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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "ماسك" ينضم إلى مؤيدي حملة "أغلقوا فيسبوك"

"ماسك" ينضم إلى مؤيدي حملة "أغلقوا فيسبوك"

"ماسك" ينضم إلى مؤيدي حملة "أغلقوا فيسبوك"
هسبريس - الأناضول
السبت 24 مارس 2018 - 15:04

تواصلت حملة "أغلقوا فيسبوك" التي انطلقت عبر "تويتر"، إثر تورّط "فيسبوك" في فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، فيما أعلنت شركات بارزة في الولايات المتحدة إلغاء صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وفي خطوة مؤيدة للحملة، قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" الأمركيتين الرائدتين في استكشاف الفضاء وتصنيع المركبات الكهربائية، أمس الجمعة، بإلغاء صفحتي الشركة على "فيسبوك"، واللتين كانتا تحظيان بمليونين ونصف متابع.

وجاء قرار "ماسك" بعد أن أعلن بريان أكتون، المؤسس المشارك لتطبيق "واتساب" الإلكتروني، الذي اشتراه "فيسبوك" قبل 4 سنوات، في وقت سابق دعمه للحملة، حيث نشر تغريدة قال فيها "لقد حان الوقت".

وتعقيبا على قرار إغلاق صفحات شركتيه، قال موسك "أنا لا أستخدم فيسبوك ولن أفعل مطلقاً، لذا أعتقد أن شركاتي لن تتعرض لصفعة كبيرة بذلك (في إشارة إلى إغلاق الصفحات)". وأضاف "نحن لا ننشر إعلانات ولا ندفع مقابل التأييد.. لذلك لا نهتم".

وتأتي تلك التطورات على خلفية فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" المتهم فيها "فيسبوك" بعدم حماية بيانات مستخدميه، وحصول شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية لتحليل بيانات، على معلومات عن ملايين المستخدمين، واستخدامها في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وكان "فيسبوك" استخدم شركة "سبيس إكس" لإطلاق قمر صناعي جديد للاتصالات قيمته 200 مليون دولار، لكن الصاروخ انفجر على منصة الإطلاق وتسبب بتدمير القمر الصناعي، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأمس، بدأ محققون بريطانيون بتفتيش شركة الاستشارات "كامبريدج أناليتيكا"، بعد موافقة القضاء البريطاني على مذكرة لتفتيش مقرها، بينما أقر مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الأربعاء الماضي، بارتكاب شركته أخطاء، فيما يخص حماية بيانات المستخدمين، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح تلك الأخطاء.

وأشار في بيان له أن شركته سبق أن اتخذت خلال السنوات الماضية، إجراءات هامة لمنع الوقوع في تلك المشاكل، واستدرك "لكننا ارتكبنا أيضًا أخطاء، وهناك الكثير ينبغي علينا فعله".

واتُهمت شركة "كامبريدج أناليتيكا" بجمع بيانات 50 مليون حساب على "فيسوك" دون علم المستخدمين بذلك، بحسب وكالة "أسوشييتد برس". وتهاوت أسهم شركة فيسبوك بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب تلك الفضيحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - youssef السبت 24 مارس 2018 - 15:23
Personellement contre l'ulisation du facebook parcequ'il est moin securisé que wattap par example . Il est difécile aussi de le contrôlé comme il faut
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2
2 - VERAX السبت 24 مارس 2018 - 15:31
هواتف ملغمة، حواسيب ملغمة، تلفزات ملغمة. عندما بدأت أولى خطواتي في عالم المعلوميات و البرمجة، لم أكن أتخيل أبدا أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن، و هي في وقت ما كانت مجرد وحي مما يسمى الخيال العلمي، لكن الحقيقة فاقت كل التوقعات. لهذا أقول للجميع كونوا على يقين تام و أنا أعرف ما أقوله هو أن كل أسراركم بما فيها الجنسية توجد في أماكن معينة تحت الأرض، و كثير مما يروج على الانترنت مثلا هو من عمل الذكاء الاصطناعي و ليس البشر.

BIG BROTHER 666 IS WATCHING YOU
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6
3 - احمد السبت 24 مارس 2018 - 15:36
مجرد عاصفة سرعان ما ستنسي بعد ايام فجوجل وفيسبوك ويوتيوب مواقع تحكم قبضتها علي العالم وتحظى بدعم استخباراتي رهيب لتأثيرها في الاحداث عبر العالم.... الفيسبوك كالتدخين لا يمكن لاكثر الناس تركه
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3
4 - محمد ريان السبت 24 مارس 2018 - 15:47
إننا كلنا مراقبون،ف" الأخ الأكبر" يسجل كل كبيرة وصغيرة .ليس فقط الموقع الأزرق وحده من يشاركنا حياتنا بل بمجرد الحصول على هاتف ذكي نصبح سلعة يتهافت عليها من يستغل العالم الإفتراضي للإغتناء والتحكم في القطيع.
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3
5 - سعيد السبت 24 مارس 2018 - 15:54
الفايسبوك افيون الشعوب
استغلته الدول المتقجمة لتكليخ شباب العالم الثالث واثارة الفوضى وتخريب الدول
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1
6 - نور الحق السبت 24 مارس 2018 - 16:01
للمنادين بالتوزيع العادل للثروة ، فليعلموا ان من اول الخطوات لذلك هو مقاطعة الفايسبوك ، مؤسس هذا الموقع كان شابا فقيرا في سنه 26 ،لكن من جهلنا اكل جميع أرزاقنا فأصبح من أغنياء العالم بثروة تقدر ب 50 مليار دولار اي نصف الناتج القومي المغربي ، ثروة بيل كايت مؤسس ميكروسوفت تفوق ذلك بكثير : أظن ان هؤلاء أخدوا أرزاقنا تم اعطونا لعبة او jouet كافيسبوك او يوتوب وقالوا لنا احتجوا تظاهروا اقتلوا بعضكم بعض كما كانت تفعل الجزيرة في الربيع العربي باكاذيبها وتضخيمها لثروات القدافي ومبارك وزين العابدين بل ان قطر استعانت بساركوزي ليقصف أنصار القدافي عندما كانوا قاب قوسين مِن دخول بنغازي .
توزيع الثروة مفهوم قديم وفضفاض ، يجب مثلا من جانب الدولة ان تقوم بتفعيل الزكاة لانها من أركان الاسلام وهي كفيلة بالقضاء على الفقر كما على الشعب ان يجتهد كثيرا لتطوير الفلاحة والصناعة والعدالة ،شيء اخر مهم هو تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة وان تكون المردودة و الكفاءة هي أساس الاختيار . ديروا الاخوان بحال هاد الشاب مؤسس فايسبوك وجيبوا لبلادكم الثروة الحقيقية لي كاتدخل كثر من الفوسفاط ديال المغرب
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