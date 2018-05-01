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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغاربة يدعون إلى التناسل لنيل التعويضات العائلية

مغاربة يدعون إلى التناسل لنيل التعويضات العائلية

مغاربة يدعون إلى التناسل لنيل التعويضات العائلية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:05

بمجرد إعلان الحكومة قرار رفع التعويضات العائلية، أطلق نشطاء وفيسبوكيون ظرفاء دعوات ساخرة للمغاربة بالإكثار من التناسل من أجل الاستفادة من هذه التعويضات العائلية.

وفيما دعا البعض إلى التشمير عن "ساعد الجد" لإضافة مواليد جدد يتلقى آباؤهم تعويضات بمبلغ 100 درهم عن "كل رأس"، اعتبر الكثيرون أن الزيادة تبقى هزيلة ولا تغري أبدا بالتناسل ولا بإكثار "سواد الأمة"، وفق تعبير أحدهم.

وقال معلق ساخرا: "الله يخلف عليك أسي العثماني. أود فقط أن أعرف هل الزيادة سيؤدى عنها بأثر رجعي (رابيل) لمن له 3 أو 6 أبناء، فيما قالت أخرى "الجنازة كبيرة والميت فار".

وقررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، في حدود ستة أطفال.

هذا الإجراء يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Immigrante marocaine الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:11
Les marocains sont comme des champignons se multiplient sans cesse, et sont substrat qui est l'éducation
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2 - الفارس الأسود الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:18
كل عام تانقرا هادشي ديال الزيادات وعمري شفت شي سنتيم ايلا مادرتش انقلاب في الخدمة وطلبتو الراسي...واس هاد الزيادات تاتكون غير في القطاع العام ! والمواد الأولية ؟ في الصراحة اللهم أوروبا نمشي ناخد الماء ب 2 دراهم واللحم ب 40 درهم و الحليب ب 4 دراهم. تقهرنا اخوتي وهاد الشعب ايلا مشا حتى ناض راه مصيبة وكارثة غادي تكون
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3 - tornadoguy الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:18
تشجيع غير مباشر من الدولة للرفع من معدل الولادات ولكن المحفز هزيل
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4 - Driss الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:22
الانسان الذي يلد لمجرد الحصول على التعويضات ليس بإنسان...
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5 - meknessi الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:22
ههههه نولدو باش اتكرفصو فبلاد الحق او ووووووو
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6 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:23
الزيادة ديال 100 درهم
واش هاد الزيادة ديال لكوشو لا لحليب لزيدتو فيه و كلشي باغين تزيدو فيه
لا حول و لا قوة الا بالله
منطق غريب
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7 - زريبيق الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:24
كيفاش هذا القوالب وحنا لي في القطاع الخاص مرة خدامين ومرة جالسين نكبو الماء على كرشنا؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يأخد فيكم الحق.
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8 - mohamed الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:24
قوة اي دولة في العالم بعدد سكانها و لكم مثال بالمانيا في اوروبا التي تعتبر اكبر بلدانها اقتصادا و سكانا و نفس الشيئ للصين و الهند دون نسيان اكبر دولة في العالم امريكا التي تعتبر ثالث دولة سكانية في العالم و في قارتنا دولة نيجيريا اكبر دول القارة و كل التقارير الدولية ترسم صور ايجابية لتطور هاذ الاقتصاد استناد لعدد السكان الكبير دون نسيان اكبر دولة اسلامية اندنسيا و تركيا و ايران الذين يمتلكون عدد سكان كبير و خطة اردغان لزيادة المواليد في تركيا في كل عائلة الى 3 على الاقل لزيادة سكان تركيا في افق 2050 ليصل الى 250 مليون ... يعني قوة الدولة و ازدهاتها الاقتصادي بل و حتى قوة الدخل و القدرة الشرائية مرتبط بالكثافة السكانية دون نسيان ما وصانا به ديننا بالتوالد ...
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9 - Mohamed الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:26
كان الله في عون الخواص!!!!!!! لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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10 - majid الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:26
300 درهم للرأس. كم أنت رخيص يا مواطن! ولماذا إقتصر التعويض على موظفي الدولة فقط؟ سؤال للنقابات التي تطالب بزيادة رواتب الموظفين وتتناسى الطبقات الدنيا من المستخدمين. هل تعلم هذه النقابات أن زيادة 100 درهم لكل طفل قد ترفع دخل المستخدم المقهور على الأقل ب 300 درهم في الشهر. لمادا تتشبت النقابات بالزيادة العامة فى الدخل وتتناسى أن المستخدم الضعيف هو الذي يؤدي دائما ضريبة تعنتها.
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11 - rachid الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:29
سبحان الله العظيم هؤلاء الناس قبل تسلقهم المناصب كانوا أبناء الشعب ويطالبون بحقوق تعجز عنها الحكومة انداك واليوم ولما حصلوا على كراسي وسط الأموال انقلبوا رأسا على عقب واصبحوا يعطون صدقات عوض الحقوق
تلك الحقوق التي سوف نطلبها امام الله وهو العادل العدل سبحانه
مهما طالت أيامكم فالقبر بانتظاركم
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12 - Adil الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:31
هدا تهور هؤولاء ليس لهم إلمام بتكلفة إنجاب و تربية طفل ، الإفراط في الإنحاب بدون تخطيط من طرف متخلفين هو سبب مشاكل البلاد في هدا الوقت
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13 - وحدوي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:31
فاتح ماي... كل عام والطبقة العمالية بالف خير ....هذا جهدي معاد ...فاقد الشيء لا يعطيه ...
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14 - مثليين ونفتخر الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:32
سبحان مبدل الاحوال
يتيم منذ طفولته كان يدافع عن العمال و الطبقة الفقيرة لأنه عايش ظروف العمل و حكرة الباطرونا لوالده بحي سيدي عثمان.
كان يقول ف صغره لو كنت وزير لفعلت كدا وفعلت كذا
ها أنت أصبحت عبدا لباطرونا وركعت لهم من أجل السكوت عن حقوق العمال. أين حقوق سائق الطاكسي. عامل البناء. عاملات معامل الخياطة. مساعدين الاطباء. مساعدين الصيادلة. عاملين ف الفلاحة...الموظفين. المأجورين. المستخدمين....... تذكر أصدقاء أبيك و أحبابك والايام التي لا ترجع
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15 - عبده الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:32
الإكثار من التناسل...سيؤدي إلى الإكثار من البطالة والإجرام...والإكثار من التشرميل وقطاع الطرق.....
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16 - من المفرب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:33
واش باغيين تقارنو الاجور مع دول أوروبية.نهار تصنعو طاءرات وسيارات وصواريخ عاد تكلمو.مثال مداخل السياحة في المغرب مدة سنة اقل من بيع طاءرة واحدة حربية فرنسية من طراز رافار .
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17 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:33
أطلقوا أيضا حملة المقاطعة أليس كذلك.
انشر اذا كنتم من الصحافة المستقلة!!
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18 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:34
320 مليون درهم .سبحان الله لو يوقفون موازين و إحياء السهرات بملايين الدراهم على ممسوخين وممسوخات لتمكنوا من توفير ملاييير الدراهم .ولاكن لا حياة لمن تنادي .عندما يتعلق الأمر بكرامة المواطن المغربي يتقشفون اما عندما يكون الأمر متعلقا بالسهرات و الرقص و النشاط فإنهم يتحولون لاكرم خلق الله ويبذرون المال و الموارد المائية و البشرية واللوجيستيكية . اتمنا من المغاربة مقاطعة موازين
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19 - شي واحد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:35
واش ديال لكوش ولا ديال الستيلويات ولت ديال التعبئة
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20 - جواد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:36
والقطاع الخاص، والمغاربة هادو راهم ديما كيهضرو غير على القطاع العام. مع العلم أن أغلب المواطنين ليكيحتاجو لدعم وفقراء هما ليفي القطاع الخاص
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