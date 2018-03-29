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فيسبوك تتيح "سيطرة أكبر" على البيانات الشخصية

فيسبوك تتيح "سيطرة أكبر" على البيانات الشخصية
هسبريس - رويترز
الخميس 29 مارس 2018 - 20:59

قالت شركة فيسبوك إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم؛ بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات، وذلك في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي الموقع.

وأضافت الشركة أنها ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع، خلال الأسابيع المقبلة ،حتى توضح على نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.

هذه الخطوة تأتي في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك، فيما أفادت مزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات، دون حق، لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل انتخابات.

وبالإضافة إلى تغيير تصميم قائمة الإعدادات على الهواتف المحمولة، قالت فيسبوك إنها ستنشئ قائمة مختصرة جديدة لإعدادات الخصوصية حتى يتسنى للمستخدمين تأمين حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية على نحو أفضل. كما ستسمح الشركة للمستخدمين بمراجعة وحذف بيانات المنشورات وكلمات البحث الخاصة بهم.

وتراجعت أسهم فيسبوك قرابة 18 بالمئة منذ 16 مارس الجاري، عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة كمبردج أناليتيكا، مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لفيسبوك قرابة مئة مليار دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - informaticien الخميس 29 مارس 2018 - 21:40
D'après des informaticiens européens, Facebook ressemble à un souk , beaucoup de nos compatriotes étalent leurs identité , photos , intimité sur ce souk ni savoir vivre ni intelligence ni pudeur et le pire vous ne pouvez même pas supprimer votre compte essayez voir !!! Protégez votre personnalités jamais de photos , identité ou intimité mettez un pseudo pas de nom ni adresse .....soyez intelligent
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