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كُتّاب وآراء
المحامي كروط يكذب حساب بوعشرين على فيسبوك
دحض المحامي محمد الحسيني كروط، بشكل قاطع، التصريحات المنشورة في الصفحة الخاصة بالصحافي المعتقل توفيق بوعشرين على موقع "فيسبوك"، التي ورد فيها أن "أحد أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني صرح له في المحكمة بأن الملف فارغ، والأشرطة المحجوزة لا تصلح لتكون وسيلة إدانة في حقه، وطالبه بالتحلي بالصبر".
وأكدّ المحامي بهيئة الرباط أنه "يعتبر نفسه معنيا بتلك التصريحات، لأنه واحد من أسرة الدفاع التي تتشرف بالنيابة عن النساء الضحايا في ملف بوعشرين"، موردا أنه هو الذي وصفته التدوينة بـ"محامي الدولة"، لأنه ينوب عن موظفي الأمن في بعض القضايا المعروضة على القضاء، الذين قال بشأنهم: "إنني أتشرف بالدفاع عن الشرفاء من رجال الأمن وممثلي القانون".
واستطرد المحامي الحسيني كروط أنه لم يسبق له أن تبادل الحديث نهائيا مع المعتقل توفيق بوعشرين أو وجه إليه الكلام، سواء داخل المحكمة أو خارجها، معتبرا "كلام بوعشرين مجرد كذب وافتراء"، مستدلا على ذلك بكون "كاميرات المراقبة بالمحكمة تشهد على صحة ما يقول".
كما طلب المحامي نفسه من توفيق بوعشرين، ومن يتولى تدبير صفحته على "فيسبوك"، أن "يتحلّى بالجرأة ويسمي صراحة المحامي المنسوبة إليه تلك الافتراءات والأكاذيب، عوض الاختباء وراء المجهول والعبارات الفضفاضة"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
إذا كان هناك العديد من المحامين وأنت فقط واحد منهم، فمن جعلك تنط و تقفز من مكانك.
هذا المحامي لا يمكنه النيابة عن الآخرين و يؤكد بشكل قاطع زيف الدعاية دون أية حجج معقولة.
ما ألا حظه، هو سهولة إبعاد التهم الموجهة للدولة أو من ينوب عنها كما فعلوا مع فيديو تعرية الزفزافي. عندما قالوا بأنه شئ عادي يدخل في إطار التأكد من السلامة الجسدية للسجين..يا سلام على حرصها.
نفس هذه التهمة لو وجهت لمتهم لتمت إدانته تحت ذريعة الإعتداء على خصوصيات الأفراد و قدسيتهم و حيتهم الفردية وووو.
أما عندما تكون التهم موجهة للطرف الآخر (المداويخ) فهي ترقى إلى إدانة بمجرد النطق، بها ليصبح من شبه المستحيل ضحدها و لو بالحجج. هذا يدل أن القضاء ما هو إلا أداة في يد الدولة تعاقب بواسطته الأصوات التي تنتقدها.
بالدارجة بحال هاد الشخص لايشرف مهنة المحاماة.