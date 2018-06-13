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كُتّاب وآراء
العثماني: سنواصل تحقيق "تنمية المونديال" بالمملكة
في أول رد فعل رسمي حول فشل ملف "المغرب 2026" في استضافة المونديال، عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن "شكر لل من ساهم في الحلم المشترك، مع الاستمرار في تحقيق جوهره المتمثل في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، متمنيا حظا سعيدا للمنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات المقبلة".
ووجه العثماني، من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التحية إلى لجنة "المغرب 2026"، "على عملها الدؤوب ومستوى الجدية والاحترافية اللذين أعدت بهما ملف ترشيح المغرب، وترافعها عنه".
من جهته، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بالغ سعادته عقب فوز الملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، "متحدون 2026"، بشرف احتضان نهائيات كأس العالم، وقال: "شيء رائع بعد الجهد الكبير الذي بُذل".
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، قد أعلن في كلمة مقتضبة فوز "الملف المشترك" بشرف تنظيم بطولة "كأس العالم 2026"، أمام الملف المغربي الذي فشل، للمرة الخامسة، في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي.
وتمكنَّ الملف الأمريكي المشترك من حسم سباق الترشح لاحتضان "مونديال 2026"، متفوقاً على نظيره المغربي الذي حصل على 65 صوتاً فقط، مقابل 134 صوتاً ذهبت لصالح "الملف المشترك"؛ وهي أصواتٌ كانت كافية لنقل الكأس الغالية إلى القارة الأمريكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
بقاءه على الحكومة لا يزيد الا الحقد على شخصه وحزبه وعلى المؤسسات الوطنية
فعلا أنا كأي مغربي احس بالغبن من موقف الدول العربية حيث كان المغرب اول من يقدم دعمه لها حين كانت تواجه مشاكل سواء داخلية وخارجية وكان يقدم ارواح ابنائه فداء لحمايتها كل هذا باسم الأخوة والعروبة ،.. وَمِمَّا يزيدني غُبناً اكثر هو تأكدنا ان الدولة المغربية سوف لن تأخذ أي موقف تجاه هاته الدول ببساطة لان المصالح الشخصية هي التي تطغى .والدولة المغربية لن تغامر بعلاقتها مع دول الخليج من اجل موقفها فهناك مصالح اكبر تحكم هذه العلاقات ،، باختصار باعوا الوهم للشعب .
ملاحظة:أعضاء لجنة موروكو2026 سوف يمددون إقامتهم في روسيا ليحضروا المونديال وكل مصاريفهم مدفوعة من ظهر الشعب المطحون والمغبون ،
Matchs d'ouverture et fermeture au Maroc