العثماني: سنواصل تحقيق "تنمية المونديال" بالمملكة

هسبريس ـ نورالدين إكجان

في أول رد فعل رسمي حول فشل ملف "المغرب 2026" في استضافة المونديال، عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن "شكر لل من ساهم في الحلم المشترك، مع الاستمرار في تحقيق جوهره المتمثل في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، متمنيا حظا سعيدا للمنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات المقبلة".

ووجه العثماني، من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التحية إلى لجنة "المغرب 2026"، "على عملها الدؤوب ومستوى الجدية والاحترافية اللذين أعدت بهما ملف ترشيح المغرب، وترافعها عنه".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بالغ سعادته عقب فوز الملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، "متحدون 2026"، بشرف احتضان نهائيات كأس العالم، وقال: "شيء رائع بعد الجهد الكبير الذي بُذل".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، قد أعلن في كلمة مقتضبة فوز "الملف المشترك" بشرف تنظيم بطولة "كأس العالم 2026"، أمام الملف المغربي الذي فشل، للمرة الخامسة، في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي.

وتمكنَّ الملف الأمريكي المشترك من حسم سباق الترشح لاحتضان "مونديال 2026"، متفوقاً على نظيره المغربي الذي حصل على 65 صوتاً فقط، مقابل 134 صوتاً ذهبت لصالح "الملف المشترك"؛ وهي أصواتٌ كانت كافية لنقل الكأس الغالية إلى القارة الأمريكية.