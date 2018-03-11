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كُتّاب وآراء
المالوكي: فاجأني تواجد "جيدو إسرائيل" في أكادير
بعد الجدل الذي أثارته مشاركة إسرائيل في البطولة العالمية لرياضة الجيدو بمدينة أكادير، سيما بعد رفرفة علمها وترديد نشيدها، خرج صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ليعبر عن موقفه من هذه المشاركة التي استأثرت باهتمام الرأي العام.
وكتب المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له على "الفايسبوك"، أن "موقفنا من الكيان الصهيوني ومن التطبيع معه معروف وثابت، وقد أكدنا عليه مرارا وفي مناسبات مختلفة".
وأضاف: "عندما نُستدعى لاجتماعات معينة تحضرها السلطات المحلية والمصالح الخارجية وجامعة مغربية لرياضة معينة، ونعلم أن هناك اتحادا دوليا اختار أكادير لتنظيم بطولة دولية، فإننا ابتداء نرحب بالأمر لأن هذا من شأنه تنشيط المدينة وترويجها سياحيا دون أن نعلم بتفاصيل الوفود المشاركة"، قبل أن يشير إلى تفاجئه بـ"مشاركة الصهاينة". وزاد: "نحن معنيون بالتعبير عن مواقفنا واتخاد الإجراءات الممكنة حسب كل ظرفية، أما غير ذلك فهناك جهات أخرى تتحمل المسؤولية فيه".
جدير بالذكر أن إسرائيل تشارك في هذه البطولة العالمية، إلى جانب 38 دولة أخرى، وفي الوفد العبري تسع لاعبات، بينما عزف النشيد الإسرائيلي في القاعة عقب فوز لاعبتين من هذا البلد، وهو ما دفع بعض الحاضرين إلى التعبير عن احتجاجهم بالمغادرة.