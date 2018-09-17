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الرئيسية | عين على الفايسبوك | عرض لملابس داخلية نسائية بأكادير يثير ضجة‎

عرض لملابس داخلية نسائية بأكادير يثير ضجة‎

عرض لملابس داخلية نسائية بأكادير يثير ضجة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:08

أثار تسريب شريط فيديو يوثق لتظاهرة لعرض الملابس الداخلية النسائية بمدينة أكادير الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض للأمر وبين مستغرب من الآراء الرافضة للموضوع.

العرض احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، ونظمته شركة خاصة في صنع الملابس الداخلية للترويح لمنتجاتها الجديدة، واقتصر الحضور على النساء فقط.

معلقون على الشريط اعتبروا أن الانتقاد يجب أن يطال مسرب الفيديو، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد الأهداف المرغوبة من وراء ذلك.

آخرون اعتبروا أن العرض مهني صرف، وأن المعنيين هم المشتغلون في المجال من النساء، مستغربين التعليقات التي صاحبت الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها البعض بـ"المتخلفة" و"الداعشية".

فئة رافضة للموضوع اعتبرت أن فتح باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمثل هذه الأنشطة مرفوض، وطالبت بمحاسبة الجهة التي رخصت للقيام بهذه التظاهرة بمدينة أكادير، معتبرة أن عروض الأزياء يمكن أن تقام في الفنادق وليس في مؤسسة عمومية.

هسبريس حاولت التواصل مع المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لنيل تعليقهم على الموضوع دون أن تفلح في ذلك لغياب أي تجاوب مع المكالمات المتكررة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - نجيب العشوشي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:33
إذا كان هذا مجلس نساء فقط يزوج فعل متل هدا الأمر ولكن إذا كان فيه الرجال فهذا أمر ليس طبعي ويجب فتح تحقيق في هذا الأمر لي أنه فعل مخل بالحياء
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25
2 - مؤمن الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:33
انها حرب القيم والأخلاق دق طبولها العلمانيون من بني جلدتنا .يريدون ان يهدموا ما تبقى من قيم في هدا البلد.والغريب في الامر انهم ليسوا كلهم نساء بل يساندهم اشباه للرجال. وكل من يعارضهم ومتمسك بدينه كالقابض على جمرة هو في نظرهم رجعي متخلف .لن اقول غير كلمة واحدة. هزلت
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70
3 - simou الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:38
مكفاهمش العرة لكين فالزنقة دخلوه حتى للمؤسسات
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21
4 - الشرقاوي محمد فكري الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:46
كل ما نصل إليه الآن من تسيب ديني و أخلاقي وتخلف إجتماعي و ضعف اقتصادي هو إلا القليل مقارنة مع ما هو منتظر في المستقبل...هذا ما أوصلتنا إليه سياسات التتبع و الانفتاح لإرضاء من لا يريدون إلا رؤيتنا في الخظيظ...
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18
5 - mariposa الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:46
إذا كان العرض خاص بالنساء فقط ويخلو تماما من الرجال فهذا ليس عيب عندما يكون العرض في المجلات يكون حلال على الجميع برؤيتها و في الواقع حضور خاص للنساء برؤيتهنا عرض اللباس الداخلي حرام الله يعطينا و جهكم مشيو غير بالمقلوب ناس كتقدم ونتوما غير لور لور
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2
6 - la la la الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:47
اذا كان العرض مخصص للنساء المشتغلين في مجال بيع الملابس الداخلية "للنساء" اين المشكل لماذا الضجة
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4
7 - NOUMRI الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:50
بما أنه عرض للملابس الداخلية الخاصة بالنساء فلا مشكل في دلك مادام الحاضرات له نساء لكن العيب في الدي قام بالتصوير دون إدن من الشركة التي يجب أن تتابعه قضائيا و مسألة أخرى في جميع المدن هناك محلات تختص في بيع الملابس الداخلية للنساء عن طريق المنكان و لا أحد يعترض فكفى من التناقض و التزمت و التعصب
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3
8 - الحسين الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:53
لو ان إماما تكلم في الموضوع سيكون مصيره الطرد من الخطابة لانه يتدخل في السياسة وفي امور لا تعنيه. لان خطبة الجمعة يجب أن تقتصر فقط على الوضوء والحيض والنفاس.
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8
9 - Mohamed الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:57
هل سبق لهده الغرفة ان احتضنت مثل هده التظاهرة ؟. ادا كان الجواب لا فيجب معاقبة من رخص لها. بغض النظر عن شكل العرض.
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10 - سوق الأحد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:00
كم من ملتحي يبيع الملابس الداخلية في سوق الأحد بأغادير على غرار أسواق المغرب،يقفل الباب من أجل صلاة العصر، كم من شاب يبيع العطر والسجدات وكتب ألدين أمام باب المسجد ورجله لم تطأ المسجد من أجل الصلاة،ربما تجده في أماكن مشبوهة،في المغرب لا أفهم شيء،سوى أن القيم والأشخاص يشترون بالمال. المغرب كما قال أحدهم ككرة الثلج،تتدحرج وتكبر حتى ترتطم وتنفجر.
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4
11 - ali الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:04
الامر لم يتعدى مجموعة من النساء وهذا طبيعي لاكن ما هو ليس بالطبيعي هو كيف تم تسريب الفيديو ومن هي المسؤلة عن ذالك .يجب البحث في المازلة ومعاقبة الجانية .
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12 - النوري عبد اللطيف الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:06
إلى المعلق رقم 1 اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا .
ولكن أكثر الناس الحق لكارهون.
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13 - marroqui الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:07
لماذا الضجه،،، كون مشاو كراو حمام ديال النساء،،، كون طلعليهم رخيص وحتى واحد ما ساق لخبار،،
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14 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:08
الظلاميين يمارسون الإرهاب الفكري والثقافي على الشعب وماضون في الاعتداء على حياة الناس وحريتهم، ويسعون للتحكم في حياتهم لكييفها مع معتقداتهم البالية.
ولكن هيهات فهيهات كلما زادت ظلامتيهم كلما قابلها الشباب بالمزيد من الانفتاح والحداثة والمطالبة بالمزيد من الحريات الشخصية والفردية التي لا تهم اي بغل كهنوتي متزمت ومنافق مريض نفسيا يعيش هوس الجنس والكبت الى ان أصبحت فضائحهم تزكم الأنفس.
ويجب على الدولة أن تتصدى لهذه الزمرة من الإرهابيين التي أصبحت تعتدي على الحريات لان المغرب ليس زريبة للظلاميين لكي يطبقوا فيه تعاليمهم ولا مختبر تجارب لكي يجربوا فيه ظلامتيهم، وعليهم أن يعرفوا بأن الإسلام وما ترتب عنه من قوانين لا يهم جميع المغاربة.
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15 - asfi الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:24
بما ان التظاهرة نسائية مئة بالمئة فان الامر عادي
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