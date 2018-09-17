عرض لملابس داخلية نسائية بأكادير يثير ضجة‎

هسبريس من الرباط

أثار تسريب شريط فيديو يوثق لتظاهرة لعرض الملابس الداخلية النسائية بمدينة أكادير الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض للأمر وبين مستغرب من الآراء الرافضة للموضوع.

العرض احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، ونظمته شركة خاصة في صنع الملابس الداخلية للترويح لمنتجاتها الجديدة، واقتصر الحضور على النساء فقط.

معلقون على الشريط اعتبروا أن الانتقاد يجب أن يطال مسرب الفيديو، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد الأهداف المرغوبة من وراء ذلك.

آخرون اعتبروا أن العرض مهني صرف، وأن المعنيين هم المشتغلون في المجال من النساء، مستغربين التعليقات التي صاحبت الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها البعض بـ"المتخلفة" و"الداعشية".

فئة رافضة للموضوع اعتبرت أن فتح باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمثل هذه الأنشطة مرفوض، وطالبت بمحاسبة الجهة التي رخصت للقيام بهذه التظاهرة بمدينة أكادير، معتبرة أن عروض الأزياء يمكن أن تقام في الفنادق وليس في مؤسسة عمومية.

هسبريس حاولت التواصل مع المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لنيل تعليقهم على الموضوع دون أن تفلح في ذلك لغياب أي تجاوب مع المكالمات المتكررة.