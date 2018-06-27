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الرئيسية | عين على الفايسبوك | الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك"

الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك"

الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:00

استنكر عدد من مغاربة "فيسبوك" الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي، أيقونة حراك الريف، ورفاقه معتقلي مجموعة الدار البيضاء، التي وصلت إلى أزيد من 200 سنة وزعت عليهم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وبعد الفرحة العارمة التي رسموها "أسود الأطلس" بفضل خروجهم المشرف من نهائيات كأس العام 2018، عاد الحزن ليعم "الفضاء الأزرق" بالمغرب بمجرد أن وضعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، بعد عام من سير المحاكمة التي تابعها الإعلام الوطني والدولي عن كثب.

وقضت المحكمة في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي بــ20 سنة سجناً نافذا. أما الأستاذ محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.

معلقون على صفحة هسبريس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبروا عن غضبهم جراء هذه الأحكام، واصفين إياها بـ"الصادمة" و"القاسية".

وقال أحد المعلقين في تفاعله مع الخبر: "هذا دليل على انعدام القانون والقضاء في المغرب، بل توجد محله تعليمات الهاتف.. هذه البلاد بحاجة إلى ثورة. كيف يعقل أن يعتقل شخص بسبب نقاشه مع خطيب الجمعة ثم يحكم عليه بـ 20 سنة وكأنه أدخل أطنانا من الكوكايين والأسلحة الى البلاد. هذا الأمر لا يدخل العقل. المخزن يريد تربية أي شخص يريد المطالبة بحقوقه من خلال ناصر الزفزافي ورفاقه. ويجب أن يكون ردنا معاكسا لأهدافهم".

الصحافي عبد الله ترابي، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال إن "الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق متهمي حراك الريف هي خطأ تاريخي، سندفع ثمنه غاليا كوطن وكشعب"، قبل أن يعمد إلى المقارنة بين أجواء الفرح التي عمت المغاربة بعد أداء "أسود الأطلس" في "المونديال" وبين الليلة الحزينة التي تدخل تاريخ المغرب من بابه الواسع.

وذهبت أغلب تعليقات متابعي صفحة هسبريس إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه "لم يفعلوا جرائم تستحق كل هذا العقاب، بل خرجوا فقط للمطالبة بالعيش الكريم والحرية ومحاسبة من تورطوا في نهب خيرات البلاد".

وتساءل معلق آخر مستغرباً: "الناس لي سرقو أموال الفقراء عمرهم تحاسبو لكن الزفزافي طالب بالحقوق المشروعة والعيش الكريم وسارعت الدولة في بناء السجووون..دبا خاص نيت شي ثورة لي تزعزع هد الكيان مدام كيحكمو على مطالبي الحقوق ب 20 سنة"، بتعبير التعليق.

"اللهم إن هذا منكر، بعد أزيد من سنة من الرد والجر يصدر حكم بهتاني على أبطال الريف الأحرار الذين خرجوا إلى الشارع للدفاع عن أبسط حقوقهم في العيش الكريم من مستشفى وشغل وجامعات... والمفسدون والمسؤولون عن كل هذا العبث أحرار طلقاء ينهبون في خيرات البلد ويستنزفون الثروات"، يضيف مواطن مغربي غاضب وهو يعلق على الأحكام الصادرة في حق مجموعة الدار البيضاء.

في مقابل حملة التنديد الواسعة، قال محمد كروط، دفاع الدولة المغربية، في تصريحات صحافية، "إن هذه الأحكام لم تكن ثقيلة، بل كانت مخففة جدا، بالنظر إلى تعدد الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء المعتقلين"، وتابع: "المحكمة كانت رحيمة جداً بالزفزافي ورفاقه لأن التهم كانت تتطلب المؤبد والإعدام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الثائر الريفي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:09
الدولة لا تنوي طي صفحة الماضي بل تعيد إحياء سنوات الجمر و الرصاص.
سوف يأتي يوم يحاسب فيه الشعب الأعزل كل الطغاة.
سجل يا تاريخ.
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80
2 - mohmed الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:14
الناس لي كاتسول على العادلة في كأس العالم

عندك شي عادلة بعدا ف بلدك
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35
3 - جريء الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:14
نعم انها احكام، تعود للقرون الوسطى، حشومة و 1000 حشومة، انها شوهة مدوية بمعنى الكلمة. ويتبجحون باستقلالية القضاء، طز!!!!!
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25
4 - Said France الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:17
il ne reste plus qu'à rouvrir TAZMAMART et les mettre dedans
les années de plomb sont de retour
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16
5 - عبدالله الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:18
الفايسبوك هو مصدر الفتنة فكل من هب و دب يدخل إليه و المغاربة أصبحوا يعتبرون أنفسهم أذكياء و العمل الله يجيب
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-31
6 - معلق الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:19
لقد ارادوا من الدولة ان توفر لهم كل شيئ بعد 30 عام من السبات و لقد كان لهم ذلك . 20 سنة لكل من أراد دون أن يعطي .
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-23
7 - الشرقي حنزاز الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:20
انها احكام انتقامية لكل من سولت له نفسه ان يطالب بالكرامة
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20
8 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:20
الجرائم التي قام بها المتهمون وليس أقلها نزعتهم الانفصالية كافية لاغراقهم في السجن حتى ولو كانوا بأمريكا أو اليابان اما لو كانوا في بلد عربي أو أفريقي غير المغرب لكان مصيرهم الاعدام
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-19
9 - dégouter الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:21
pays de l'injustice, les vrais voleurs de la richesse et fortune de notre pays sont libre par contre des simples citoyens marocains demandent des droits banales comme université, hôpital, des occasions de travail ...
en plus les vrais séparatistes circulent librement dans le pays
ikdim izik ont tués nos soldats et ont même pas 20 ANS de prison
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12
10 - الكترونيك الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:22
لن تتفاعل أي جهة حكومية أو مخزنية مع ردود فعل المغاربة عبر الفضاء الأزرق أو غيره لأنها بمعرفتها سيكلوجيا الفرد المغربي ستعول على مرور شيئ من الزمن الذي تعتبره كفيل بامتصاص غضب المغاربة كشأن أي حدث فجر استياء الشعب ثم طواه النسيان بعض أشهر
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7
11 - مغربي فرنسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:24
هؤلاء الذين يدافعون عن الزفزافي و رفاقه لازالوا لم يدركوا حجم الكارثة التي كانت ستعصف ببلاش ببلادنا الحبيبة لولا ستر الله
هؤلاء الذين يتحدثون باسم الانفصال و العنصرية و دعم من بارونات الحشيش و المخدرات
ماذا تتوقعون من ورائهم
اذن قبل ان تنتقد الحكم انظر الى الجرم
الجزاء من جنس العمل
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-8
12 - Ayoub الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:24
Dommage pour la démogratie qu'on croyait avancer au Maroc, donc c'est le retour à la dictature sauvage et aveugle assoiffée de sang des années de plomb? ça fait peur
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4
13 - ابو ايوب الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:25
يديرها دابا مليونية كما كان يهدد. فين هما اصحاب تعابير "انتم حكومة او عصابة" لقد نالوا جزائهم لانهم اصموا الاذان ولم يقبلوا بأي حوار.
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-11
14 - منير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:27
حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم في هذه البلاد
هذا الحكم هدية لابناء المنتخب خصيصا المنحذرين من الريف كأمرابط الذي شرف المغاربة باسرهم بقتاليته من اجل قميص المغرب شرف لطخوه وزراؤكم وقضاتكم ومسؤولوكم . لا تتعجبو ان هويتك بهذا الوطن الى الهاوية
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5
15 - assezbaraka الأربعاء 27 يونيو 2018 - 09:28
سءمنا ظلما, سءمنا قهرا, سءمنا تعسفا,والله سءمنا...
الى اين تريدون الذهاب بهذه البلاد...
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4
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