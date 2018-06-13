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الرئيسية | عين على الفايسبوك | العثماني: سنواصل تحقيق "تنمية المونديال" بالمملكة

العثماني: سنواصل تحقيق "تنمية المونديال" بالمملكة

العثماني: سنواصل تحقيق "تنمية المونديال" بالمملكة
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:12

في أول رد فعل رسمي حول فشل ملف "المغرب 2026" في استضافة المونديال، عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن "شكر لل من ساهم في الحلم المشترك، مع الاستمرار في تحقيق جوهره المتمثل في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، متمنيا حظا سعيدا للمنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات المقبلة".

ووجه العثماني، من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التحية إلى لجنة "المغرب 2026"، "على عملها الدؤوب ومستوى الجدية والاحترافية اللذين أعدت بهما ملف ترشيح المغرب، وترافعها عنه".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بالغ سعادته عقب فوز الملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، "متحدون 2026"، بشرف احتضان نهائيات كأس العالم، وقال: "شيء رائع بعد الجهد الكبير الذي بُذل".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، قد أعلن في كلمة مقتضبة فوز "الملف المشترك" بشرف تنظيم بطولة "كأس العالم 2026"، أمام الملف المغربي الذي فشل، للمرة الخامسة، في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي.

وتمكنَّ الملف الأمريكي المشترك من حسم سباق الترشح لاحتضان "مونديال 2026"، متفوقاً على نظيره المغربي الذي حصل على 65 صوتاً فقط، مقابل 134 صوتاً ذهبت لصالح "الملف المشترك"؛ وهي أصواتٌ كانت كافية لنقل الكأس الغالية إلى القارة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عصام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:21
انتم سبب الانتكاسات والهزائم والتقهقر الذي يعرفه المغرب ..أفضل شيء تقدمونه للمغرب وسوف تشكرون عليه هو ان ترفعوا يدكم عن هذا الشعب المطحون المسحوق و تقدموا استقالاتكم و حتى المتابعة الله يسامح..العار غي سيرو بحالكم.
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85
2 - fes driver الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:22
ها العار أنسى المونديال و أوجد الحلول للمشاكل الملحة للمجتمع المغربي :المقاطعة لغلاء الأسعار البطالة قطاع الصحة المريض و حالته ممدة في حجرة العناية المركزة قطاع التعليم ذو مناهج العصور الوسطى.........
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82
3 - المنتصر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:23
لقداطمأن هذا وأمثاله على مستقبلهم. لأن المغاربة باقين على الفطرة مازالوا يصدقون الكاذبين والمنافقين. حقيقة . المغاربة نية وحدة.والدليل : قبيلة سرغينة. المهم مستقبل السياسيين مضمون. لأن مشروعهم الكذب. وحنا كنتيقو كلشي. سرنا
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51
4 - محمد جلال الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:24
من واجب رئيس الحكومة أن يهتم بوضع الشعب المغربي المزري في الصحة والتعليم والشغل والاقتصاد أما الاهتمام بالمونديال فإنه خرافة وحلم لا يتحقق حتى يتحقق للمغاربة ما هم في حاجة ماسة اليه.
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52
5 - حسام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:24
لخامس مرة يفشل المغرب في الفوز بتنظيم كأس العالم ولرابع مرة لم تنجز المشاريع التي كانت مقررة لتنظيم التظاهرة ولهدا سيبقى هدا الحلم بعيد المنال مادمنا سنقدم في كل مرة مشاريع على الورق.
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43
6 - Simo الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:31
احسن حاجة يمكن ان يعملها العثماني ادا كان بالفعل يحب وطنه هو ان يحل الحكومة
بقاءه على الحكومة لا يزيد الا الحقد على شخصه وحزبه وعلى المؤسسات الوطنية
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28
7 - القصير محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:32
كلام ليل يمحوه النهار و نوضو قادو لبلاد مبقيناش بغين نحلموا في اخير جينا بوغطات
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24
8 - احمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:35
الى الذين يقولون ان التصويت كان ذا ابعاد سياسية وليس رياضية أقول ان فوزي لقجع باشر تقديمه للملف المغربي نيابة عن ملك المغرب وَعَبَد الحفيظ العلوي اكثر من ذكر اسم الملك اثناء عرضه للملف ،، مما يعني ان ملف المغرب قدم بصيغة سياسية .لم نسمع من اَي من من مندوبي الملف الثلاثي يتكلم باسم ترامب أو رئيس كندا أو المكسيك .
فعلا أنا كأي مغربي احس بالغبن من موقف الدول العربية حيث كان المغرب اول من يقدم دعمه لها حين كانت تواجه مشاكل سواء داخلية وخارجية وكان يقدم ارواح ابنائه فداء لحمايتها كل هذا باسم الأخوة والعروبة ،.. وَمِمَّا يزيدني غُبناً اكثر هو تأكدنا ان الدولة المغربية سوف لن تأخذ أي موقف تجاه هاته الدول ببساطة لان المصالح الشخصية هي التي تطغى .والدولة المغربية لن تغامر بعلاقتها مع دول الخليج من اجل موقفها فهناك مصالح اكبر تحكم هذه العلاقات ،، باختصار باعوا الوهم للشعب .
ملاحظة:أعضاء لجنة موروكو2026 سوف يمددون إقامتهم في روسيا ليحضروا المونديال وكل مصاريفهم مدفوعة من ظهر الشعب المطحون والمغبون ،
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16
9 - adil الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:35
للمرة الألف لا نريد المونديال نريد معامل ومستشفيات وتعليم جيد وطرقات والإهتمام بالطبقة الهشة والمعطلين انتهى
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20
10 - سيمو الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:35
والله إلا عمر المغرب ينضم كأس العالم.نهار حتا دولة متبغيهش ديك الساعة يمكن. حيت حنا مدلولين بين الأمم والناس لي في الواجهة لاااااااااا مستوى لهم.انظروا بعض الدول تفاوض بكرامة ورأس مرفوع مثلا إيران تركيا فنزويلا كوبا. رغم أن للمغرب تاريخ عريق
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9
11 - houssine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:43
كونوا واقعيين اتركوا الأحلام ملف ضعيف جدا بنية تحتية مغشوشة ان هي أصلا موجودة مواصلات شوها اتقوا الله 5مرات وأنتم في سبات وحلم ولاشئ تحقق
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6
12 - FOUAD الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:43
و سي العتماني ر كاين واحد الحاجة سميتها التقاعد النسبي كون درتيه اتهنيتي او هانيتي
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9
13 - ابو شيماء الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:45
تنميةً المونديال و الشعب الفقير لا ههه
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4
14 - مواطن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:46
متى سيفهموا المسؤولون أن الحلم الحقيقي للمغاربة هو العيش الكريم دون المعاناة في البحت عن لقمة العيش
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6
15 - kwairi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:51
Maghreb 2030, organise par Maroc, Algerie, Tunisie
Matchs d'ouverture et fermeture au Maroc
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-4
16 - خالد.ف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:52
باراكا عليكم غير مهرجانات موازين و كناوه و الموسيقى الروحية و السينما ....مهرجانات بدون منافس !! و لا تتطلب بنيات تحتية أو طرق مميزة أو فنادق...
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5
17 - سامي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:53
ديما كيكولو سنواصل العمل ...هههه ما شفنا مواصلة ...5 مرات فشل في فشل
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3
18 - صراحة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:56
اش خاصك العريان خاصني المونديال امولاي . وها العار الى ما قدم استقالتك انت والحكومة لي معاك وهانينا .
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3
19 - . مواطن مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 19:00
الحمد لله اننا لم ننظم كأس العالم يجب علينا أن ننظم أنفسنا أولا
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2
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