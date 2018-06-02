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كُتّاب وآراء
إفطار رمضاني يجمع الملك بالكوميدي "والاس"
تَقاسم الفنان الكوميدي المغربي الإيفواري الطاهر لزرق الشهير بـ"والاس"، يوم الجمعة، مائدة الإفطار مع الملك محمد السادس.
وكتب "والاس"، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه سعيد بهذه المناسبة التي جمعته بالجالس على عرش المملكة.
وأضاف لزرق مخاطبا الملك: "إفطار رائع على مائدة إفطار جلالة الملك محمد السادس، شكرا على هذه الالتفاتة المتميزة لشخصي بدعوتي للإفطار رفقتك وعلى مائدتك... عاش الملك".
وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها "والاس" بالملك محمد السادس، حيث حظي باستقبال شرفي من طرف العاهل المغربي خلال زيارته جمهورية الكوت ديفوار سنة 2014، بعد تقديم الطاهر فقرة كوميدية لا تتعدى مدتها الزمنية ثلاث دقائق.. حينها تذوق الفنان المغربي المشهور بلقب "ولاس" طعما آخر للنجاح.
ازداد الطاهر لزرق بمدينة الدار البيضاء خلال عطلة صيفية، اختار والداه قضاءها في المغرب، وبعدها بشهرين عاد والداه إلى الكوت ديفوار، فيما ظل هو بالدار البيضاء حوالي اثنتي عشرة سنة قبل العودة إلى الكوت ديفوار.