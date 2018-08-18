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الرئيسية | عين على الفايسبوك | شباب يطلقون "خمسة وخميس" احتفاء بالملك

شباب يطلقون "خمسة وخميس" احتفاء بالملك

شباب يطلقون "خمسة وخميس" احتفاء بالملك
هسبريس من الرباط
السبت 18 غشت 2018 - 21:12

على غرار تخليد ملكة بريطانيا لاحتفالات "اليوبيل" السنوية، قرّر شباب مغاربة استلهام الفكرة ذاتها وإطلاق مبادرة "خمسة وخميس"، وهي سلسة احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد الملك محمد السادس.

وتشمل المبادرة، حسب القائمين عليها، إطلاق أشرطة تحمل رسائل من المواطنين إلى ملك البلاد، من أجل تهنئته بعيد ميلاده، واختيار 55 شابة وشابا يقومون بمبادرات إيجابية على صعيد العالم القروي، وداخل الجمعيات المحلية، قصد التعريف بهم من خلال المحتوى الرقمي على صفحات المبادرة على "فايسبوك" و"إنستغرام".

وأشار المنظمون إلى أن المبادرة تشمل أيضا التنقل مع مجموعة من مديري المؤسسات العمومية والخاصة والفنانين إلى المدارس القروية والإعداديات، من أجل توجيه الشباب حول مسارات النجاح المهني، وتزويدهم بالنصائح والتعريف بالفرص التي يمكن أن تتاح لهم؛ مع تتويج المبادرة باحتفالات فنية متنوعة.

وأوضح مراد العجوطي، المنسق العام لـ"خمسة وخميس"، أن "الهدف من المبادرة يتمثل أساسا في شكر الملك محمد السادس على إشرافه الفعلي على سياسة الأوراش الكبرى، وعلى عمله الدؤوب والمستمر من أجل الرقي ببلدنا، وكذلك الاستجابة لخطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي حث فيه الشباب على الانخراط في الشأن العام".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "المبادرة تروم أيضا بعث رسائل إيجابية لتشجيع الشباب على إنتاج مبادرات أخرى، باعتبار شباب المغرب بمثابة المستقبل، وازدهار بلدنا رهين بانخراطنا في الأوراش التي يطلقها ملك البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي السبت 18 غشت 2018 - 21:22
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير يا غالي
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-66
2 - عبدالله السبت 18 غشت 2018 - 21:27
نقول ما قال ربنا ماشاءالله لا قوة إلا بالله و اللهم احفظ ملكنا و انصر به الإسلام و المسلمين أما الخمسة والخميس فإنها لا تغني من الله شيءا و من ظن أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا فقد أشرك
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-60
3 - لعجاج السبت 18 غشت 2018 - 21:51
الاحتفال لا يعني شيئا بالنسبة للواقع المعاش فقراء لا يجدون ما ينفقون في الأعياد او في غيرها أبرياء وراء القضبان اطفال وشباب يتسكعون استفحال الجريمة نتيجة السياسات المتبعة تعليم هزيل مستشفيات اقل ما يمكن وصفها بالإسطبلات ادارات مرتشية وانعدام الضمير المهني لدى الغالبية هذا غيض من فيض لكن في المقابل متى سيكون الاحتفال بالمعنى الصحيح طبعا حينما نعطي كل ذي حق حقه آنئذ سنحتفل جميعا بمغربنا العزيز والله ولي التوفيق
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49
4 - يوسف السبت 18 غشت 2018 - 22:19
من خلال تقييم التعليقات اظن ان الشعب بدا يفهم بزاف الامور بلا بلا ماعدنا مانديروبيها ارا الي كاينشي شي معقول وخدمة
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