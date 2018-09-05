24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  2. استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي يجدد الخلاف بين الرباط وباريس (5.00)

  3. مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع (5.00)

  4. ويحمان يُوضح بخصوص قضية باها والزايدي (4.67)

  5. ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | شابة طنجاوية تنضاف إلى المتبرعين بالأعضاء

شابة طنجاوية تنضاف إلى المتبرعين بالأعضاء

شابة طنجاوية تنضاف إلى المتبرعين بالأعضاء
أيوب صدور
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:17

أثارت الطنجاوية يسرى الميموني إعجاب الكثيرين من رواد "الموقع الأزرق" الذين نوّهوا بالخطوة الإنسانية والنبيلة الرامية إلى مساعدة الآخرين، عقب تسجيل اسمها ضمن لائحة المتبرعين بالأعضاء بعد الممات.

وبابتسامة بريئة، نشرت يسرى صورة لها على جدار حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تحمل نسخة من تصريح صادر عن المحكمة الابتدائية لطنجة، قصد التبرع بكل أعضائها لفائدة المؤسسات المرخص لتلقي طلبات التبرع بالأعضاء.

وكشفت الشابة ذاتها، في تدوينة أرفقتها بالصورة، "أنها لطالما سمعت وقرأت عن مسألة التبرع بالأعضاء، لما فيها من إنسانية وحب للغير، وإذا الحال كذلك قررت كهدية لنفسي في عيد ميلادي الجديد أن أقوم بالتبرع بأعضائي"، معتبرة الخطوة ستكون الأصوب والأفضل في حياتها، وعملا بمثابة صدقة جارية تبقى حتى وهي في عداد الموتى وأن في وفاتها حياة جديدة لإنسان غيرها، وفق تعبير يسرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:25
دخلتكم عليكم بالله واش عمركم سماعتو شي مسؤول في في هاذ البلاد السعيدة تبراع بشي حاجة كتفيد المجتمع،هههه بلاد العجاءب والغراءب.
وهاذ الخطوة ليفامت بها هاذ تشكر عليها وجزاك الله خيرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - متسائل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:41
وهل الانسان يمتلك جسده ليقوم بالتبرع به؟ اليس الجسد ملكا لخالقه ومرده الى التراب؟ ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
3 - وجدي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:45
بنوتات طنجة من أجمل وانبل والطف المغربيات.هن رائدات في كل المجالات وجمالهن رباني اخاد.اتمنى من الجميع ان يقتدي بهده الحسناء وينضم لقائمة المتبرعين بالاعضاء بعد الممات ولما لا في الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - ملحد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 12:45
لكن على قول الدعات المشهورين مثل السعوديين قالو أن التبرع بأعضاء الجسم شيئ حرام إسلاميا ! لأن الجسد يجب أن يعود للخالق كما خلق !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
5 - سير بن تاتصيب صن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:02
اختلط الحابل بالنابل تاحاجة مابقات مفهومة افعلوا ماشىتم طال الامد فقست القلوب حتى هذاك اللي غادة تبرعي عليه سوف يموت وتبقى المسؤلية والامانة عليك كانك تتاجرين بسلعة الله وانت تنظري وشاهدة على نفسك كون خليتي حتى متي ويتحمل العابث بجسدك المسؤلية يلاطيف مابقايت فهمت والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.