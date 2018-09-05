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كُتّاب وآراء
شابة طنجاوية تنضاف إلى المتبرعين بالأعضاء
أثارت الطنجاوية يسرى الميموني إعجاب الكثيرين من رواد "الموقع الأزرق" الذين نوّهوا بالخطوة الإنسانية والنبيلة الرامية إلى مساعدة الآخرين، عقب تسجيل اسمها ضمن لائحة المتبرعين بالأعضاء بعد الممات.
وبابتسامة بريئة، نشرت يسرى صورة لها على جدار حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تحمل نسخة من تصريح صادر عن المحكمة الابتدائية لطنجة، قصد التبرع بكل أعضائها لفائدة المؤسسات المرخص لتلقي طلبات التبرع بالأعضاء.
وكشفت الشابة ذاتها، في تدوينة أرفقتها بالصورة، "أنها لطالما سمعت وقرأت عن مسألة التبرع بالأعضاء، لما فيها من إنسانية وحب للغير، وإذا الحال كذلك قررت كهدية لنفسي في عيد ميلادي الجديد أن أقوم بالتبرع بأعضائي"، معتبرة الخطوة ستكون الأصوب والأفضل في حياتها، وعملا بمثابة صدقة جارية تبقى حتى وهي في عداد الموتى وأن في وفاتها حياة جديدة لإنسان غيرها، وفق تعبير يسرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
وهاذ الخطوة ليفامت بها هاذ تشكر عليها وجزاك الله خيرا.