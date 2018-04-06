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كُتّاب وآراء
والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي
نَشرت ماريا دولوريس، والدة كريستيانو رونالدو، صورة في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل بين يديها طبقا من الكسكس المغربي، وعلّقت عليها قائلة: "لقد انتهيت للتو، هل يريد أحدكم؟"..في إشارة منها بسخرية إلى أنها من أعدّت الطبق.
وألهبت صورة والدة "الدون" مواقع التواصل الاجتماعي بعدنشرها، إذ تفاعل الرواد المغاربة بشكل كبير معها؛ فمنهم من شاركها على صفحته، ومنهم من علق عليها قائلا: "كنشك بلي والدة كريستيانو عندها عرق دكالي".."تبارك الله على الحداكة. جمعة مباركة..".
ويبدو أن الصورة التي التقطتها والدة النجم البرتغالي من أحد فنادق "المدينة الحمراء" مراكش، إذ اعتادت على زيارة المغرب رفقة عائلتها من فترة إلى أخرى، في وقت قرّر نجلها كريستيانو رونالدو افتتاح مشاريع في عدد من مدن المملكة، بعد إعجابه بالبلاد.