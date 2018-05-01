مغاربة يدعون إلى التناسل لنيل التعويضات العائلية

هسبريس من الرباط

بمجرد إعلان الحكومة قرار رفع التعويضات العائلية، أطلق نشطاء وفيسبوكيون ظرفاء دعوات ساخرة للمغاربة بالإكثار من التناسل من أجل الاستفادة من هذه التعويضات العائلية.

وفيما دعا البعض إلى التشمير عن "ساعد الجد" لإضافة مواليد جدد يتلقى آباؤهم تعويضات بمبلغ 100 درهم عن "كل رأس"، اعتبر الكثيرون أن الزيادة تبقى هزيلة ولا تغري أبدا بالتناسل ولا بإكثار "سواد الأمة"، وفق تعبير أحدهم.

وقال معلق ساخرا: "الله يخلف عليك أسي العثماني. أود فقط أن أعرف هل الزيادة سيؤدى عنها بأثر رجعي (رابيل) لمن له 3 أو 6 أبناء، فيما قالت أخرى "الجنازة كبيرة والميت فار".

وقررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، في حدود ستة أطفال.

هذا الإجراء يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.