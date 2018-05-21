24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)

  3. إنتاج أول حليب إبل لفائدة الأطفال في الإمارات (5.00)

  4. أستاذ يستحضر أجواء مقتل طالب بجامعة أكادير (5.00)

  5. أمريكا تعلق الرسوم الجمركية على الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"

نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"

نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 21 ماي 2018 - 20:16

دعت "تدوينات" و"فيديوهات" منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ 20 أبريل من كل سنة "عيدا للمداويخ"، معتبرة إياه موعدا سنويا لمقاطعة الشركات ذات المنتجات ضعيفة الجودة، والتي تحتكر السوق، وتزيد بشكل قياسي في الأثمان دون مراعاة القدرة الشرائية والأجرة الزهيدة للمواطن.

وبثت العديد من الصفحات الواسعة الانتشار على "فايسبوك" فيديوهات ونشرت "تدوينات" تفيد بأن هذا اليوم "يعتبره المغاربة يوم الكرامة والعزة، ويوما لإرعاب رؤوس الأموال المحتكرة للسوق المغربي"، مشددة على أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو "إنشاء سوق حرة مبنية على المنافسة والجودة والثمن المناسب".

"التدوينات" التي ذُيٍلَتْ بـ"هاشتاغ" "لا للغلاء"، أكدت العزم على "مقاطعة أي شركة محتكرة للسوق ولا تَسْمَحْ للشركات الأجنبية أو المقاولات الصغرى والوطنية بأن تنافسها"، في خطوة تهدف إلى محاربة مظاهر احتكار شركة واحدة للسوق الاستهلاكية المغربية.

وسجلت "التدوينات" بطريقة تهكمية أن النشطاء ماضون بلا هوادة في دعم "حزب المداويخ"، متخذين له شعار قبضة يد ترفع يدها إلى السماء، في إشارة إلى الصمود والنصر القريب، ومضيفين أن "عدد منخرطيه يبلغ 15 مليون "فايسبوكي"، ومقره العالم الافتراضي، وميزانيته 10 دراهم تعبئة".

وفي هذا السياق اعتبر رشيد جنكاري، الخبير المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحدثية، أن "مثل هذه الدعوات دائما ما كانت حاضرة في الفايسبوك المغربي، لكن في الوقت الراهن أصبحت تأخذ أبعادا كبيرة، لأن عدد مستعملي هذه مواقع التواصل ارتفع بشكل كبير مقارنة مع سنوات مضت".

وأضاف جنكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حدة وقوة هذه الدعوات تأتي انطلاقا من تراكم غضب المواطنين وضعف آليات الوساطة الاجتماعية والتنشئة السياسية، ما فسح المجال بشكل واسع أمام المجال الرقمي للتمدد والوصول إلى مستوى مثل هذه الدعوات".

وأردف المتحدث ذاته بأن "ما وقع خلال الربيع العربي في بلدان مثل مصر وتونس، والتي انطلقت شرارة ثوراتها من مواقع التواصل الاجتماعي، دعم هذه الخرجات التي تبين نضج المواطنين ووعيهم بمستلزمات البلاد في هذه اللحظة"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.