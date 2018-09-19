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الرئيسية | عين على الفايسبوك | والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب"‎

والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب"‎

والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب"‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:38

اكتفى المطرب المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، المعتقل احتياطيا بفرنسا على خلفية اتهام بالاغتصاب، بالدعاء لله من أجل عودة ابنه إلى حضن أسرته، في أول تفاعل له مع القضية.

وكتب البشير عبدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدوينة قال فيها: "اللهم جد علينا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننا".

وأرفق البشير عبدو تدوينته بأغنية دينية من أداء نجله المعتقل احتياطيا بفرنسا تحمل عنوان "يالله"؛ وهي من كلمات وألحان صالح الكردي، وتوزيع جلال الحمداوي، وكان قد أصدرها في الـ4 من يونيو المنصرم.

وكان القضاء الفرنسي أمر، يوم أمس الثلاثاء، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب. ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من المداولات في اتهام النيابة العامة لمجرد بالاغتصاب، بعد تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد الأخير تتّهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها تنطبق عليها تهمة الاغتصاب.

وكان ممثل الادعاء العام الفرنسي قد قال، أواخر الشهر الماضي، في بيانٍ، إن النيابة العامة أوقفت لمْجرد في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطِنة فرنسية شكوى ضده. وأمر القضاء الفرنسي، حينها، بتمديد فترة احتجاز افنان المغربي 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات. ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها "معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - غير دايز الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:01
الأول اطلب و أدعو لولدك بالهداية
وزوجه لعله يتبع الطريق المستقيم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
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100
2 - Youssef الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:05
نصيحة للآباء: إحرصوا على تخصيص الوقت الكافي لتربية الأبناء و أكثروا من الدعاء لهم.
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96
3 - مسلم مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:06
القضاء الفرنسي مكيعرفش هادشي كامل لي كتقول كيعرف جوج حاجات كيعرف العدل و كيعرف لي دارها بيديه يفكها بسنيه
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79
4 - khaald الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:07
الله يرحم أيام الزمن الجميل سي البشير. لا نريد أن نتشفى فيك أو في ابنك كل واحد يحصد ما زرعت يداه.. .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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55
5 - زمان.برشلونة. الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:07
اللهم ارزقه التربية الحسنه. والثبات في الدين.لاعطاء صورة طيبة على المغاربة.
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29
6 - حاميدو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:07
ضدان لا يجتمعان...الفن والصياعة...والقضاء الفرنسي يؤمن بشيء واحد....من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
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16
7 - السيد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:08
التربية و ما أدراك التربية ،
أيها الآباء و أيتها الأمهات لا تشغلكم الحياة و الأشغال و السهرات عن مراقبة أبنائكم و تتبع أخبارهم.
و إذا غفلتم عن تربيتهم التربية الصحيحة فلا تلوما إلا أنفسكم.
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17
8 - رشيد عدو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:11
بصراحة سعد خيّب الامال ديال الأب ديالو بزاف
كان اعلى سعد يحتارم شويا وكان اعليه يقدر تعب الوالدين اللي كانو السبب الاول في الظهور ديالو .
اشريف عبدو مدار والو مع الفن اديالو وكان على سعد يعوض ليه داكشي .
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9
9 - علال الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:11
اللهم امين يارب العالمين الله يهديه ويفرج علىه
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10
10 - م ن الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:13
بصراحة يستهل العقوبة لانها ليست لؤلا ولاثانية
ليدارذنب يستهل العقوبة
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18
11 - From Paris الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:14
اخي البشير
كان عليك أن تربي ابنك على طاعة الله ورسوله وليس على عصيانه.
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18
12 - السلام عليكم الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:16
حاليا لا يبدو أن هناك مخرجا لقضية لمجرد خاصة وأنه يتابع في قضيتي اغتصاب.والمعروف أن البث في القضايا الجناءية بفرنسا يطول لسنوات
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8
13 - عبدو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:17
أرى بأن سعد لمجرد لم يحترم سمعة أبيه،ذلك الإنسان الخلوق الذي كان وما يزال قدوة لابنه إلا أن الإبن أصر على تكرار فعله،والتمادي في إظهار عضلاته في أوكار الدعارة والفساد متجاهلا بأن الشهرة تجلب البلاء .
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10
14 - اللهم آمين لجميع السجناء الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:19
سوال يحيرني لماذا شاب فوق الثلاثين وكل الظروف مواتية من المال والسكن بدل الزواج الحلال يذهب للفسق والفجور والاغتصاب حلل وناقش
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22
15 - Senator Ahmed الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:20
unfortunatelly Mr Bachir.
but your son is not different than others.

why when a Moroccan man rape a girl we wnat to punish him, and when it's do it by a famius singer we want to defend him.

it's not logic.
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3
16 - جوج فرانك الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:21
ان كنت صادقا في قولك كان عليكم تربيته تربية حسنة لا ان يفسد في الارض شرقا وغربا
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6
17 - fattah rif الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:23
السؤال المطروح هو لو افترضنا أن إبن نزهة الركراكي ارتكب كل هاته الجرائم في المغرب هل سينال نفس الجزاء الذي لقاه في فرنسا ؟؟؟؟ الجواب سيكون عند القراء بلا شك والاشكال الآخر هو أن بعض العائلات النافذة في هاذا البلد تعتبر نفسها فوق القانون ومواطنين من الدرجة الأولى حتى لو كانوا خارج المغرب. مثل هاته التصرفات تعيد إلى أذهاننا ما كان يقوم به أبناء القدافي كحادث أحدهم في سويسرا مع عامل مغربي في أحد الفنادق فما كان من الأمن السويسري إلا القبض على هاني بعل ليتدخل القدافي وما أدراك ما القدافي في توجيه سيل من السب والشتم في حق السلطات السويسرية.
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6
18 - inconnu الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:28
العقاب هو جزاء كل من آرتكب أي جرم . ليكون عبرة لمن يعتبر.
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4
19 - ساموراي وشرب اتاي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:30
اللهم فك اسره رحمة بوالديه وفك اسر جميع شباب حراك الريف المضلومين في ايام عاشوراء المباركة.
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-10
20 - hammoud الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:30
الله يحسن عوان والديه...اما هو باين لي كاع ما ممسوق!!!!!
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2
21 - متتبع الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:31
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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4
22 - سناء الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:33
باخسارة! كنا نحبك ونفتخر بك وخذلتنا. أ ليس عندك ذرة عقل. والله نتألم و نتمنى لو كان هذا فقط كبوسا سنستفيق منه بعد حين.
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-3
23 - هيان بن بيان الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:33
للأسف يتبين أن سعدكما لم يتلق تربية حسنة والدليل التهم بالاغتصاب التي تطارده في الولايات المتحدة وفرنسا وإدمانه على سهرات الخمور والمخدرات والعهر والخلاعة.
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11
24 - سفيان الشعبي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:35
نتفهم جميعا حرقة فلذة الكبد ، لكن الحق حق . وجب عليه التحسر لعدم تمكنه من تربية ابنه كما يجب .
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10
25 - وفاء 1 الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:38
للاسف اخت نزهة والاخ البشير عبد تسلقتم النجومية ونسيتم تربية الحسنة لابنكم والان تحصدون ما زرعتم الله يهديكم لما فيه خير
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7
26 - mohA الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:40
صبحان الله يالله البشير يتطلب الله وفين كنتي شحال هادئ مربتيش ولدك حسن التربية واحترام الغير ولأن الفساد خارج الزواج حرام لهدا يجب معاقبته أشد العقاب
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0
27 - amin sidi الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:46
سلام .المتال .كيگول .اولادنا مين كيكونو معانا داخل اادار كنخافو منهوم .امنين كيكونو خاريج الدار على برى كانخافو عليهوم .
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-1
28 - جريء الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:46
التربية قبل الدعاء.
ربوا اولادكم على احترام الاخر.
الوالدين يتساهلان في التربية، و في الاخير يحصلوووون
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1
29 - أبو خليل الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:48
زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أربع نســــــــــــــــــــــــــــاء
أُهنّيــــــوْنا !!!!!!!
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-2
30 - محمد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:48
شي ناس صدعونا بالعدالة الفرنسية ونزاهة القضاء الفرنسي..... سيرو قلبو على أوضاع المغاربة لي حرروا فرنسا كيدايرا ففرنسا براسها.. سيرو تفرجو فالبرنامج راه فالجزيرة الوثائقية... وزايدون علاه لمجرد بوحدو لي فسد فديك البلاد.... الفساد لي في فرنسا ماكاينش فشي بلاصا... أنا مكندافع على الرذيلة.. ولكن هاد الشوهة والتشهير غرضه ضرب سمعة الانسان المسلم.. نعم المجرد أساء.. ولكن راه هوما لي حلو ليه المراقص وجمعو ليه الخانزات..... كب واحد بتخمل نصيبه... وهادوك الكلبات غرصهوم الفلوس وشي حوايج أخرى... كيفاش تزني مع هادا وماشي مشكل.. وتزني مع الاخر وتقول اغتصبني... وفهم تسطا.....
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4
31 - معتوهة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:49
الله يهديك اسي البشير...الولد مادار فيها ما يليق ..
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-1
32 - كمال الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:53
نطالب بسحب الوسام الملكي منه و من امتاله لقد شو هو بالمغرب
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0
33 - مغربي حر الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:53
وانصر أخاك ظالما اومضلوما فإن كان ظالما ساعده بنصاحك وافكارك ودعواتك قدر المستطاع ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وسائر المسلمين
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34 - kadi الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:00
ويل لمن اشارت له الاصابع ولو بالخير
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1
35 - ابوسيبوعة الگحطاني الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:00
لقد أرهَقَ والديه تعنتا وطغياناً ، ونوض فيهم الشيب الاخضر الله يسمح لينا من الوالدين والله يهديه أُقَدِّر ماهم فيه من هَم سببه لهم هذا المتهور الأطْيَشْ .
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36 - البرنوصي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:03
هذا شوهنا حشومة دافعوا عليه بهاذ الطريقة
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37 - سعيد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:10
بلد الكفار لا يظلم عندهم أحد فإذا مرض المجرد فعندهم دوائه وإذا ثقل عليه رأسه فسيتكلفون بالرفع عليه من وزره فالمشكلة الكبيرة وهي كم من بنت مغربية ذاقت شدوده وكم من مغربية تتأبم من ظلمه وعندما تشتكي تطرد لأن لا أحظ يصدقها أو يهددونها فآليدق مرارة الظن وليحمد الله أنه ليس في كابول هعهععع
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0
38 - LGD1951 الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:12
كلنا آباء و لا نعرف ما سيفعل بنا أبناؤنا مستقبلا . و لذا فالدعوة بالهداية و إطلاق السراح لهذا الشاب.
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39 - احلام عمري الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:13
السلام عليكم اخواني ارحمو من بالارض يرحمكم من بالسماء شنو عرفكم انه مظلوم حشومه وعيب ابوه او امو اش الي مرباوهش فيه عيب عليكم ناس مساكن قلبهم محروق على ولدهم ونتم نازلين معيور فيهم وفي ولدهم حشومه عليكم .استغفر الله العلي العظيم .حكمتو عليه قبل من القاضي لاحول ولا قوة الا بالله
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40 - ملاحظ الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:18
عَل الامهات ان يركزن في تربية الأبناء وابعادهم عن المخدرات وخصوصا المخدرات الصلبة التي تفقد الشخص القدرات الدماغية والدي يصبح مرتبطا بالمخدر القاتل لا يقدر عَل ممارسة اَي نشاط بدون الاستهلاك
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