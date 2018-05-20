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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين

خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين

خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 20 ماي 2018 - 14:00

وجد محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، نفسه في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخرجة التي باتت معروفة بـ"أنا ماشي مواطن"، بخصوص جوابه على حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية الذي أورد فيه أنه وزير غير معني بالحملة التي يخوضها المجتمع المغربي، وأن أسئلة الصحافيين جاءته باعتباره وزيرا يتحمل مسؤولية حكومية، ولم تكن لتُطْرَحَ لو كان مواطنا عاديا.

الخرجة اعتبرتها تعليقات الفيسبوكيين "غرورا واحتقارا للشعب المغربي، ولا تليق بوزير ورجل دولة يُنْتَظَرُ منه أن يعطي تصريحات مسؤولة ومبنية على معرفة مسبقة بالمشاكل التي تواجه المواطنين"، داعية إياه إلى "التواضع والبحث عن حل للأزمة الحاصلة في قطاعه الوزاري من بطالة وضعف للأجور في مختلف المجالات".

وأكدت التعليقات ذاتها أن "سرد يتيم لمجموعة من المواد الغذائية الأساسية بطريقة تهكمية، خلال تصريحه، مجانب للصواب، ويَسْتَوجِبُ الاعتذار للمواطنين". واستحضر المعلقون صورا له قبل المسؤولية الحكومية ومقارنتها بصوره الحالية، مع توعد الوزير بأن "الانتقادات ستستمر إلى حين اعترافه بالخطأ".

ورغم توضيح يتيم أن التصريح يعود إلى الرابع من ماي الجاري، على هامش ملتقى مراكش الدولي للموارد البشرية، وأنه لم يقصد المقارنة بين الوزير والمواطن، إلا أن المعلقين واصلوا مسلسل انتقاد تصريح المسؤول الحكومي، والتأسف لحالهم بعد أن كانوا ينتظرون أن تدافع الحكومة عنهم "عوض الخروج بتصريحات طائشة".

ولم يسلم يتيم حتى من تعاليق المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية؛ إذ تقاطرت العشرات من التعاليق المستغربة والساخرة من خرجة الوزير الإسلامي، مطالبة إياه بالتزام الصمت، لأن "تصريحات وزراء البيجيدي حول المقاطعة أضرت بصورة الحزب لدى المواطنين بشكل كبير"، على حد تعبيرهم.

وفي هذا السياق، يرى حفيظ الزاهري، أستاذ باحث في العلوم السياسية، أن "مثل هذه الخرجات الاعلامية دليل على ضعف الوزراء في مجالات التواصل السياسي والأزماتي، خصوصا وأن حملة المقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي التي تجاوزت كل التكوينات والمعارف السوسيولوجية والتواصلية".

وقال الزاهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الوزراء الحاليين لم يستفيدوا من تجارب من سبقوهم في زلاتهم الإعلامية"، مشددا على أن "المقاطعة تحتاج حلولا على أرض الواقع أكثر من الخروج إلى وسائل الإعلام بتدخلات فاشلة تصب الزيت على النار، وتزيد من قوة الحملة الرائجة حاليا".

وأشار الباحث في العلوم السياسية إلى أن "مقارنة الوزير والمواطن، حتى وإن كانت زلة لسان أو تعبيرا مجازيا، لا يمكن وضعها إلا في خانة الخطأ الذي لا يغتفر بالنسبة لمسؤول حكومي"، مضيفا أن رجوع المواطنين إلى التصريح السابق هو كشف للمستور بخصوص موقف الوزير من المقاطعة.

وزاد المتحدث أن "هناك أزمة تواصلية حقيقية بين المواطن والحكومة التي لم تجد قنوات تواصلية فعالة تصل إلى المقاطعين"، مشيرا إلى أن الصمت كذلك في الوقت الراهن لن يزيد الأزمة إلى تفاقما بسبب حاجة المتتبعين إلى حديث يلمس مطالبهم بشكل مباشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - حميد الأحد 20 ماي 2018 - 14:13
تصريح غير مسؤول من رجل دولة. .المقاطعة أسقطت أقنعة المنافقين. .سواءا سياسيين. .فنانين. ..مستمرون بدون يتيم و لا رفيق. ...اتحاد الشعب أكبر قوة.
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363
2 - مواطنة الأحد 20 ماي 2018 - 14:14
أنا مواطنة مغربية وانت لكنتي كتعتابر راسك اوزير تفكر أيامك فاش كنتي مواطن.
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301
3 - جبلي ابن الجبل الأحد 20 ماي 2018 - 14:15
لو كان في دولة اوروبية لقدم استقالته فورا و لكن بما اننا في دولة المداويخ لا تعجبن إن زاد تعجرفا فهو محمي من طرف التماسيح و العفاريت و جميع الوزراء بدون استثناء يخدمن مصالح اللوبيات و رؤساء الشركات
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290
4 - جهان الأحد 20 ماي 2018 - 14:15
لو ماشي المواطن عمرك ماتحلم بوزير ولكن العيب ماشي عليك .....
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269
5 - مواطن الأحد 20 ماي 2018 - 14:16
"ما نا وحداني ما نا براني، أنا مواطن والسمطة عليا والجنوي ماضي ويذبح لي يدايا" الله يرحم عليها العربي باطما وناس الغيوان
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116
6 - youness الأحد 20 ماي 2018 - 14:17
مكانش عندي معاه و كرهتو مني تورط في المشكل ديال البيدوفيل و دبا مني شفت الفيديو الي كيهدر فيه بان ليا دون المستوى مكيعرف حتى يهدر و قالك انا وزير.....بصراحة و الله مايستاهل وزير...
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172
7 - هشام كولميمة الأحد 20 ماي 2018 - 14:17
هؤلاء يعانون من مرض السكيزوفرينيا...عندما أحسوا بأن الشعب أصبح يعبر عن سخطه من هؤلاء المرضى و أصبح الكل يعبر عن رأيه بحرية...لم يستسيغوا ذلك لأنهم أرادوا أن نبقى عبيدا.تحية عالية للشعب المغربي الحر الأبي.
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141
8 - مواطن (ماشي وزير) الأحد 20 ماي 2018 - 14:17
هذا دابا وزير.والله الى حشمت فبلاصتو.كل مرة ويخرج علينا شبه وزير بتصريحات غير مسؤولة.باااااااز
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129
9 - Amine الأحد 20 ماي 2018 - 14:17
عندو الصح، الوزير ماشي مواطن ،عندو إمتيازات ماعندش المواطن ، عندو حصانة معندش المواطن العادي وزيد وزيد، خرجو كلامو من السياق ديالوو صافي
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96
10 - عبدالحق الأحد 20 ماي 2018 - 14:17
حسبي الله ونعم الوكيل
هدا جزاء الشعب المغربي الدي أوصلك بأن تكون وزيرا
موعدنا ان شاء الله في الانتخابات القادمة
وسنراك في الشوارع تطلب من الشعب بان يصوتوا عليك وعلى حزبك
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112
11 - علي أكادير الأحد 20 ماي 2018 - 14:20
نتا حتى صفة وزير ما نعطيوهاش ليك حيت عندك يتم فكري و معرفي..لا كاريزما لا أسلوب لا والو خاص تعلم السياسة من طوني بلير و رئيس الوزراء الكندي..عالله تعلم منهم كيفية الحديث و اللباس و الكاريزما.
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85
12 - ماطن الأحد 20 ماي 2018 - 14:20
هادا.مايبدي.الهوة.الكبيرة.بين.من.يحكم.الشعب
انهم.انانيون.ومتكبرين.ويعتقدون.ان.بدونهم.
المغرب.لايسير.واننا.قطيع.ومداويخ.وخونة.
وهم.الوزارة.وشتانة.مابين.الوزير.والغفير.
نريد.استقالة.كل.من.كان.احسن.من.الشعب.
وتكبر.وتجبر.وعتلا.والله.لايحب.المتكبرين.
يوزير.يمسؤل.
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50
13 - fador الأحد 20 ماي 2018 - 14:21
لا يحسنون الكلام يتكلمون بعجرفة و بلغة التهديد و كأنهم في منصب وصلوا اليه بدون انتخاب الشعب لهم ...انكم تتكلمون مع الشعب الدي من دونه لا وجود لكم .. اتقوا الله و احسنوا كلامكم و عملكم فان الله يراقبكم
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62
14 - اففف الأحد 20 ماي 2018 - 14:22
هالعار طبعو ليا الفيزا نمشي فحالي من هنا
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74
15 - كاتب الأحد 20 ماي 2018 - 14:22
هــل، مــن نيتكــم، تنتظــرون إصــلاحــا مـن عنــد هــذا؟
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63
16 - Ahmed de Rabat الأحد 20 ماي 2018 - 14:22
اللهم تكون وزير صالح ولا مواطن فاسد..ايوا الله يعفو عليك من ديك البلية . را ك عارفها الي داير فيها مسلم
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37
17 - naser mouani Montréal الأحد 20 ماي 2018 - 14:23
والله العضيم يا مغاربة ليس لكم و لا شي سوى القيل و القال. في الوقت الذي تقوم الشعوب بتنمية بلدانها أنتم جالسون في المقاهي تتبعون الأقوال الفارغة . ليس لكم شيء سوى حديت الشيوخ و العجوزة.
لكن ملك يريد اصلاح و لا كن مع من ؟ شعب كما قال أحد الوزراء جزاه الله بخير شعب مكلخ .
اللهم أرحم البصري و الحسن 2 هم من يعرفون المغاربة.
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-114
18 - مواطن مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 14:23
ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ
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49
19 - سكيزو الأحد 20 ماي 2018 - 14:23
محمد يتيم اسقط آخر أوراق التوت عن حكومة النفاق والشقاق. تصريحات غبية من رجل اقل ما يقال عنه انه لا يملك من كاريزما الوزير الا الاسم. جعلتمونا اضحوكة العالم الله ياخد فيكم الحق.
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59
20 - الحاج الأحد 20 ماي 2018 - 14:24
و أؤكد لك أيها السيد الوزير أن الوزير الذي لا يمثل الشعب و لا يحس به فهو فاقد للشرعية و هو مجرد دمية سياسية لا تعرف ماذا يجري في الواقع!
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39
21 - اسفي الأحد 20 ماي 2018 - 14:24
الحكومة التي كانت في ما مضى تدعي المعارضة وضيفاع عن حقوق المواطن وعندما أمسكت زمام الأمور أصبحت تحتقر الشعب وتعتبرهم مداويخ لأنهم اوصلوها إلى السلطة أن عن رأي أن الدولة أو المخزن لا يعترف بشعب ويعتبرننا عبيد وقطيع في ضيعتهم. ولاكن هيهات هيهات لقد بلغ سيل الزوبا
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19
22 - مول لمطرقة الأحد 20 ماي 2018 - 14:25
عندو الصح، هوا ماشي مواطن، حيت ما عندوش اي مشكل في أكل مايشتهي و في سكن لائق، و تمدرس الأبناء، و التطبيب و النقل الخ....
واش هوا مزلوط حتى احس براسو مواطن.
السيد الوزير ليس بمواطن حيت معندوش اي حس بالمواطنة و الوطنية.
هادا غير خدام ادخل الكرمومة أما الشعب فل يدهب الى الجحيم.
ضحكوا على الناس بالدين حتى تمكنوا من الحكم ثم كونوا ثروة بالملايين من الدولارات.
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33
23 - زهير الأحد 20 ماي 2018 - 14:25
وايلي مافهمتوهش هادوك راهم فالسما كيفاش نغيتوهم يشوفو فالأرض!!
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20
24 - عزيز الأحد 20 ماي 2018 - 14:25
العدالة وتنميه في خبر كان و جميع الاحزاب المغربية ، ما بقيناش كا نتيقو فيكم وما بقا علامن تصوت
مقاطعون
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42
25 - متتبع الأحد 20 ماي 2018 - 14:26
من زعيم نقابي الى وزير..سابقة فعلا في تاريخ العمل النقابي..
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27
26 - غيور على وطنه من الحيتان الأحد 20 ماي 2018 - 14:27
أنت لست بمواطن كلامك صحيح في محله إذا كنت مواطن بالقلب والروح ستهز هموم المواطن وتحس به وما يعانيه في صمت وعلن قول لي بالله عليك من أي أتيت هل من البلقان هل نسيت نفسك بأنك مواطن ومغربي ولدت وترعرعرة مواطن أم قل لي ترعرعت وزيرا ..عند وفاتك سيكتب فوق قبرك وزيرا ليس بمواطنا وليس بي .........لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
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22
27 - marokkii الأحد 20 ماي 2018 - 14:27
غير مشى بنكيران القلب النابض للحزب كلشي تلف كلشي بدا كعبر كيف مابغا هاللي كقول مجهولين.وهاللي كان في الماضي يقول المواطن هو اللي كغلي الحوت خاص المواطن قاطعو وفي الحاضر اصبح يقول راه مخاصش الناس تقاطع الحليب الشركة دبا تحط السوارت وتمشي.وجا هد الوزير سبحان الله غير مقبول .يقول انه ليس مواطن انه وزير وشكون اللي طلعك السي الوزير ماشي المواطن صراحة اخر حزب كان فيه شوية ديال الضو في عهد بنكيران .اما الان زيدو على الاخربن.رمضان مبارك
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-5
28 - ali le vrai الأحد 20 ماي 2018 - 14:27
لا يهمنا رأيه فالشعب لا يهتم لأمثاله و التاريخ ينساه مثله مثل كبير الكهنة الذي سبقه عنذئد سيفتكر خيززوا الذي قاله في تصريحه
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22
29 - مواطنة 1 الأحد 20 ماي 2018 - 14:28
مشكلة الوزراء والنواب والمسؤولين السياسيين في المغرب مشكلة هوية ،فبمجرد تمكنهم من مناصبهم يتحولون الى كائنات اخرى تعيش في عالم خاص بها ، عالم المال والاعمال والسعي لجمع الثروات ، فكيف لهم ان يتواصلوا مع شعب يحلم برغيف الخبز ؟ الشعب بالنسبة لهم يصبح عائقا يمنع سعادتهم ويقلق منامهم المستمر ، خصوصا والامر يتعلق بمسؤولين بدون كفاءة .
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23
30 - مسفيوي الأحد 20 ماي 2018 - 14:28
مواطن هو الذي أوصلك إلى ما أنت عليه ؛وسيعاقبك على تصريحاتك اللا مسؤولة تصريحاتك زنقاوية للأسف ولاثمتلنا
وتستمع المقاطعة
الإنتخابات المقبلة موعدنا.
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23
31 - abdo الأحد 20 ماي 2018 - 14:28
بسبب المقاطعة التاريخية حزب العدالة ،يعرف تراجع كبير جدا بين مؤيديه
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21
32 - aziz الأحد 20 ماي 2018 - 14:29
عندو الصح انه وزير ميمكنش يقارن راسو براس لمخدمينو متنساوش بأنه خدام عند المواطن لولا الشعب لما كانت هده الحكومة ولا اي مسؤول لهدا نعتز مالمواطنة والعز للمقاطعة لبينات خونة الشعب الحقيقيين
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15
33 - وفاء الأحد 20 ماي 2018 - 14:31
هادو هما البيجيدي اللي فرعتو بيهم راسنا.. اشخاص غير مسؤولين متورطين في قضايا متنوعة و يتفاخرون علينا بالمناصب
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25
34 - مهاجر الأحد 20 ماي 2018 - 14:32
الوزراء يرتدون ملابس و أحدية من النوع الرفيع مستوردة من الخارج يعني هم مقاطعون للإنتاج المحلي ويدعون الشعب عن عدم المقاطعة لأنها مضرة بالاقتصاد!!ولكن المداويخ راهم عايْقين بهم
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21
35 - كنك الأحد 20 ماي 2018 - 14:32
لخوانجة سيسقطون بسرعة اقوى من سرعة صعودهم
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20
36 - مطالب مشروعة الأحد 20 ماي 2018 - 14:32
على الوزير بين قوسين ان يقدم استقالته من الوزارة لانه ببساطة يأكل من اموال الشعب
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21
37 - كابتن ماجد مقاطع الأحد 20 ماي 2018 - 14:33
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الخرجات للمسؤولين أو الوزراء يتبين مستوى ضعف العلم و الثقافة و حقدهم على الشعب .إنهم فاشيلوون . ويصبون الزيت على النار. مقاطييعون إلى اﻷمام .
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19
38 - momo الأحد 20 ماي 2018 - 14:33
شبعوا خبز هاد العدالة و التنمية. نساو أيام الجوع و 103. لقد باعوا الوهم للمواطن المغربي.
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24
39 - من روما الأحد 20 ماي 2018 - 14:36
أيها الوزير استحضر عقلك معنا ان كان لا يزال لك عقلا مادا كنت قبل ان تصبح وزيرا ولا قطعت الماء ونشفو رجليك يا اسفي على شعب وفي يسيرونه وزراء حتالى
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15
40 - simo الأحد 20 ماي 2018 - 14:37
يحب تدخل الملك طبقا للدستور لإقالة هذه الحكومة التي تقصف يوميا الشعب بشتى التصريحات المحتقرة والمستفزة له.
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16
41 - نور الأحد 20 ماي 2018 - 14:39
الى كنت وزير بزعط عليك راك تتخلص من فلوس المواطنين اللي انت مردبش بهم والز لط حكمة
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17
42 - ماذا تنتظرون الأحد 20 ماي 2018 - 14:40
و ماذا تنتظرون من الطبقة السياسية المغربية الوصولية. نهار لي يطلعوا ينساوا خير لي وصلوهم لديك المراتب.
على العموم ما دام شيء لصاحبه و الكل يفنى..خليوه يفرح.
المرة القادمة عند ادلاءك بصوتك فكر جيدا قبل التصويت.
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15
43 - Kamachi الأحد 20 ماي 2018 - 14:40
أحمد آلله انني عمرو مانتخبت على اي وجه في المغرب
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17
44 - مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 14:42
هو ماعليه والو....المسؤولية تقع على عاتق من صوت على بحال هاد الماركة وجعل منه وزيرا..سقطت الاقنعة عن تجار الدين
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14
45 - yassin الأحد 20 ماي 2018 - 14:43
المطالبة باسقاط هاته الحكومة كاملة هذا هو مطلبي انا المواطن وفورا مطلب لجلالة الملك نريد لهاته الحكومة ان تغادر فورا انا ابن الشعب وقد تضررت من لسان الحكومة التي عينتها لتخدم شعبك فاذا بها تهيننا اين كرامتنا واين تدخلك لحماية رعيتك التي بايعتك وانت ترانا نهان يوميا, خلاصة الامر طرد الحكومة ام اننا لن نصوت في الانتخابات القادمة مع استمرار مقاطعتنا في الحملة يا جلالة الملك, الله الوطن الملك
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11
46 - ما نعرف الأحد 20 ماي 2018 - 14:44
عندك الصح ... انت ماشي مواطن

لان المواطن كتكون عندو الوطنية وكيغير على البلاد وكيدير مصلحة الوطن والمواطن قبل مصلحة التماسيح والعفاريت

الحكومة ماشي مواطنة والشركات ماشي مواطنة ... يمتصون دم المواطنين الوطنيين ....

واش كترف اااكلاخ بأن الملك نفسو كيقول انه مواطن قبل كل شي ...? ? ?
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13
47 - driss الأحد 20 ماي 2018 - 14:45
كيف يعقل ارجل ان يخرج علينا بهدا التصريح كانه ليس بمواطن مغربي غيور على بلده..يا انسان انك في المكان المسؤول وغدا ستحاسب على انانيك السياسية..لكن ارد عليك بالمثل الشعبي المغربي..كون كان الخوخ يداوي كون داوا غير راسو..هل لديك حل او استراتيجية معينة في الرقم المرعب 42%؟ انها قنبلة البطالة الموقوتة...حكومة السفهاء..وزير يسب واخر يهدد والاخر ينافق ..الشعب يريد اسقاط الحكومة
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11
48 - ابو بكر الأحد 20 ماي 2018 - 14:46
هذه هي قمة فشل اهل السيباسة ببلادنا من هنا دخول الازمة استقلوا قبل فوات الاوان تجنبا لتفويت فرص الخير والنجاح على البلاد والعباد
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9
49 - محمد س الأحد 20 ماي 2018 - 14:46
ارجوكم لدي طلب واحد لا تنسبوا وزراء العدالة والتنمية للإسلام فهو منهم براء إلى يوم الدين
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11
50 - اميمة الأحد 20 ماي 2018 - 14:47
بزاعط اسعادة الوزير فحنا لي خليناك تكون وزير بعد ماكنتي مواطن بسيط أصبحت اليوم تتعالى على المواطنين فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا البواجدة
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6
51 - عبدو الأحد 20 ماي 2018 - 14:48
تايبلي والله اعلم بان حزب العدالة والتنمية تورط في قضايا كثيرة وخسر النسبة الشعببة لي كانت عندو بعدما حاسروه اللوبي المتحكم هاهو الان تيلعب لعبة مع و ضد وبالتالي فهو الان مستعد باش يضحي باستقرار البلاد من اجل اللعبة لي تلعبات بيه. اما جل المسيرين لهذا الحزب فهم مسيرين قبل ان يحصلوا على المسؤولية
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3
52 - م المصطفى الأحد 20 ماي 2018 - 14:50
الحقيبة الوزارية يجب ألا تعطى إلا لمن يستحقها بثقافته وتوازنه واستقامته وكفاءاته، خلافا لما عشناه ونعيشه من طرف بعض المسؤولين.
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6
53 - moou66 الأحد 20 ماي 2018 - 14:51
الحقيقة ضهرت من خلال نضرت الحكومة الشعب الحكومة بانت على حقيقتها ولهدا كل واحد ولا كيعرف فيمتو مقاطعوووون
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5
54 - الصفريوي الأحد 20 ماي 2018 - 14:52
هذا الذي يسمي نفسه وزيرا يثير الشفقة والاشمئزاز في آن. هذا احد الوزراء الذين يتقاضون مرتبات وتعويضات سمينة دون أن يقدموا اي شيء في المقابل . عجلوا يا مغاربة برحيلهم.
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7
55 - نور البقين الأحد 20 ماي 2018 - 14:55
وزير اخر الرمان ، قاليك داك شي ديال خيزو وديال الحمص ما عندوش معاه وقال بانه ماشي ضد وماشي معا المقاطعة فهم تسطى وفي الاخر قاليك انا وزير ما شي مواطن : هاد الحزب معرفناش منين نزل علينا ولي خيب بزاف ان هاد الحزب يتدافع على اغتصاب الصحافيات ربما يحسبونهم مما ملكت يمنيهم
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56 - ali tichoukt الأحد 20 ماي 2018 - 14:58
لنعتبر اننا في دولة ديموقراطية ولنقتدي بالدول الديموقراطية فقد ضبطت وزيرة في السويد مستعملة سيارة الدولة لغرض شخصي فاستقالت وتأخر وزير بريطاني عن جلسة المساءلة ل 5 دقائق فاستقال فما حكم الشرع الديموقراطي في حق هؤلاء الوزراء الطغاة الدين نعتوا شعبا باكمله بتاريخه وحظارته وعراقة اصله وعظمة امجاده بابشع الاوصاف. ان اقل ما يعاقب به هؤلاء هو الاقالة الجماعية فهده الحكومة لا تشرفنا ولا تليق بمقامنا نحن المغاربة الاشاوس.
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57 - karim الأحد 20 ماي 2018 - 14:58
العيب ف لي صوتو عليك ماشي فيك ا شريف ، ولكن ماغنساوهاش فيك اسي لوزيير .
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58 - مواطن الأحد 20 ماي 2018 - 14:59
كان عليه ان يعترف ويقول لو لم اكن مواطنا لما اصبحت وزير هدا ادا صح انه وزير بصح لان الوزارة تعني تحمل الوزر والاقتدار علئ تحمل المشاكل والمسؤولية الملقاة علئ عاتقه مايعني انه سكت دهرا فنطق كفرا .
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59 - mowatine الأحد 20 ماي 2018 - 15:01
ماذا تنتظرون من وزراء حزب الندالة و التعمية الذين ضحكوا على الشعي للوصول للسلطة و بعد ذلك طحنوهم بالزيادة .
شعب مداويخ لصوت على امثالكم .فعلا صدق من قال انكم تحبون السلطة و المال و المناصب و النساء ...
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60 - نورالدين الأحد 20 ماي 2018 - 15:04
الوزارة بدلة مقاسها لايناسب الا رجالات معينين ماشي غير لي جا وباس اليدين وزاوك يلبس هده البدلة .البلد لن تتقدم مع هؤلاء مع الاسف .
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61 - تسالاولي الأحد 20 ماي 2018 - 15:05
يا حسرة كان في يوم من الايام نقابي يدافع عن حقوق العاملين .
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62 - محمد الصابر الأحد 20 ماي 2018 - 15:05
ارتباك نفسي وعقلي ولغوي كبير في شخصية بعض السياسيين هذه الايام بمناسبة المقاطعة، فبعضهم تفاجأ بيقظة المغاربة وسماهم المداويخ او الجيعانين والبعض استعمل أسلب التهديد وتبوليسيت وبعضهم تنكر وخبأ رأسه في الرمال باعتبارهم مجهولين ولايحب أن يعرفهم ،وصاحبنا السيد يتيم تنكر لمواطنته أمام المغاربة وهذا يحتاج الى تعليمه الدروس الاولى في حب "الله والوطن والملك " لكي يعود الى مواطنته. الاستاذ يتيم يريد أن يقول:أنا لست فقيرا ولاشعبيا ،ويريد أن يتعنترأمامنا بأنه قلب الفستة وأصبح وزيرا ولم يعد مجرد مواطن وأصبح من أصحاب الملايين وليس من أصحاب قوت ليلة، ونسي أنه كان يلتقط الكلمات لاقناع جمهور العدالة والتنمية الذي سيفقده ان هم أطاحوا به ونسي أنه ليس لامن أصحاب الشركات ولامن طينة الاغنياء والمليارديهات ولاحتى من المقنعين أو الاسلاميين المحسوبين في خانة تقوى الله. وياك أنت باك غير درويش ؟ اش غادي تصور من الشعب أو من الشباب غير الصداع والاستنكار؟ هل تحب أن تعتذر كما اعتذر سليطو اللسان ممن سبقوك؟ مشى عليكم سيدكم بنكيران وبقيتو غير كتزروطو.
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63 - Hamid الأحد 20 ماي 2018 - 15:06
ها العار الى ما عاونونا انتوما غا بالسكات .. ما وزراء نا حتى لعبة والناس واكلة الشوك بفمكم .. ما عندكم لا مع تقنيات التواصل .. وزايدينها بتخراج العينين .. سدو دلاقشكم انا مزاوك ..
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64 - Akkawi الأحد 20 ماي 2018 - 15:06
سبحان الله السي الوزير .فين كنتي وكيوليتي. موعدنا ان شاء الله 2021.
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65 - حسن الري_______ش الأحد 20 ماي 2018 - 15:07
لا لا لا حشومة تقارنوا معالي الوزير مع مواطن من المداويخ الخونة,لا يجوز خصوصا اذا كان الوزير رجل بلحيته وكبير في السن ...لا لا لا من قارنك بالمواطن عليه ان يعتذر لك ولحزبك ,هو لا يعلم بان مبادئكم مبنية على _السمع والطاعة_لا تجادل ,لا تناقش....!!! المواطن مجرد صوت من 4 سنوات ل4سنوات ...الشعب ارتكب اكبر خطاء في حياته لما صوت لحزب يستغل الدين للوصول للحقائب الوزارية!لا علاقة لكم بالسياسة انتم عار على الشعب المغربي..وميعاذنا يا معالي الوزير اليتيم الانتخابات المقبلة بحول الله ان حالفكم الحظ ووصلتم بسلام الى 2021.....بالتوفيق يا معالي الوزير.
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66 - مهاجر مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 15:07
اولا الى الشعب المغربي ليس خطأ السيد الوزير الاختباء وراء و وزارة لانه لايعرف اصلا معنى مصطلح وزير في قاموس اللغة لانه لو عرفها حق المعرفة لما تحملها، فهو وزير فقط لكن قبلها كان مواطن عادي لكن لولا عريضة من الناس قامت بانتخابه و التصويت على حزبه الانتهازي السلطوي الفاشل لكان في الشوارع بنادي بالفساد و عدم القدرة على مجاراة الغلاء. لا انتمي لاي جهة انا مواطن مقهور من روجوع بلادي الى الوراء في اغلب الميادين و محابات الفساد…المطلوب #استقالة الحكومه . المرجو #عريضة شعبية الى الملك تطلب من جلالته اقالة الحكومة…كل وزير نعت الشعب بمالايطاق …و الاتي منهم اعظم
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67 - عبد القادر اليوسفي الأحد 20 ماي 2018 - 15:07
مع احترامي لوزراء في تقدرى كأنهم ﻻ يتكونون في مقرات أحزابهم اوﻻ الحزب هو مدرسة لﻻحتكاك بمناضلهم وفي الحزب يتروض المناضل على احترام آخر ﻻن الحزب يكون فيه شرائح المجتمع على اختلاف مع قادتهم
أو احزبنا يستقطبون غير الموالية لهما المهم خلل في تنضم أحزاب
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68 - sanhaoui الأحد 20 ماي 2018 - 15:08
Monsieur le Ministre veut dire peut etre que sa
citoyentete est la confrerie des frere musulmants
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69 - Samir r الأحد 20 ماي 2018 - 15:08
إلى اين انت ذاهب يامغربنا الحبيب ولك هذا النماذج من "الوزراء"؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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70 - mohamed الأحد 20 ماي 2018 - 15:10
قريبا ان شاء الله ستعود مواطنا رغما عن انفك؟ لي الشرف ان اكون مواطنا صالحا مخلصا لوطنه من ان اكون وزيرا بدون مسؤولية همي المال والشهرة (الوزراء مهنة تكليف لا استعلاء على المواطنين) حاسب نفسك قبل ان تحاسب!
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71 - علاش ? الأحد 20 ماي 2018 - 15:11
ما قال ' عيب ' .!
ما قال غير' الصراحة ' الباطنية اللاشعورية الواقعية ..
علاه المواطن بحال لوزير..?
علاه الوزير كيهز هم لكرا و هم الضو و الماء و باش يكمل الشهر ?
علاه الوزير كيهز هم ولادو واش غاديين يلقاوا خدما و لا يبقاوا يدورو فالزنقة و بين لقهاوي حتى يشيبو ?
علاه لوزير حتى هو بناتو كيبيروا ما يلقاوا لا راجل للزواج لا خدمة ?
علاه لوزير كيعاني من مشكل طرانسبور و زحام و مشاكل الطوبيسات ?
علاه لوزير كيمشي يصاوب شي ورقة و تيقولوا ليه ' سير واجي حتى يهديك الله' ?
علاه لوزير كيعاني من مشكل التطبيب و رونديفويات سبيطارات بالعام و ما كيلقاش باش يشري الدوا ?
علاه لوزير عند ولادو مشكل مع باش يقراوا ولادو مزيان ?
علاه لوزير عندو مشكل ديال لفلوس باش يدوز الكونجي هو وليداتو ?
علاه المواطن كيخدم خمس سنين أو أقل و كيكون عندو التقاعد بالملايين !
كون كان لوزير بحال المواطن كون مكانش ' القيامة' كتنوض فالانتخابات ..!
كون كان الوزير بحال المواطن كون ما وصلناش لهاد المستوى و هاد الحال ..!
الله يهديكم شوية .
التحية لكل الوزراء اللي همهم هو خدمة المواطن قبل النفس ...
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72 - مواطن مدوخ الأحد 20 ماي 2018 - 15:13
بغا يكول أنه من فصيلة المداويخ
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73 - Hamido الأحد 20 ماي 2018 - 15:14
رغم أننا غاضبون من حزب العدالة والتنمية ومستاؤون من تصرفاته لكن هدا لا يعطينا الحق أن نكذب على أعضائه وان نقولهم ما لم يقولو.يتيم كان واضحا اي كان يقول انا وزير واي شيء قلته فهو تصريح لوزير وليس لمواطن عادي.وقال انه لو كان مواطن يشتغل في إحدى المهن لما طرح عليه السؤال.والمقصود انه لو تكلم فإن الرأي العام سينظر إليه كوزير يصرح برأيه وله تبعات .أما مواطن عادي فلن يلومه أحد على كلامه.اتقواالله
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74 - عبدالله الأحد 20 ماي 2018 - 15:15
إنه وزير في حكومة لاتعترف بوجود موطنين يجب أن يخدمهم
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75 - محمد طنجة الأحد 20 ماي 2018 - 15:19
انت إذن كوزير لست مواطنا مغربيا. ..قدم استقالتك حتى تصبح مواطنا. ..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .هؤلاء أشباه السياسيين. ..من أعطاك منصب الوزير يا مواطن..هههه...عفوا نسيت انك لست مواطنا. ..هههه
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76 - المجيب الأحد 20 ماي 2018 - 15:21
الوزير يتيم هذا يذكرنا بخرجات المرحوم ارسلان الجديدي، فلما كان أرسلان نقابيا كان يقول:" ظهر العمال مطلي بالصابون البلدي، ما يطلع عليه حتى واحد". وعندما ترشح للانتخابات الجماعية قال لاحد المواطنين: "الجديدة ديالي ماشي ديالك...والمستشارين السابقين دخلوا للبلدية دجاج وخرجوا منها بيبي". ولما اصبح صاحبنا وزيرا للشغل والتكوين المهني قال: " الاشتراكية هي الشرك بالله". ( واش بغيتوا تسمعوا ما احسن من يتيم؟؟)
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77 - مواطن الأحد 20 ماي 2018 - 15:21
هدا.يفسر.شيء.واحد.انهم.لايعرفون.الشعب.
هم.يخدمون.مصالح.دول.اخرى.
كبيع.السمك.لاربا.وترك.البحر.لشعب.يغرق.فيه.
نريد.استقالت.هاده.الحكومة.والله.احدالباس.
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78 - عايق الأحد 20 ماي 2018 - 15:24
الشعب بريء من هؤلاء الوزراء الذين لا نعرف كيف حصلوا على مناصب قيادية في الحكومة اما بالنسبة للانتخابات فهي أكبر مهزلة إذ لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها% 18 دون الحديث عن التزوير وشراء الأصوات
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79 - المواطن الصالح الأحد 20 ماي 2018 - 15:25
الذي يعتبر نفسه ليس مواطن ليس اهلا لتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام ؛ مثل هذه التصريحات تسقط الأقنعة وتكشف الوجوه المتسترة وراء الأقنعة الكاذبة ؛ بل تبرز المواطن الحقيقي من المواطن المزيف .
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80 - Houcine الأحد 20 ماي 2018 - 15:25
Ces bajda sont arrivés au pouvoir alors qu'ils ne savaient même pas faire leurs noeuds de cravate aujourd'hui ils ne mettent plus le pied par terre.
RDV les prochaines élections
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81 - العاقل الأحد 20 ماي 2018 - 15:26
هذا ما تستحقونه و الله ، بل ما تعرضتم اليه من قبل هؤلاء " الوزراء " قليل ،
يا من يتشدقون بنزاهة و تواضع هذا "الوزير" و اصحابه . انظروا الى خطاباتهم ايام كانوا في المعارضة من يتيم ونقابته وبنكيران والداودي و الخلفي والرباح و مقالاته .... قولوا لي بالله عليكم ماذا استفاد المواطن العادي و الموظف العادي في عهدهم تجميد الاجور غلاء المعيشة توظيف بالتعاقد ..... في الوقت الذي نجد الزيادات في اجور البرلمانيين و كبار الدولة و الابقاء على تعويضات البرلمانيين رغم توقيعات المواطنين والتي تقدر بالملايين . يا مغاربة استفيقوا ما هذا العناد المقيت ما هذه التبعيية العمياء ؟ كيف تصفقون لمن يتلاعب باصواتكم كيف تبحثون عن تفسير ولو واه لزلات اسيادكم في الغرب خطأ ولو صغير يمكن ان يفقد للحزب قاعدته ، هذا هو الانتماء الحزبي الحق .
انسيتم الخطاب البروتوكولي لابنكيران انسينتم بيانات يتيم و نقابته انسيتم تصريح صاحبة 20 د انسيتم تصريح صاحبة 2 فرنك انسيتم صاحب الشكلاطة والفاتورة على حساب الدولة انسيتم صاحب الكراطة ولا احد يستطيع معاقبته هو واصحاب مشاريع الحسيمة لولا تدخل من صاحب الجلالة نصره الله
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82 - خالد الأحد 20 ماي 2018 - 15:26
دخل إستاد الى حجرة الدرس ضنا منه انها تخصه ولما رأى ان الطلبة فيها ليس الطلبة المعنيين بالدرس وانه اخطا قاعة الدرس. قال. عفوا ان (البقر تشابه علينا) فوجد ردا شافيا من احد الطلبة (كدالك كُنتُم من قبل فمن الله عليكم )
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