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كُتّاب وآراء
خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين
وجد محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، نفسه في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخرجة التي باتت معروفة بـ"أنا ماشي مواطن"، بخصوص جوابه على حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية الذي أورد فيه أنه وزير غير معني بالحملة التي يخوضها المجتمع المغربي، وأن أسئلة الصحافيين جاءته باعتباره وزيرا يتحمل مسؤولية حكومية، ولم تكن لتُطْرَحَ لو كان مواطنا عاديا.
الخرجة اعتبرتها تعليقات الفيسبوكيين "غرورا واحتقارا للشعب المغربي، ولا تليق بوزير ورجل دولة يُنْتَظَرُ منه أن يعطي تصريحات مسؤولة ومبنية على معرفة مسبقة بالمشاكل التي تواجه المواطنين"، داعية إياه إلى "التواضع والبحث عن حل للأزمة الحاصلة في قطاعه الوزاري من بطالة وضعف للأجور في مختلف المجالات".
وأكدت التعليقات ذاتها أن "سرد يتيم لمجموعة من المواد الغذائية الأساسية بطريقة تهكمية، خلال تصريحه، مجانب للصواب، ويَسْتَوجِبُ الاعتذار للمواطنين". واستحضر المعلقون صورا له قبل المسؤولية الحكومية ومقارنتها بصوره الحالية، مع توعد الوزير بأن "الانتقادات ستستمر إلى حين اعترافه بالخطأ".
ورغم توضيح يتيم أن التصريح يعود إلى الرابع من ماي الجاري، على هامش ملتقى مراكش الدولي للموارد البشرية، وأنه لم يقصد المقارنة بين الوزير والمواطن، إلا أن المعلقين واصلوا مسلسل انتقاد تصريح المسؤول الحكومي، والتأسف لحالهم بعد أن كانوا ينتظرون أن تدافع الحكومة عنهم "عوض الخروج بتصريحات طائشة".
ولم يسلم يتيم حتى من تعاليق المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية؛ إذ تقاطرت العشرات من التعاليق المستغربة والساخرة من خرجة الوزير الإسلامي، مطالبة إياه بالتزام الصمت، لأن "تصريحات وزراء البيجيدي حول المقاطعة أضرت بصورة الحزب لدى المواطنين بشكل كبير"، على حد تعبيرهم.
وفي هذا السياق، يرى حفيظ الزاهري، أستاذ باحث في العلوم السياسية، أن "مثل هذه الخرجات الاعلامية دليل على ضعف الوزراء في مجالات التواصل السياسي والأزماتي، خصوصا وأن حملة المقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي التي تجاوزت كل التكوينات والمعارف السوسيولوجية والتواصلية".
وقال الزاهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الوزراء الحاليين لم يستفيدوا من تجارب من سبقوهم في زلاتهم الإعلامية"، مشددا على أن "المقاطعة تحتاج حلولا على أرض الواقع أكثر من الخروج إلى وسائل الإعلام بتدخلات فاشلة تصب الزيت على النار، وتزيد من قوة الحملة الرائجة حاليا".
وأشار الباحث في العلوم السياسية إلى أن "مقارنة الوزير والمواطن، حتى وإن كانت زلة لسان أو تعبيرا مجازيا، لا يمكن وضعها إلا في خانة الخطأ الذي لا يغتفر بالنسبة لمسؤول حكومي"، مضيفا أن رجوع المواطنين إلى التصريح السابق هو كشف للمستور بخصوص موقف الوزير من المقاطعة.
وزاد المتحدث أن "هناك أزمة تواصلية حقيقية بين المواطن والحكومة التي لم تجد قنوات تواصلية فعالة تصل إلى المقاطعين"، مشيرا إلى أن الصمت كذلك في الوقت الراهن لن يزيد الأزمة إلى تفاقما بسبب حاجة المتتبعين إلى حديث يلمس مطالبهم بشكل مباشر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (82)
هدا جزاء الشعب المغربي الدي أوصلك بأن تكون وزيرا
موعدنا ان شاء الله في الانتخابات القادمة
وسنراك في الشوارع تطلب من الشعب بان يصوتوا عليك وعلى حزبك
انهم.انانيون.ومتكبرين.ويعتقدون.ان.بدونهم.
المغرب.لايسير.واننا.قطيع.ومداويخ.وخونة.
وهم.الوزارة.وشتانة.مابين.الوزير.والغفير.
نريد.استقالة.كل.من.كان.احسن.من.الشعب.
وتكبر.وتجبر.وعتلا.والله.لايحب.المتكبرين.
يوزير.يمسؤل.
لكن ملك يريد اصلاح و لا كن مع من ؟ شعب كما قال أحد الوزراء جزاه الله بخير شعب مكلخ .
اللهم أرحم البصري و الحسن 2 هم من يعرفون المغاربة.
واش هوا مزلوط حتى احس براسو مواطن.
السيد الوزير ليس بمواطن حيت معندوش اي حس بالمواطنة و الوطنية.
هادا غير خدام ادخل الكرمومة أما الشعب فل يدهب الى الجحيم.
ضحكوا على الناس بالدين حتى تمكنوا من الحكم ثم كونوا ثروة بالملايين من الدولارات.
مقاطعون
وتستمع المقاطعة
الإنتخابات المقبلة موعدنا.
على العموم ما دام شيء لصاحبه و الكل يفنى..خليوه يفرح.
المرة القادمة عند ادلاءك بصوتك فكر جيدا قبل التصويت.
لان المواطن كتكون عندو الوطنية وكيغير على البلاد وكيدير مصلحة الوطن والمواطن قبل مصلحة التماسيح والعفاريت
الحكومة ماشي مواطنة والشركات ماشي مواطنة ... يمتصون دم المواطنين الوطنيين ....
واش كترف اااكلاخ بأن الملك نفسو كيقول انه مواطن قبل كل شي ...? ? ?
شعب مداويخ لصوت على امثالكم .فعلا صدق من قال انكم تحبون السلطة و المال و المناصب و النساء ...
أو احزبنا يستقطبون غير الموالية لهما المهم خلل في تنضم أحزاب
citoyentete est la confrerie des frere musulmants
ما قال غير' الصراحة ' الباطنية اللاشعورية الواقعية ..
علاه المواطن بحال لوزير..?
علاه الوزير كيهز هم لكرا و هم الضو و الماء و باش يكمل الشهر ?
علاه الوزير كيهز هم ولادو واش غاديين يلقاوا خدما و لا يبقاوا يدورو فالزنقة و بين لقهاوي حتى يشيبو ?
علاه لوزير حتى هو بناتو كيبيروا ما يلقاوا لا راجل للزواج لا خدمة ?
علاه لوزير كيعاني من مشكل طرانسبور و زحام و مشاكل الطوبيسات ?
علاه لوزير كيمشي يصاوب شي ورقة و تيقولوا ليه ' سير واجي حتى يهديك الله' ?
علاه لوزير كيعاني من مشكل التطبيب و رونديفويات سبيطارات بالعام و ما كيلقاش باش يشري الدوا ?
علاه لوزير عند ولادو مشكل مع باش يقراوا ولادو مزيان ?
علاه لوزير عندو مشكل ديال لفلوس باش يدوز الكونجي هو وليداتو ?
علاه المواطن كيخدم خمس سنين أو أقل و كيكون عندو التقاعد بالملايين !
كون كان لوزير بحال المواطن كون مكانش ' القيامة' كتنوض فالانتخابات ..!
كون كان الوزير بحال المواطن كون ما وصلناش لهاد المستوى و هاد الحال ..!
الله يهديكم شوية .
التحية لكل الوزراء اللي همهم هو خدمة المواطن قبل النفس ...
هم.يخدمون.مصالح.دول.اخرى.
كبيع.السمك.لاربا.وترك.البحر.لشعب.يغرق.فيه.
نريد.استقالت.هاده.الحكومة.والله.احدالباس.
RDV les prochaines élections
يا من يتشدقون بنزاهة و تواضع هذا "الوزير" و اصحابه . انظروا الى خطاباتهم ايام كانوا في المعارضة من يتيم ونقابته وبنكيران والداودي و الخلفي والرباح و مقالاته .... قولوا لي بالله عليكم ماذا استفاد المواطن العادي و الموظف العادي في عهدهم تجميد الاجور غلاء المعيشة توظيف بالتعاقد ..... في الوقت الذي نجد الزيادات في اجور البرلمانيين و كبار الدولة و الابقاء على تعويضات البرلمانيين رغم توقيعات المواطنين والتي تقدر بالملايين . يا مغاربة استفيقوا ما هذا العناد المقيت ما هذه التبعيية العمياء ؟ كيف تصفقون لمن يتلاعب باصواتكم كيف تبحثون عن تفسير ولو واه لزلات اسيادكم في الغرب خطأ ولو صغير يمكن ان يفقد للحزب قاعدته ، هذا هو الانتماء الحزبي الحق .
انسيتم الخطاب البروتوكولي لابنكيران انسينتم بيانات يتيم و نقابته انسيتم تصريح صاحبة 20 د انسيتم تصريح صاحبة 2 فرنك انسيتم صاحب الشكلاطة والفاتورة على حساب الدولة انسيتم صاحب الكراطة ولا احد يستطيع معاقبته هو واصحاب مشاريع الحسيمة لولا تدخل من صاحب الجلالة نصره الله