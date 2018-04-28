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صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"

صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 01:06

بشكل مفاجئ دخلت صفحة الملك محمد السادس في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي يديرها الناشط الشاب سفيان البحري، على خط الحملة الافتراضية مجهولة المصدر لمقاطعة عدد من منتوجات بعض الشركات المغربية.

وأفادت تدوينة البحري على الصفحة التي ألفها المغاربة تنشر صور وبعض أنشطة الملك محمد السادس، بالقول "مقاطعون، لسنا خونة، لسنا مداويخ"، كما انخرط الناشط عبر الصفحة الفيسبوكية الشهيرة، في الحملة داعيا إلى الاتحاد، الاتحاد قوة.. لا للغلاء على أبناء الشعب".

وأرفق البحري تدوينته بصورة شخصية له خلفها صورة للملك محمد السادس وأمامه صورة قنينة ماء معدنية "عين سلطان" المنتوج الذي تملكه عائلة الراحل ميلود الشعبي، أحد المنافسين في السوق المغربية للمياه المعدنية "سيدي علي" لمالكته مريم بنصالح، المدرج ضمن المنتوجات التي أطلقت حملة لمقاطعتها.

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