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محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (4.33)
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كُتّاب وآراء
والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب"
اكتفى المطرب المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، المعتقل احتياطيا بفرنسا على خلفية اتهام بالاغتصاب، بالدعاء لله من أجل عودة ابنه إلى حضن أسرته، في أول تفاعل له مع القضية.
وكتب البشير عبدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدوينة قال فيها: "اللهم جد علينا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننا".
وأرفق البشير عبدو تدوينته بأغنية دينية من أداء نجله المعتقل احتياطيا بفرنسا تحمل عنوان "يالله"؛ وهي من كلمات وألحان صالح الكردي، وتوزيع جلال الحمداوي، وكان قد أصدرها في الـ4 من يونيو المنصرم.
وكان القضاء الفرنسي أمر، يوم أمس الثلاثاء، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب. ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من المداولات في اتهام النيابة العامة لمجرد بالاغتصاب، بعد تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد الأخير تتّهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها تنطبق عليها تهمة الاغتصاب.
وكان ممثل الادعاء العام الفرنسي قد قال، أواخر الشهر الماضي، في بيانٍ، إن النيابة العامة أوقفت لمْجرد في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطِنة فرنسية شكوى ضده. وأمر القضاء الفرنسي، حينها، بتمديد فترة احتجاز افنان المغربي 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات. ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها "معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
وزوجه لعله يتبع الطريق المستقيم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أيها الآباء و أيتها الأمهات لا تشغلكم الحياة و الأشغال و السهرات عن مراقبة أبنائكم و تتبع أخبارهم.
و إذا غفلتم عن تربيتهم التربية الصحيحة فلا تلوما إلا أنفسكم.
كان اعلى سعد يحتارم شويا وكان اعليه يقدر تعب الوالدين اللي كانو السبب الاول في الظهور ديالو .
اشريف عبدو مدار والو مع الفن اديالو وكان على سعد يعوض ليه داكشي .
ليدارذنب يستهل العقوبة
كان عليك أن تربي ابنك على طاعة الله ورسوله وليس على عصيانه.
but your son is not different than others.
why when a Moroccan man rape a girl we wnat to punish him, and when it's do it by a famius singer we want to defend him.
it's not logic.
ربوا اولادكم على احترام الاخر.
الوالدين يتساهلان في التربية، و في الاخير يحصلوووون
أُهنّيــــــوْنا !!!!!!!