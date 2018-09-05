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كُتّاب وآراء
والي "درعة تافيلالت" ينفي صلته بصفحة فيسبوكية
نفى والي جهة درعة تافيلالت علاقته بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسمه وعليها صورته الشخصية.
وقال بيان توضيحي، توصلت به هسبريس، "إن صفحة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، حيث قام صاحبها أو أصحابها بانتحال اسم وصفة المسؤول الإقليمي ووضع صورته الشخصية بها".
وشدد الوالي على كون الصفحة لا تعنيه، نافيا نفيا قاطعا إنشاءه أو تسييره لأي صفحة باسمه على هذا الموقع، مؤكدا عدم صلته بهذه الصفحة لا من قريب ولا من بعيد.