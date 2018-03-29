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كُتّاب وآراء
فيسبوك تتيح "سيطرة أكبر" على البيانات الشخصية
قالت شركة فيسبوك إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم؛ بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات، وذلك في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي الموقع.
وأضافت الشركة أنها ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع، خلال الأسابيع المقبلة ،حتى توضح على نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.
هذه الخطوة تأتي في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك، فيما أفادت مزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات، دون حق، لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل انتخابات.
وبالإضافة إلى تغيير تصميم قائمة الإعدادات على الهواتف المحمولة، قالت فيسبوك إنها ستنشئ قائمة مختصرة جديدة لإعدادات الخصوصية حتى يتسنى للمستخدمين تأمين حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية على نحو أفضل. كما ستسمح الشركة للمستخدمين بمراجعة وحذف بيانات المنشورات وكلمات البحث الخاصة بهم.
وتراجعت أسهم فيسبوك قرابة 18 بالمئة منذ 16 مارس الجاري، عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة كمبردج أناليتيكا، مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لفيسبوك قرابة مئة مليار دولار.