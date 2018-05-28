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كُتّاب وآراء
ارتفاع مستعملي "فيسبوك" إلى 16 مليون مغربي
ازداد عدد مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب ليصل إلى 16 مليون مستعمل، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة مع يناير من السنة الماضية.
وحسب دراسة لمركز "وي آر سوشال"، المتخصص في الأبحاث حول وسائط التواصل الاجتماعي، فإنّ 15 مليون مغربي من أصل 16 مليونا يستعملون "فيسبوك" انطلاقا من هواتفهم الذكية، ويُشكِّل الذكور النسبة الأكبر بـ64% . وبالنسبة للفئات العمرية فأكثر المستعملين شباب بين سني 18 و34 سنة.
وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يأتي في المركز الخامس إفريقياً، بعد جنوب إفريقيا بـ 17 مليون مستعمل، ونيجيريا بـ18 مليونا، والجزائر بـ20 مليونا. تأتي ومصر في المرتبة الأولى بـ37 مليون مستعمل.
ويبدو أن "فضيحة كامبريدج ـ أناليتيكا"، التي كشفت أن "فيسبوك" قام بتسريب معطيات شخصية للملايين من مستعمليه، لم تؤثر على انتشار هذا الوسيط التفاعلي، بعد أن أوضحت الدراسة أن أرقام استعماله تستمر في الارتفاع شهرا بعد آخر، حتى لدى الفئات الأكبر سنا.
من جهة أخرى، أبانت الدراسة ذاتها أن الصفحة التي تتوفر أكثر عدد من الإعجابات هي صفحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 120 مليون معجب، ثم صفحة فريقه ريال مدريد الإسباني بـ107 ملايين، تليها صفحة برشلونة التي تجاوزت مائة مليون.
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
أنا كان عندي الفيس بوك شحال هاذي لما هاجرت باش نتبادل الصور والأخبار مع عائلتي وأصدقائي المقربين، وبعد مدة قصيرة مللت منه و حذفت الحساب ديالي.
دابا عندي فقط الواتس أب