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الرئيسية | عين على الفايسبوك | خطاب برلماني داخل مسجد بالشاون يستفز معلقين

خطاب برلماني داخل مسجد بالشاون يستفز معلقين

خطاب برلماني داخل مسجد بالشاون يستفز معلقين
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:10

بات البرلماني عبد الله العلوي عن حزب الاتحاد الدستوري في قلب زوبعة، بعدما ظهر في مقطع فيديو داخل مسجد بمدشر بوصمعة بجماعة تموروث، الواقعة بإقليم شفشاون وهو يخاطب سكان المنطقة .

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا للنائب البرلماني عن إقليم شفشاون وهو يخاطب مواطنين داخل المسجد، واصفين تصرفه بـ"الطائش والمتهور"، وطالبوا باحترام قدسية المكان المخصص للعبادة.

الواقعة أثارت موجة من الانتقادات والتعليقات. وذهب معلقون إلى استنكار ما حدث داخل "بيت الله"، باعتباره مكانا لأداء الشعائر الدينية ولا مجال فيه للسياسة أو الخطابات الحزبية أو الانتخابية، مؤكدين أن ما قام به البرلماني يعد "تطاولا على الحقل الديني". واستحضروا مرسوما ملكيا يمنع على أئمة المساجد والخطباء الجمع بين الدين والسياسة، من منطلق تحصين الحقل الديني الذي تشرف عليه إمارة المؤمنين.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بالنائب البرلماني، عبد الله العلوي، قصد أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل خارج التغطية، رغم الاتصالات المتكررة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أبو طاگاز الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:20
الدولة بنفسها تستغل منابر المساجد لأغراض سياسية فلماذا الغضب من تصرف هذا السياسي ؟!
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8
2 - محمود الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:23
اين هو السيد وزير الأوقاف المحترم ليصدر بيان الاءستنكار كما فعل في الحسيمة و لا ما فيدوش مع البرلماني.
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6
3 - سمير الريفي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:33
بما أن الأئمة يتم توقيفهم عن الخطابة في حال ما إذا أقحمو السياسة في أمور الدين يجب أيضا التعامل بالمثل مع هذا البرلماني المستهتر يجب طرده من البرلمان فورا ومنعه من العمل السياسي مستقبلا حتى يكون عبرة لأمثاله.
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2
4 - لاديني الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:35
هذا هو مايسمى بالتجارة بالدين، هذا الدين الذي غيّب عقول الكثيرين حتى أصبحوا فريسة سهلة لكل من هب ودب.
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5 - simou الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:35
هذا ماكان ينقص مساجدنا المدرسة مركز إقتراع والمسجد للإجتماعات
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3
6 - سليمان الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:42
حقيقة عندما يختلط الحابل بالنابل وكل السلوكات تنعدم فيها النزاهة الفكرية والشفافية ...وييقى الصراع من اجل الكراسي والمراكز في الجامع والجامعة...! فافهم لمادا الشباب عازفون عن كل شيء... الاسبوع الماضي قدم وزير الدولة الفرنسي Hulot استقالته على الهواء لانه تاكد من ان المسؤولين لايابهون للبيءة...الكل يريد فقط الغنيمة السريعة وباي شكل او ثمن...
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7 - jawad الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:44
و أين هو وزير الأوقاف الذي سبق و أن منع خطباء من إلقاء خطب الجمعة بذريعة أنهم يخوضون في مواضيع سياسية و لنا في خطيب مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بركان مثال على ذلك؟
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8 - مغربية الاثنين 03 شتنبر 2018 - 11:49
et qu'en est il des islamistes qui ont colonisés nos mosquées pour faire passer leurs messages de haine?
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