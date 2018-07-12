المحامي كروط يكذب حساب بوعشرين على فيسبوك

هسبريس من الرباط

دحض المحامي محمد الحسيني كروط، بشكل قاطع، التصريحات المنشورة في الصفحة الخاصة بالصحافي المعتقل توفيق بوعشرين على موقع "فيسبوك"، التي ورد فيها أن "أحد أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني صرح له في المحكمة بأن الملف فارغ، والأشرطة المحجوزة لا تصلح لتكون وسيلة إدانة في حقه، وطالبه بالتحلي بالصبر".

وأكدّ المحامي بهيئة الرباط أنه "يعتبر نفسه معنيا بتلك التصريحات، لأنه واحد من أسرة الدفاع التي تتشرف بالنيابة عن النساء الضحايا في ملف بوعشرين"، موردا أنه هو الذي وصفته التدوينة بـ"محامي الدولة"، لأنه ينوب عن موظفي الأمن في بعض القضايا المعروضة على القضاء، الذين قال بشأنهم: "إنني أتشرف بالدفاع عن الشرفاء من رجال الأمن وممثلي القانون".

واستطرد المحامي الحسيني كروط أنه لم يسبق له أن تبادل الحديث نهائيا مع المعتقل توفيق بوعشرين أو وجه إليه الكلام، سواء داخل المحكمة أو خارجها، معتبرا "كلام بوعشرين مجرد كذب وافتراء"، مستدلا على ذلك بكون "كاميرات المراقبة بالمحكمة تشهد على صحة ما يقول".

كما طلب المحامي نفسه من توفيق بوعشرين، ومن يتولى تدبير صفحته على "فيسبوك"، أن "يتحلّى بالجرأة ويسمي صراحة المحامي المنسوبة إليه تلك الافتراءات والأكاذيب، عوض الاختباء وراء المجهول والعبارات الفضفاضة"، بتعبيره.