الأمير هشام يهنئ الملك محمد السادس بعيد ميلاده

هسبريس من الرباط

هنأ الأمير هشام العلوي ابن عمّ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 21 غشت.

وكتب الأمير هشام على صفحته على الفيسبوك "بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والخمسين، يسعدني أن أهنئكم يا جلالة الملك، متمنيا لكم الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد، وكل عام وأنتم بألف خير".