24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  2. استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي يجدد الخلاف بين الرباط وباريس (5.00)

  3. مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع (5.00)

  4. الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)

  5. ويحمان يُوضح بخصوص قضية باها والزايدي (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | والي "درعة تافيلالت" ينفي صلته بصفحة فيسبوكية‎

والي "درعة تافيلالت" ينفي صلته بصفحة فيسبوكية‎

والي "درعة تافيلالت" ينفي صلته بصفحة فيسبوكية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:30

نفى والي جهة درعة تافيلالت علاقته بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسمه وعليها صورته الشخصية.

وقال بيان توضيحي، توصلت به هسبريس، "إن صفحة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، حيث قام صاحبها أو أصحابها بانتحال اسم وصفة المسؤول الإقليمي ووضع صورته الشخصية بها".

وشدد الوالي على كون الصفحة لا تعنيه، نافيا نفيا قاطعا إنشاءه أو تسييره لأي صفحة باسمه على هذا الموقع، مؤكدا عدم صلته بهذه الصفحة لا من قريب ولا من بعيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.