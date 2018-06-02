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الرئيسية | عين على الفايسبوك | إفطار رمضاني يجمع الملك بالكوميدي "والاس"

إفطار رمضاني يجمع الملك بالكوميدي "والاس"

إفطار رمضاني يجمع الملك بالكوميدي "والاس"
هسبريس من الرباط
السبت 02 يونيو 2018 - 10:45

تَقاسم الفنان الكوميدي المغربي الإيفواري الطاهر لزرق الشهير بـ"والاس"، يوم الجمعة، مائدة الإفطار مع الملك محمد السادس.

وكتب "والاس"، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه سعيد بهذه المناسبة التي جمعته بالجالس على عرش المملكة.

وأضاف لزرق مخاطبا الملك: "إفطار رائع على مائدة إفطار جلالة الملك محمد السادس، شكرا على هذه الالتفاتة المتميزة لشخصي بدعوتي للإفطار رفقتك وعلى مائدتك... عاش الملك".

وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها "والاس" بالملك محمد السادس، حيث حظي باستقبال شرفي من طرف العاهل المغربي خلال زيارته جمهورية الكوت ديفوار سنة 2014، بعد تقديم الطاهر فقرة كوميدية لا تتعدى مدتها الزمنية ثلاث دقائق.. حينها تذوق الفنان المغربي المشهور بلقب "ولاس" طعما آخر للنجاح.

ازداد الطاهر لزرق بمدينة الدار البيضاء خلال عطلة صيفية، اختار والداه قضاءها في المغرب، وبعدها بشهرين عاد والداه إلى الكوت ديفوار، فيما ظل هو بالدار البيضاء حوالي اثنتي عشرة سنة قبل العودة إلى الكوت ديفوار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهندس السبت 02 يونيو 2018 - 10:58
ملكنا عزيز.. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين. ولكن الشعب بغا حقو من خيرات وثروات البلاد
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2 - soad السبت 02 يونيو 2018 - 11:11
ماىدة دائما عامرة ان شاء الله الله اطول لينا فعمر سميت سيدي وبارك لينا في عافيته وداوها عليه وقلبو لكبير الله اخفظو واحجبو اينما حل وارتحل تيعلمنا كرم الضيافة وحسن الاخلاق في رمضان اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين امين وخلينا ملكنا تاج رأسنا امين امين امين يا رب العالمين
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3 - محمد السبت 02 يونيو 2018 - 11:22
رسالة قوية للشباب.. نموذج الشاب الناجح لي كايوصل أعلى مراتب التقدير هو المغني و الكوميدي و الراقصة و لاعب المصارعة...
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4 - محمد السبت 02 يونيو 2018 - 11:29
سأشجع إبني لكي يصبح مغنيا أو كوميديا...
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