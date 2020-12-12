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كُتّاب وآراء
"اتحاد المقاولات" يشيد بإنجازات دبلوماسية المملكة
أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن اعتزازه البالغ لإصدار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لمرسوم رئاسي متعلق بقرار الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس خلال اتصال هاتفي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي.
وأشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بيان له، بالإنجازات المتتالية للدبلوماسية المغربية وإشعاعها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكّدا في الوقت ذاته تعبئته الدائمة وغير المشروطة وراء الملك للدفاع عن استقرار وأمن المملكة وصيانة وحدة التراب الوطني.
وجاء ضمن البيان ذاته أن افتتاح قنصلية أمريكية ذات بعد اقتصادي بمدينة الداخلة يعد نبأ سارا، حيث ستساهم في استقطاب الاستثمارات الأمريكية في هذه الجهة التي تزخر بإمكانيات لا حصر لها، خاصة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتعارف عليه.
وأضاف البلاغ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل عمله إلى جانب فاعلي القطاع الخاص الأمريكي لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتطوير مشاريع ذات تأثير كبير لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.