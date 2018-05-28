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الرئيسية | عين على الفايسبوك | ارتفاع مستعملي "فيسبوك" إلى 16 مليون مغربي

ارتفاع مستعملي "فيسبوك" إلى 16 مليون مغربي

ارتفاع مستعملي "فيسبوك" إلى 16 مليون مغربي
هشام بوعلي*
الاثنين 28 ماي 2018 - 17:20

ازداد عدد مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب ليصل إلى 16 مليون مستعمل، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة مع يناير من السنة الماضية.

وحسب دراسة لمركز "وي آر سوشال"، المتخصص في الأبحاث حول وسائط التواصل الاجتماعي، فإنّ 15 مليون مغربي من أصل 16 مليونا يستعملون "فيسبوك" انطلاقا من هواتفهم الذكية، ويُشكِّل الذكور النسبة الأكبر بـ64% . وبالنسبة للفئات العمرية فأكثر المستعملين شباب بين سني 18 و34 سنة.

وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يأتي في المركز الخامس إفريقياً، بعد جنوب إفريقيا بـ 17 مليون مستعمل، ونيجيريا بـ18 مليونا، والجزائر بـ20 مليونا. تأتي ومصر في المرتبة الأولى بـ37 مليون مستعمل.

ويبدو أن "فضيحة كامبريدج ـ أناليتيكا"، التي كشفت أن "فيسبوك" قام بتسريب معطيات شخصية للملايين من مستعمليه، لم تؤثر على انتشار هذا الوسيط التفاعلي، بعد أن أوضحت الدراسة أن أرقام استعماله تستمر في الارتفاع شهرا بعد آخر، حتى لدى الفئات الأكبر سنا.

من جهة أخرى، أبانت الدراسة ذاتها أن الصفحة التي تتوفر أكثر عدد من الإعجابات هي صفحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 120 مليون معجب، ثم صفحة فريقه ريال مدريد الإسباني بـ107 ملايين، تليها صفحة برشلونة التي تجاوزت مائة مليون.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - من هنا و هناك الاثنين 28 ماي 2018 - 17:29
16 مليون النص منهم حسابات غير حيقية و كل مغربي عندو 3 د الحسابات او اكثر
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2 - ولد فااس قانون فرنسي بمكناس الاثنين 28 ماي 2018 - 17:30
يعني 16 مليون مغربي مقاااطع... لعز للشعب المغربي. هاااكا خسنا نكونوا ديييما متااااحدييين
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2
3 - المنطقي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:34
الأغلبية من هده 16 مليون مغربي يستعملونه سلبيا. ...
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0
4 - الكلمة للشعب الاثنين 28 ماي 2018 - 17:44
الفايسبوك هو الحزب ذو الأغلبية الساحقة ، حيث الصدق والأمانة والشفافية وحرية التعبير والتصويت ، ستةعشر مليون صوت !!! ضد الريع والفساد إنتهى زمن الكذب وانقرضت الذئاب والقوارض ؛ الكلمة للشعب.
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5 - لا للفيس بوك الاثنين 28 ماي 2018 - 17:45
ياريت كن كانوا تايستعملوه فشي حاجة مفيدة، ماكاين غير الخوا الخاوي وتبادل الصور والفيديوهات التافهة والأخبار الزائفة والكاذبة والاشاعات، حتى أصبح الفيس هو مصدر الأخبار عند الكثيرين.
أنا كان عندي الفيس بوك شحال هاذي لما هاجرت باش نتبادل الصور والأخبار مع عائلتي وأصدقائي المقربين، وبعد مدة قصيرة مللت منه و حذفت الحساب ديالي.
دابا عندي فقط الواتس أب
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