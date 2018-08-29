معلقون يطالبون بسحب الوسام الملكي من لمجرد‎

هسبريس من الرباط

طالب معلقون مغاربة بسحب الوسام الملكي من المغني الشاب سعد لمجرد (33 عاما) بعد تورطه في قضية اغتصاب جديدة، لم يتم الحسم فيها قضائيا بعد.

ولم تحظ قضية لمجرد في قضية اتهامه من طرف عاملة موسمية في مدينة فرنسية باغتصابها بالتعاطف الذي كان لقيه في قضيته مع لورا بريول التي اتهمته بدورها باغتصابها وتعنيفها في أكتوبر 2016.

واعتبر معلقون في موقع فيسبوك بأن صاحب أغنية "المعلم" خان ثقة المغاربة وخصوصا ثقة الملك محمد السادس بعد توشيحه بوسام من درجة الكفاءة الفكرية في 2015.

وأوردوا بأن لمجرد بعد الواقعة الثانية، حتى لو أنه يوجد حاليا رهن السراح المؤقت وتحت المراقبة القضائية، لم يعد جديرا بالوسام الملكي، ويتعين سحبه منه.

بالمقابل ذكر معلقون آخرون بأنه يجب التريث وعدم رمي المغني الشاب في "النار"، وبأن المتهم بريء حتى تم إدانته بشكل رسمي، وبالتالي لا مجال لدعوات سحب الوسام الملكي من لمجرد.