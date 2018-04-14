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الرئيسية | عين على الفايسبوك | رئاسة سوريا: الأسد باشر مهامه بعد القصف الثلاثي

رئاسة سوريا: الأسد باشر مهامه بعد القصف الثلاثي

رئاسة سوريا: الأسد باشر مهامه بعد القصف الثلاثي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 أبريل 2018 - 12:35

نشرت الرئاسة السورية، اليوم السبت، مقطع فيديو للرئيس بشار الأسد وهو متوجها للقيام بمهام عمله بشكل طبيعي، عقب ساعات من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجرا، على دمشق وحمص.

وحمل التسجيل المصور، الذي لا تتجاوز مدته تسع ثوان، عنوان "صباح الصمود"، ونشر على شبكتي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" ، ويظهر خلاله الأسد وهو مرتديا حلة، وحاملا حقيبة، أثناء دخوله مبنى يبدو أنه القصر الرئاسي .

وتقول الولايات المتحدة الأمريكية، وحليفتاها الأوروبيتان فرنسا وبريطانيا، إن غارات اليوم السبت تأتي ردا على هجوم كيماوي مزعوم استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية، قبل أسبوع، وتحمل واشنطن مسؤوليته لنظام دمشق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد السبت 14 أبريل 2018 - 12:44
هدفها هو مزيد من التفتيت ومنع أي حل سلمي في المنطقة. التدخل الإمبريالي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تفاقمها وستزداد مآسي ومحن لا حصر لها.
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-1
2 - ع عبد العدل السبت 14 أبريل 2018 - 12:47
يال هذا الرد المزلزل لبشار وحلفائه!
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3 - خليلوفيتش السبت 14 أبريل 2018 - 12:47
سبحان الله الفيتو يطبق و يحترم حينما يتعلق الأمر بإسرائيل
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3
4 - mohamed السبت 14 أبريل 2018 - 12:47
تحية لبشا ر الاسد وتحيى الاسود اين ما كانت والموت للغزو الصليبي واسراءيل
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-13
5 - صالح صالح السبت 14 أبريل 2018 - 12:54
كالهر يحكي صولة اﻻسد. (ليس بشار الأسد ).لم يقدروا على ضرب الحمار فضربوا البردعة كما يقول المثل. ضربوا أداة الجريمة وتركوا المجرم يسرح ويمرح . فبشار هو بشار. اللهم كن في عون الشعب السوري الشقيق. فهو الذي يدفع الثمن مرتين.
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