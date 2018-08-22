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الرئيسية | عين على الفايسبوك | الأمير هشام يهنئ الملك محمد السادس بعيد ميلاده

الأمير هشام يهنئ الملك محمد السادس بعيد ميلاده

الأمير هشام يهنئ الملك محمد السادس بعيد ميلاده
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:16

هنأ الأمير هشام العلوي ابن عمّ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 21 غشت.

وكتب الأمير هشام على صفحته على الفيسبوك "بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والخمسين، يسعدني أن أهنئكم يا جلالة الملك، متمنيا لكم الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد، وكل عام وأنتم بألف خير".

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1 - Marocaine الثلاثاء 21 غشت 2018 - 23:33
اللهم اجمع شمل المسلمين والف بين قلوبهم...عيد مبارك على جميع امة محمد عليه افضل الصلاة والسلام
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