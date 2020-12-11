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الرئيسية | مال وأعمال | الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب

الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب

الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب
هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:10

نوه حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بحنكة الملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، التي كان من نتائجها قرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بمدينة الداخلة، ستقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.

وفي تصريح حصري لهسبريس، سجل العلمي أن مخاوف المستثمرين الأمريكيين في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة سيتم تجاوزها بعد قرار الاعتراف بسيادة المغرب، مبرزا أنه في السابق كانت عملية الاستثمار في الصحراء المغربية تتوقف لدوافع سياسية وجاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية لجعل هذا الأمر متجاوزا.

وكشف العلمي لهسبريس أن العديد من المستثمرين الذين كانوا في علاقة متواصلة مع المغرب أعلنوا نيتهم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة مباشرة بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومه الرئاسي القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وأعلن العلمي أن من بين القطاعات التي سيستثمر فيها الأمريكيون في الصحراء المغربية، المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بالمواصلات، مبديا أمله في رفع الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق من المملكة لترفع استفادتها كباقي المناطق الأخرى.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن العديد من الدول ستتبع الولايات المتحدة في خطوتها، سواء عبر فتح قنصليات أو الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن وزارته ستبدأ اتصالاتها مع جميع المستثمرين الذين أبدوا في وقت من الأوقات الرغبة في الاستثمار في الصحراء المغربية.

وبخصوص المستثمرين الإسرائيليين، وخصوصا من أصول مغربية، أعلن المسؤول في حكومة سعد الدين العثماني أن "الوزارة ستبدأ اتصالاتها ابتداء من الاثنين المقبل بجميع المستثمرين المغاربة الاسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة"، مضيفا أن "العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".

وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - عقلاني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:14
مرحبا، اللي مع بلادي أنا معه، اللي ضدها، ضدو
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262
2 - كفاءات مفربية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:18
بالصناعة والمالية والخارجية والفلاحة والتعليم وزراء أكفاء.
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121
3 - Ssmir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:19
في مقال لجريدة أمريكية على الجزيرة قالو ممكن بايدن يرفض الاعتراف بالصحراء المغربية،،،المرجو الفريق قليلا
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-275
4 - مواطن من المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:20
هذه الأحداث كان معدا لها سابقاً. فهل السيد الوزير الأول كان على علم؟ وأين هي خرجات السيد بن كيران والقضية الفلسطينية
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63
5 - ben lebsir ahmed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:20
تحية لاحسن وزير ومن الشخصية الوطنية نعم الشعب المغربي مع الانفتاح عبر العالم لنقوي اقتصادنا وقوتنا والكسب القوة الوطنية في التعليم والصحة والابداع والسلاح وكل ماهو مهم للشعب لابد من التغيير الى الامام لانريد ان يبقى الشعب منغلق على نفسه والعاطفة القديمة القومية العربية والخداع القديم الدي كنا نسمعه في صوت العرب نريد جيل متقف ومتعلم وواعي ناجح مبتكر لانريد شعب ينتضر المساعدات نريد ان نتغير لان العالم تغير وسيتغير من لم يتغير معه سيندم على حاله العالم يشتغل بسرعة والعالم العربي يشتغل على الحقد والنفاق والغدر والتسلط نعم نريد مغرب جديد منفتح متعلم
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70
6 - mowatin الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:22
و أين الإستثمارات في الأقاليم الشمالية و المتوسطة؟ الجنوبية عايشين بخير الحمد لله
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59
7 - racg الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:22
ديكشي مدروس و مرتب من زمان و يتفرض على الشعب لي بغا و لي ما بغا يضرب راسو مع الحيط
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24
8 - Yusra الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:22
نعم لنجاح الإقصاد البلاد ♥️
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62
9 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
كل الترحيب بالمستثمرين الإسرائيليين والأمريكيين من أجل التعاون الاقتصادي البناء وخلق فرص الشغل ودعم مسيرة البناء والتحديث بقيادة جلالة الملك نصره الله.
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36
10 - طارق المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
يحضرني دوما شعار تازة قبل غزة...اسرائيل دولة قوية صناعيا وروابطها التاريخية بالمغرب أقوى..تركيا بقيادة السلطان اردوغان يقيم علاقات اقتصادية متينة مع اسرائيل ويتشدق بحماية الاسلام والمسلمين في الوقت الذي تستفيد تركيا بشكل كبير من التكنولوجيا الاسرائيلية وخبرتها الصناعية والاقتصادية...في الوقت الذي يفوت المغرب فرصا هائلة للنهوض بالتنمية والتطور مسايرا المد العروبي القومجي...صراحة الملك كان حكيما في هذا القرار وتبقى الكركرات أولى من أي اعتبار...ومرحبا باليهود المغاربة الذين لهم الحق دستوريا في العيش ببلدهم المغرب...
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81
11 - مسمار جحا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
الملك قال في إحدى خطاباته لا وجود لمنزلة بين مواطن صالح و الخائن بالنسبة للقضية الوطنية نفس الشيء بالنسبة للقضية الفلسطينية إما أن تكون مدافع عن قضية الفلسطينية و حل دولة واحدة فلسطين و عاصمتها القدس و إما أن تكون مطبع خائن.. انتهى الكلام
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-113
12 - mohammed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:25
مرحبا بهم في بلدهم الثاني. .
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31
13 - منت الداخلة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:26
ديرو لينا مرجان و Bim و شي مول كبير ديرو لينا ماكدونالد ومروة ديال بالصح فالداخلة ماشي بحال هاديك اللي فالعيون كتصيفطو ليها غير العيان ديرو لينا فين نخسرو لفلوس راحنا مقهورين
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39
14 - حاميدو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:27
حنا غير تزرب علينا إسرائيل بشي سفارة في الرباط وبشي قنصلية فاعلة تاركة في لعيون باش نطرطقوا المرارة لشي وحدين وأراك للإستثمارات....
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34
15 - بلورة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:29
آ زمطلي كوريا الشرقية لقطاء الأتراك و الفرنسيس. خليهم يهضروا. فالنرى "قوتهم و جيشهم و حنا واعرين و هاديك 123....بلا بلا بلا" واش غادي يديرو هههههه. ننتظر بفارغ الصبر ردة فعلهم و ردة فعل شنقريحة و عصابته الإرهابية هههههه. عاش المغرب و عاش المغاربة أينما كانوا. نصيحة متجددة : لا تثقوا في قوم يسمون "مراركة" إنهم أخبث من الخبث نفسه و تاريخهم يتحدث عنهم و لكم في بوظياف خير دليل.
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47
16 - تاوناتي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:29
على المغرب سحب مقترح الحكم الذاتي، وعليه التعامل مع الصحراء كباقي مناطق المغرب..فبعد اعتراف أمريكا لم يعد هناك حاجة للحكم الذاتي أو التفاوض مع البوليزاريو..انتهى الأمر .. ولا عزاء للجزاءر
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69
17 - Fethi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:30
ضربة موجعة لنظام الكابرانات و ربببتها البوليساريو
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37
18 - مدوخ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:30
شعب بدون مبادئ.. بعد فشل السلطة في إنشاء مشاريع ينتظرون التبرعات من الخارج.. زيرو كرامة
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-85
19 - مواطن مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:30
هة لبغينا ماشي نبقو حضين خاوة خاوة... حتى تحشا لينا لا اقتصاد صحيح لا صحراء.... لازم الشعب المغربي يوعى مزيان بركة من العاطفة الخوية، لزمنا تطبيع واستقبال المستثمرين اليهود خوتنا سيدنا دار خيطاب ملكي عن فتح صفحة جديدة معى الجزائر... ولكن الجزائر اعطت بالظهر للمغرب بشعبه و ملكه...اما فلسطين حتى مسؤول واحد مقد يقول الصحراء المغربية....وهم بأنفسهم اثنان مليون يعملون داخل اسرائيل الله يهدي شعبنا يوعة سيدنا بغى لينا الخير...
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45
20 - خالد المانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:31
أنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم
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-39
21 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:32
من خلال مجالات الاستثمار التي سوف يسعى الإسرائيليين تنفيدها في المغرب مثل الفلاحة و الصيدلة و الأدوية و الالكترونيات .يتبن أننا سوف نسقط في خطر كبير لأن هاته المجالات تهم صحة المواطنين مثل الفلاحة والصيدلة والأدوية.
ويهم أيضا حياتهم الخاصة بسبب التكنولوجيا المعلوماتية.نسال الله السلامة
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-26
22 - Khalid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:32
Congratulations , Trump is gone and the incoming administration will most likely reverse it commitments . But, the regime in Morocco sought a normalization with the Jews in Palestine . When the western power enter a region for some economic pretext, It is a new form of colonialism. China, Japan, South Korea do not trust the west for economic cooperation.
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-28
23 - Albachir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:33
Je crois c une décision très très dangereuse....les juifs
restent toujours nos ennemis et les ennemis de ALLAH ils occupent notre territoire et notre mosquée AQSA ....maintenant le Maroc va traverser le chemin de l'enfer
ALLAH YASTAR......
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-40
24 - غزل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:34
نحن مع اي قرار سيساهم في زيادة اقتصاد البلاد البااد فعلا محتاجة لمستثمرين بالتوفيق
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32
25 - Citoyen الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:34
تبصر مولاوي حكيم وفيه الف خير للبلاد ... نرحب ومع كل خطوة اتخدتها المملكة المغرببة..
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18
26 - Amaghrabi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:34
لقد قلتم لكم ايها المغاربة ان المغرب رابح بعلاقته مع الدولة الاسرائيلية بغض النظر ان اخلف اخلف الرئيس الامريكي المقبل وعد ترامب,وكونوا على يقين انه لا يخلف الميعاد وان القنصلية الامريكية ستفتح عما قريب في الداخلة ومهناها ان العلاقة ثابتة ,فنحن ربحنا بعلاقتنا مع اسرائيل وهي قوية اقتصاديا وعلميا واغنياء اسرائيل المغاربة يرغبون ان يستثمروا بكل فرح وشوق في ارض اجدادهم ,وثانيا وهي الاهم ان فتح القنصلية في الداخلة معناها اعتراف لا غبار عليه بغض النضر عن توقيع اي وثيقة مع الرئيس الجديد.ولا تسمعوا ما يقوله اعداء المغرب من مرتزقة وجزائريين وبعض العرب هنا وهناك الذين كعادتهم يصرخون والقافلة تسير باذن الله وعلى بركة الله.فملكنا مستمر مع اخوانه العرب وحكام فلسطين للبحث مع اسرائيل عن اظهار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الى الوجود وهذا يتطلب ارادة الفلسطينيين والاسرائيليين والتفاوض بصدق وباحترام بعضهما البعض لان تلك الارض هي ارض الفلسطينيين واليهود كما اعتقد وكما تعبر القدس نفسها عن ذلك لانها موطن الاديان الثلاثة
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15
27 - سيفاو جود الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:35
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .. 74 سنة والمغرب يدافع عن فلسطين ولم نجني ورائها إلا الويل . وعندما طلب المغرب رأيها في ملف الصحراء .. قال المسؤول الفلسطيني بالحرف الواحد : لا نتدخل في شؤون الدول.
نحن ايضا من اليوم لن تتدخل في شؤون الدول ..
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35
28 - نورة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:36
من بعد هاد الازمة لكتعيشها بلادنا فعلا المغرب محتاج مستثمرين جداد بالتوفيق السيد الوزير لما فيه خير للبلاد
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21
29 - Yassine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:36
الحمد لله لدينا رجال يخدمون المغرب بالافعال و بكل برغماتية بعيدا عن دغدغة المشاعر بواسطة الخطاب الديني او الشعارات الرنانة الخاوية.
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15
30 - Adam الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:36
واش بوحدي لمصدوم من هاد التطبيع... ياربي نكون غي كنحلم
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-23
31 - حكيمdz الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:37
اين هو عثماني اني لا اراه ههههههه
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-2
32 - مواطن2 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:37
الى الذين يرفضون التطبيع مع اسرائيل او العلاقات الاقتصادية ان يدركوا تمام الادراك بان فلسطين والفلسطينيين يتعاملون اقتصاديا معها كل يوم بل كل ساعة ودقيقة.حتى في المجال الطبي والتطبيب واكبر دليل معالجة اكبر المفاوضين المرحوم صائب عريقات في احسن المستشفيات باسرائيل. انها اصبحت من الدول الكبرى في كل الميادين.والتطبيع معها سيخدم القضية الفلسطينية اكثر من اي وقت مضى.قلت ولا زلت اقول بان العنتريات والزعامات الوهمية انتهى وقتها.ولا داعي للاستمرار في تضليل عباد الله.التطبيع مع اسرائيل خطوة الى الامام. وعلى بركة الله.
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20
33 - zohaire الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:37
المغرب محتاج قوة اقتصادية وهادي فرصة للمغرب مرحبا بالمستثمرين الجدد
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22
34 - مواطنة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:37
لو استفاذت مصر او الاردن من علاقاتها باسرائيل طيلة هذه العقود من التطبيع شيئا لانتظرنا ذلك نحن كذلك لكن الحداة لا ترمي الكتاكيت واسرائيل تنظر الينا جميعنا على اننا اعداء حتى ولو اظهروا لنا جمال ابتسماتهم فلا تبالغوا في التفائل فالتطبيع لا يأتي الا بالخراب.
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-17
35 - Y Fares الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:38
Bienvenue aux israéliens au Maroc.
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4
36 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:38
كان القرار فمحلو المغرب محتاج لهاد الفرصوالاستثمارات لغادي تغنيه وتزيد فقوتو
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8
37 - Amazigh amkran الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:39
Bienvenue aux américains, bienvenue aux israeliens, bienvenue à tout qui aime le Maroc et qui le supporte dans sa cause. Notre pays a enfin pris le bon chemin. Qu'avons-nous profité des relations arabes? le Polisario, le terrorisme..... la haine et la violence
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7
38 - jalile hirmi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:39
مزيان خبر جميل على الاقل بلادنا غادي تنتاعش اقتصاديا لانه من بعد هاد الجائحة البلاد عرفت ركوض كبير
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8
39 - JAOUAD.A.aziz الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:39
Le Maroc récolte les fruits de La vision prorspective et pragmatique de Sa Majesté Le Roi en terme de la politique extérieure .
la reconnaissance des USA de l'intégrité territoriale du MAROC et la normalisation des relations avec Israël sont des événements majeurs qui vont permettre la prospérité et la stabilité non seulement du grand Maghreb mais aussi du Moyen Orient ...
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4
40 - haymoudi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:39
اي قرار فصالح بلادنا حنا معاه الله اوفقكم
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7
41 - من المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:40
أُفضل التطبيع مع إسرائيل على الجزائر التي تحاربنا بكل الوسائل، اللهم ليهود و لا هدوك زنادقة لي بغيين الشر لبلادنا ما خلاو فينا ما يصلح لدرجة أنهم قالوا عنا دولة تدعي الإسلام و هما النص لكبير ما يعرفش القبلة فين جات
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9
42 - hakim raoui الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:40
بالتوفيق للكفائة السيد الوزير وفقكم الله لما فيه خير لبلادنا
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6
43 - بن عمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:41
افرقع ليا المرارة للاعداء .قاليك صاروخ اسكندر اوا شدو دابا هاد الصاروخ الاقتصادي.
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7
44 - AMMAR Dégat الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:41
واش قال العثماني منذ شهرين قال لا تطبيع مع الكيان الصنهوني ؤين راه الاسلام وين راه الموستاش رجعت بعض المغاربة ادلة حتى يستحيوا امام الناس ان يقول انا مغربي
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-3
45 - al capone الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:41
فأي دولة متقدمة فالعالم أغلب الماركات العالمية بدات كإستثمارات خارجية واليوم بعد سنوات من إكتساب الخبرة وتكوين الأطر قدرو يديرو الصناعات ديالهم المحلية.. كيف ما إستفادت تركيا من الصناعات الإسرائيلية تا المغرب يقدر يدير هادشي وكثر علاش لا خاص غير شوية الدعم من أمريكا وأشقائنا في دولة إسرائيل ولا عزاء للبكاية والمنبطحين
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6
46 - Rajawi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:42
اما عن الاستثمارات في جهة الشرق الله يرحمها ولا تكون عندكم .عايشين ببركة الله سبحانه .عايشيين بخير وبرحمة الله
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5
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