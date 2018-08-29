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الرئيسية | عين على الفايسبوك | معلقون يطالبون بسحب الوسام الملكي من لمجرد‎

معلقون يطالبون بسحب الوسام الملكي من لمجرد‎

معلقون يطالبون بسحب الوسام الملكي من لمجرد‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:29

طالب معلقون مغاربة بسحب الوسام الملكي من المغني الشاب سعد لمجرد (33 عاما) بعد تورطه في قضية اغتصاب جديدة، لم يتم الحسم فيها قضائيا بعد.

ولم تحظ قضية لمجرد في قضية اتهامه من طرف عاملة موسمية في مدينة فرنسية باغتصابها بالتعاطف الذي كان لقيه في قضيته مع لورا بريول التي اتهمته بدورها باغتصابها وتعنيفها في أكتوبر 2016.

واعتبر معلقون في موقع فيسبوك بأن صاحب أغنية "المعلم" خان ثقة المغاربة وخصوصا ثقة الملك محمد السادس بعد توشيحه بوسام من درجة الكفاءة الفكرية في 2015.

وأوردوا بأن لمجرد بعد الواقعة الثانية، حتى لو أنه يوجد حاليا رهن السراح المؤقت وتحت المراقبة القضائية، لم يعد جديرا بالوسام الملكي، ويتعين سحبه منه.

بالمقابل ذكر معلقون آخرون بأنه يجب التريث وعدم رمي المغني الشاب في "النار"، وبأن المتهم بريء حتى تم إدانته بشكل رسمي، وبالتالي لا مجال لدعوات سحب الوسام الملكي من لمجرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - المتتبع الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:39
سحب الوسام من عدمه يبقى من اختصاص من وشحه به ولا دخل لاي كان في ذلك
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-13
2 - mjid الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:40
صحيح لابد من سحب الوسام من هاذ الانسان موافق معكم
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26
3 - samir الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:42
المجرد وقع في الجرم وأساء لنفسه ولوالديه وللمغرب ككل
ندعو الله له بالهداية
أما أصحاب نظرية المؤامرة وأعداء النجاج وما شابه نقول لهم لله في خلقه شؤون
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13
4 - موحا الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:42
نعم الصح أن يسحب منه الوسام الملكي وزيادة عن دلك يجب سحبه الجنسية المغربية لانه لطخ سمعة المغاربة في الخارج وأصبح النساء يهبون كل مغربي
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10
5 - ملاحظ مغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:43
وماذا سنستفيد اذا سحب منه الوسام او لا؟
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3
6 - hamidovitsh الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:43
نعم نلتمس من جلالته ان يسحب منه الوسام فهو لا يستحقه فهو لم يقدم لهذا البلد غير الشوهة .. فلا يحق لمريض نفسيا وأخلاقيا حمله ابدا ولا حتى النظر إليه.
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7 - متتبع الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:45
نعم يجب نزع منه الوسام الملكي لانه اصبح يسيءله
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8 - مغربي قح الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:46
لبس لمجرد فقط وانما كل المغنيين ومن لا يستحق.
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9 - mostafa الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:46
100/100ابارك الله فيكم فيكرة جميلة ميستهلوش امشوه بزاف
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10 - nourani الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:46
يجب مراجعة هدا التوشيح من هب ودب يستحقه هناك اناس اولى به
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11 - إسلام الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:47
لم يجلب إلا العار لعائلته ولوطنه.يستحسن سحب الوسام منه.لأن هناك الكثير يستحقونه.وهم شجنود الخفاء
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12 - karim الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:47
سعيد المجرد رغم ما يقع له يبقى ولد الناس. ربما طيبوبته الزاءدة هي التي تخلق له المشاكل مع النساء اللواتي يردون الشهزة على خسابه
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0
13 - عسو بيكاسو الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:47
بغض النظر عما قيل عنه ويقال عنه الآن حول تهمة الاغتصاب فأنا مند أن رأيت المجرد قبل سنوات في المسابقات وفي الإشهار لمست بأنه صبياني متهور مغرور متعال وقد قلت في نفسي إنه مثل "صياد النعام" وما قيل عنه هو فريد من نوعه بيس مثل الآخرين الدين نجحوا في مسابقات عربية وبقوا أوفياء للفن في تصرفاتهم وفي أخلاقهم. نعم لمسايرة العصر فنيا ولكن الأخلاق تبقى دائما أخلاق. فأين كنت يا سيد عبدو أم "خنات" الأم هو الدي طغى واستبد.
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14 - وسبم الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:48
يجب سحب وسام لانه اايستحق تكريم فهو اساء للسمعة مغاربة في خارج وداخل
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15 - fouad الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:48
نموت ونعرف شكون لي دفاعلو الفلوس باش خرج من السجن. المعروف انه ممنوع يحول الفلوس برا. هل من جيوبنا نحن دافعي الضرائب. هذه الكلمة "دافعي الضرائب" لا ينطقها احد في المغرب. وكأن الدولة من حقها ان تصرفها على من هب ودب
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16 - موريس الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:49
المجرد راك تجردتي من ادنى خصال التربية شوهتينا خاصك تربا
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17 - متابع الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:49
كيف لا يسحب منه الوسام وقد لطخ وشوه سمعته بأمريكا والمغرب وفرنسا مرتين .
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18 - texas الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:50
إنها فكرة حميدة ،وأتمنى ان يذهب الوسام لارملة جندي من الجنود المغاربة المرابطين في الصحراء ،
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19 - ادريس الوردي الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:50
المتهم بريئ حثى تثبت إدانته.فلا داعي للتسرع والحكم على متهم لم تقول العدالة كلمتها في حقه.
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20 - إلهام الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:52
الوسام الملكي يستحقه المخترع المجد و الجندي النبيل والمهندس الكفؤ والطبيب الشريف.. وكل من له الغيرة على هذا الوطن الحبيب.. كفى من حجب الشمس بالغربال.. فقد بلغ السيل الزبى...
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