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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مشفى تطوان ينتقد التشهير بـ"مريض متشرد"

مشفى تطوان ينتقد التشهير بـ"مريض متشرد"

مشفى تطوان ينتقد التشهير بـ"مريض متشرد"
هسبريس من تطوان
الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:53

أثار تداول صورة لمريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ملقى على الأرض، موجة سخط وسط فاعلين جمعويين بمدينة تطوان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بتعليقات غاضبة على الموقف الموثق تحت عنوان "مستشفى مغربي يرمي بمريض بمستودع للمتلاشيات".

الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع على موقع "فيسبوك" وتناقلتها مواقع إخبارية، أظهرت مريضا يفترش الأرض وبجانبه نقالة متهالكة في أحد مرافق مستشفى "سانية الرمل" بمدينة تطوان.

بلاغ صحافي صادر عن إدارة مشفى تطوان، توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن الصورة لمريض خمسيني متشرد ولج مصلحة المستعجلات بالمؤسسة الصحية في حالة مزرية وأوساخ بعدما عملت عناصر الوقاية المدنية على نقله، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي والتمريضي عمل تقديم فحوصات وكشوفات أولية قبل أن يتقرر إحالته ونقله إلى مصلحة الغسل قصد العمل على تنظيفه من الأوساخ بحكم أنه يعيش في الشوارع.

وأضاف البلاغ ذاته: "ونظرا لتوتر المريض وحركيته هوت النقالة بالمريض أرضا دون تسجيل أي إصابة، قبل أن يتم تدارك الأمر من لدن الأعوان"، الذين سهروا على تنظيفه وحلاقة شعره ولحيته وضمان استحمامه لمواصلة الفحص والعلاج بمصلحة المستعجلات.

وبعد أن نوّهت إدارة المشفى بمجهودات الأطر الطبية والتمريضية والأعوان استغربت من نشر صور المريض بأسلوب تحريضي وتشهيري، "مع أن الواجب الإنساني يقتضي مساعدته عوض تصويره واستغلال الموقف ونشر أخبار مشوشة من شأنها المس بكرامة المريض"، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقا في الموضوع حول ظروف وملابسات هذه النازلة وتحديد المسؤوليات محتفظة لنفسها بحقها في ما يترتب عن ذلك قانونيا".

جدير بالذكر أن المريض فارق الحياة بقاعة الإنعاش بالرغم من محاولات إسعافه والمجهودات التي قام بها الطاقم الطبي وشبه الطبي للمستشفى في محاولة لإنقاذ حياته .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كمال الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:58
وهل المتشرد ليس له الحق في العلاج و العناية. الحقيقة شوهتوا بلادكم
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6
2 - نشيط الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:05
ما عسانا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
3 - اشاعة باينة الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:10
يجب معاقبة هؤلاء الذين قاموا بالتشهير بالمريض وبالمستشفى معا فالصورة واضحة وضوح الشمس ورجل المريض مازالت معلقة بالسرير والسرير مائل من اثر السقوط وليس هناك مايدل على انه مرمي هناك، انا استغرب لمن صدقوا هذه الاشاعة فهي اسهل الاكتشاف من الفوتوشوب .
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0
4 - Yoz الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:10
انا لله و انا اليه راجعون.... غير الي ماتفهم ليا هو ما قِيلَ في المقال الصادر عن المؤسسة "حادث السقوط بدون خسائر" و في اخر مقال هسبريس "يشار الى وفاة السيد" واش كاين شي خسارة كثر من الوفاة....و ممكن بسبب السقطة... تعددت الاسباب و الموت واحد في السبيطارات
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5
5 - hamza الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:11
دولة فاشلة بكل المقاييس لكن لها القدرة على تنظيم حفلات تنافس بها أوروبا وأمريكا وغبر قادرة على توفير مستشفى في كل مدينة قادر على تلبية احتياجات السكان
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5
6 - farid الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:11
ااه داكشي علاش مات مسكين ،حيث طهليتو فيه مزيان،الله يرحمو مسكين،وحسبنا الله ونعم الوكيل،كولشي عارف وعاق بالمستشفيات ديالنا بما فيها المصحات التي لايهمها سوى المال.
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