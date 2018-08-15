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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على فرص التشغيل

مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على فرص التشغيل

مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على فرص التشغيل
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:57

يمكن لأي شخص ينشر صورا أو تعليقات على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أن يعزز فرصه المهنية أو يضر بها.

وتلجأ اثنتان من كل ثلاث شركات تقريبا (63%) إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد حول المتقدمين للوظائف، حسب ما أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "بيتكوم" الألمانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات.

وأظهرت الدراسة أن 24% من خبراء الموارد البشرية الذين يبحثون في ملفات التواصل الاجتماعي قرروا تشغيل أو إبعاد المترشحين استنادا إلى منشورات هؤلاء على الانترنت .

وفي بحثهم عن الموظفين يركز 53% من متخصصي الموارد البشرية، بشكل رئيس، على الشبكات المهنية مثل "شينج" أو "لينكد إن".

ويلجأ 30% من مسؤولي الموارد البشرية للبحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ مثل "فيسبوك" أو "تويتر" أو "انستغرام" .

وينبش معظم مسؤولي الموارد البشرية (81%) في المؤهلات المهنية للمتقدمين للمناصب المعروضة، بينما يهتم ثلثهم تقريبا فقط (34%) بالهوايات أو الأنشطة الخاصة للمترشحين

وأجري الاستطلاع في يونيو 2018، وشمل 304 من المسؤولين عن تقوية الموارد البشرية في شركات تضم 50 مستخدما فأكثر.

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