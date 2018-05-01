24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:36
|13:30
|17:07
|20:15
|21:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيع ديوان "روح الروح" بساحة جامع الفنا
- الآلاف يحتجون في موسكو ضد حظر "تيليغرام"
- "مونديال 2026" .. توقعات بإقصاء الملفين المغربي والأمريكي
- مدرب إسبانيا يعلن "قائمة المونديال" يوم 18ماي
- الحدادي يلزم الصمت في انتظار قرار "طاس"
"السقطة الأممية" تجر ويلات الانتقادات على قيادة البوليساريو (5.00)
نتانياهو: إيران تقوم بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي (5.00)
ترامب يطلب دعم الدول الإفريقية لاستضافة "مونديال 2026" (5.00)
- البوليساريو تنسحب من الكركرات .. وانفصاليون يجرون "خيبات الأمل" - (75)
- ساعات قبل "فاتح ماي".. النقابات ترفض عرضاَ ثانياً للعثماني - (68)
- "السقطة الأممية" تجر ويلات الانتقادات على قيادة البوليساريو - (67)
- تجديد مفاوضات الصيد تحت السيادة المغربية يربك خطط البوليساريو - (65)
- "مونديال 2026" .. توقعات بإقصاء الملفين المغربي والأمريكي - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يدعون إلى التناسل لنيل التعويضات العائلية
بمجرد إعلان الحكومة قرار رفع التعويضات العائلية، أطلق نشطاء وفيسبوكيون ظرفاء دعوات ساخرة للمغاربة بالإكثار من التناسل من أجل الاستفادة من هذه التعويضات العائلية.
وفيما دعا البعض إلى التشمير عن "ساعد الجد" لإضافة مواليد جدد يتلقى آباؤهم تعويضات بمبلغ 100 درهم عن "كل رأس"، اعتبر الكثيرون أن الزيادة تبقى هزيلة ولا تغري أبدا بالتناسل ولا بإكثار "سواد الأمة"، وفق تعبير أحدهم.
وقال معلق ساخرا: "الله يخلف عليك أسي العثماني. أود فقط أن أعرف هل الزيادة سيؤدى عنها بأثر رجعي (رابيل) لمن له 3 أو 6 أبناء، فيما قالت أخرى "الجنازة كبيرة والميت فار".
وقررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، في حدود ستة أطفال.
هذا الإجراء يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
واش هاد الزيادة ديال لكوشو لا لحليب لزيدتو فيه و كلشي باغين تزيدو فيه
لا حول و لا قوة الا بالله
منطق غريب
تلك الحقوق التي سوف نطلبها امام الله وهو العادل العدل سبحانه
مهما طالت أيامكم فالقبر بانتظاركم
يتيم منذ طفولته كان يدافع عن العمال و الطبقة الفقيرة لأنه عايش ظروف العمل و حكرة الباطرونا لوالده بحي سيدي عثمان.
كان يقول ف صغره لو كنت وزير لفعلت كدا وفعلت كذا
ها أنت أصبحت عبدا لباطرونا وركعت لهم من أجل السكوت عن حقوق العمال. أين حقوق سائق الطاكسي. عامل البناء. عاملات معامل الخياطة. مساعدين الاطباء. مساعدين الصيادلة. عاملين ف الفلاحة...الموظفين. المأجورين. المستخدمين....... تذكر أصدقاء أبيك و أحبابك والايام التي لا ترجع
انشر اذا كنتم من الصحافة المستقلة!!