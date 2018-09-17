24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تعليم جامعي مغربي عتيق: واقع قيد التشكل
- هل يحدد مسار الحوار الاجتماعي مستقبل الحكومة المغربية؟
- الزيجات المختلطة بين مغاربة وأوروبيات .. مصلحة أم حب حقيقي؟
- "إغلاق الباب" .. ترامب يفرغ برنامج اللجوء الأمريكي من الأحلام
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن
الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)
تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)
- قرار مراقبة تعاليق زوار الجرائد الإلكترونية يثير جدل حرية التعبير - (105)
- "ما بعد بوتفليقة" .. الجيش يديم عقيدة الاستعداء بين المغرب والجزائر - (72)
- لمهور: التدريس بالدارجة مفيد .. والتعليم التكويني ينفع التلميذ - (72)
- احتجاج ضد قتل الكلاب - (47)
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عرض لملابس داخلية نسائية بأكادير يثير ضجة
أثار تسريب شريط فيديو يوثق لتظاهرة لعرض الملابس الداخلية النسائية بمدينة أكادير الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض للأمر وبين مستغرب من الآراء الرافضة للموضوع.
العرض احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، ونظمته شركة خاصة في صنع الملابس الداخلية للترويح لمنتجاتها الجديدة، واقتصر الحضور على النساء فقط.
معلقون على الشريط اعتبروا أن الانتقاد يجب أن يطال مسرب الفيديو، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد الأهداف المرغوبة من وراء ذلك.
آخرون اعتبروا أن العرض مهني صرف، وأن المعنيين هم المشتغلون في المجال من النساء، مستغربين التعليقات التي صاحبت الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها البعض بـ"المتخلفة" و"الداعشية".
فئة رافضة للموضوع اعتبرت أن فتح باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمثل هذه الأنشطة مرفوض، وطالبت بمحاسبة الجهة التي رخصت للقيام بهذه التظاهرة بمدينة أكادير، معتبرة أن عروض الأزياء يمكن أن تقام في الفنادق وليس في مؤسسة عمومية.
هسبريس حاولت التواصل مع المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لنيل تعليقهم على الموضوع دون أن تفلح في ذلك لغياب أي تجاوب مع المكالمات المتكررة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
ولكن أكثر الناس الحق لكارهون.
ولكن هيهات فهيهات كلما زادت ظلامتيهم كلما قابلها الشباب بالمزيد من الانفتاح والحداثة والمطالبة بالمزيد من الحريات الشخصية والفردية التي لا تهم اي بغل كهنوتي متزمت ومنافق مريض نفسيا يعيش هوس الجنس والكبت الى ان أصبحت فضائحهم تزكم الأنفس.
ويجب على الدولة أن تتصدى لهذه الزمرة من الإرهابيين التي أصبحت تعتدي على الحريات لان المغرب ليس زريبة للظلاميين لكي يطبقوا فيه تعاليمهم ولا مختبر تجارب لكي يجربوا فيه ظلامتيهم، وعليهم أن يعرفوا بأن الإسلام وما ترتب عنه من قوانين لا يهم جميع المغاربة.