة 2014، أكثر من 700 منتج مجالي من مختلف مناطق المغرب، تخضع لتقييم لجان مشكّلة من الحكام، حيث يتم تذوّق المنتوجات المنافسة، ويتم تنقيطها بشكل فردي، في المرحلة الأولى، ثم يجري التداول بين أعضاء اللجنة لإعطاء النقطة النهائية.

محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، أكد، في كلمة بمناسبة إطلاق النسخة الرابعة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية، أن المنتوجات المجالية تشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، مبرزا أن مباراة تتويج الفاعلين في هذا المجال تساهم في تطوير القطاع وتجويد المنتوجات التي يتزايد إقبال المستهلكين عليها.

وأضاف صديقي أن وزارة الفلاحة تولي أهمية كبيرة للمنتوجات المجالية، وتواكب المنتجين من أجل تسويق منتوجاتهم، سواء في السوق الوطنية أو الخارجية، وكذا التعريف بها على نطاق أوسع دوليا، من خلال المعارض التي تشارك فيها التعاونيات الفلاحية في عدد من الدول.

وأبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة أن الإستراتيجية المعمول بها للنهوض بقطاع المنتوجات المجالية أثمرت نتائج كبيرة وكان لها الأثر الكبير على مختلف الأصعدة، سواء في ما يتعلق برفع قدرات المنتجين، وتسويق منتجاتهم، أو في ما يتعلق بانفتاح المستهلكين بشكل أكبر على المنتوجات المجالية، التي صارت معروفة على الصعيد الدولي.

من جهته، قال المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، إن الدورة الرابعة للمباراة المغربية للمنتوجات الفلاحية تأتي بعد النجاح الذي حققته الدورات الثلاث السابقة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية كان مفترضا أن تنظم خلال شهر مارس الماضي؛ لكن انتشار جائحة فيروس كورونا حتّم تأجيلها.

وحرصت وكالة التنمية الفلاحية على اتخاذ جميع التدابير لاحترام الإجراءات التي وضعتها السلطات الصحية للوقاية من الفيروس التاجي، حيث اقتصر حضور المباراة على عدد قليل من الأشخاص، وتنظيمها موزعة بين مكناس وأكادير تكريسا لهذا الإجراء. كما مكّنت أعضاء لجان التحكيم من جميع الوسائل اللازمة للوقاية. وأبرز المهدي الريفي أن وكالة التنمية الفلاحية طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من الكوفيد بصرامة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المنتوجات المجالية المتنافسة في المباراة المغربية للمنتوجات المجالية، والتي يزيد عددها على 700 منتج، تقدمتْ بها 247 تعاونية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ستُمنح لها ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية وجوائز التميز.

وأكد المتحدث ذاته أن المباراة تلعب دورا كبيرا في تحفيز التعاونيات من أجل تحسين جودة منتوجاتهم. كما تفتح للمنتجين أبواب الأسواق، سواء المحلية أو على الصعيدين الوطني والدولي، وتحفيز المستهلك على الإقبال أكثر على اقتناء واستهلاك المنتوجات المجالية، ومن ثم تخفيف الآثار السلبية التي أرخت بها جائحة كورونا على منتجي المنتوجات المجالية.

وترمي المباراة المغربية للمنتوجات الفلاحية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها تشجيع تحسين الجودة، والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المجالية، وتطوير وتعزيز الروابط بين المنتجين والمسوّقين والمستهلكين، وتسليط الضوء على أفضل المنتوجات المجالية المغربية، والمساهمة في تحديث هذا القطاع.

ويُفتح باب المشاركة في المباراة أمام التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي واتحادات التعاونيات والشركات والفاعلين الخواص الذين يشمل نشاطهم إنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات المجالية.

وحُددت المنتوجات المقبولة للمشاركة في المباراة في خمسة أصناف، وهي: العسل، والزيوت الغذائية، والمنتوجات ذات الأصل الحيواني، والخضروات والفواكه ومشتقاتها، والمشتقات من الحبوب والقطاني.

وتتكون لجنة التحكيم من متذوقين اختصاصيين يعملون في مجال التقييم الحسي، ومنتجي المنتوجات المجالية، والمستهلكين؛ ولا يتم الكشف عن هوية المنتوج المعروض على اللجنة خلال عملية التذوق والتقييم، أو اسم مُنتِجه، بهدف ضمان شفافية ونزاهة التقييم.

وتتم عملية تنقيط المنتوجات المعروضة على أنظار لجنة التحكيم من خلال أربعة معايير، وهي: المعاينة البصرية، والتذوق والشم، ثم التقييم العام، حيث يعطي كل عضو من أعضاء اللجنة نقطة أوّلية للمنتوج، ثم يجري التداول فيما بين المحكّمين لإعطاء نقطة نهائية.

ويحصل أصحاب المنتوجات التي تمكّنت من نيل 17 نقطة على الميدالية النحاسية، ويحصل المنتجون الذين نالت منتوجاتهم 18 نقطة على الميدالية الفضية، بينما ينال المتنافسون في المباراة الذين حصدت منتوجاتهم 19 و20 نقطة على الميدالية الذهبية. وتُمنح جائزة التميز لأحسن منتوج من بين المنتوجات التي حصلت على ميدالية ذهبية في كل الفئات الخمس من المباراة.