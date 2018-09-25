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الرئيسية | عين على الفايسبوك | جدل يرافق إحصاء وزارة الأوقاف للأئمة والمرشدين على "فيسبوك"

جدل يرافق إحصاء وزارة الأوقاف للأئمة والمرشدين على "فيسبوك"

جدل يرافق إحصاء وزارة الأوقاف للأئمة والمرشدين على "فيسبوك"
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:00

وجّهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رسالة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية تطلب منهم فيها إحصاء الأئمة والأئمة المرشدين والمرشدات الذين لديهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و“تويتر”، و"إنستغرام" و"غوغل +".

وطلبت الرسالة نفسها من المندوبين الجهويين مراجعة الإحصاء بعد التوصل به، وبعثه إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون قبل نهاية شهر أكتوبر 2018، مضيفة أنه يمكن لمندوبي الشؤون الإسلامية الاستعانة بالأئمة المرشدين في إنجاز الإحصاء متى رؤوا ذلك ضروريا.

وبعد ساعات قليلة من انتشار نسخة من هذه المراسلة على موقع "فايسبوك"، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا تقول فيه إن "كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية"، ثم استدركت مبينة أن "كل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون".

وأكد بلاغ الوزارة الوصية أن تتبع المضامين التي ينشرها الأئمة والمرشدون "لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثا "مناقضا" يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد".

وزاد البلاغ مذكّرا أن "مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع"، واسترسل شارحا مفهوم التبليغ النافع من جهة العالم والخطيب والواعظ والإمام بكونه "التبليغ الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ".

وقد خلّفت مراسلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول إحصاء الأئمة والمرشدين الذين لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استفهاما كبيرا بين مستعملي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك؛ فرأى فيها بعض المتتبعين محاولة لضبط حياة القيّمين الدينيين بشكل مسترسل، ورأى فيها آخرون "تضييقا للخناق على الأئمة"، بينما اختار أصحاب فئة ثالثة من المتتبعين السخرية من هذه المراسلة قائلين إن الهدف منها هو "التفاعل مع المنشورات بضغط زر الإعجاب".

ومن بين الأدوار التي يقوم بها مندوبو الشؤون الإسلامية، حسب دليل رسمي لوزارة الأوقاف، امتلاكهم قاعدة معطيات شاملة يعملون على تحيينها باستمرار وتضم كل القيمين الدينيين من متعاقدين ومكلفين، إضافة إلى عملهم على تأطير المساجد بالقيمين الدينيين وفق المساطر والمقتضيات ذات الصلة، وإشرافهم الشخصي على "اختيار القيمين الدينيين المكلفين والمؤهلين والمتشبعين بالثوابت الدينية والوطنية والمتخلّقين بالقيم اللائقة بمهامهم النبيلة"، وحرصهم على "التطبيق الصارم للمساطر المنظمة لذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبد القادر الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:11
وبعد ذالك سيفرضون عليهم نشر فيديوهات المذهب التوفيقي على حساباتهم الخاصة رغما عنهم . الامام ليس الة تسجيل تحملونه بما تشاؤن اتركوا الائمة وشانهم والا ستصيبكم لعنتهم ا.
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24
2 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:15
الفيس بوك نعمة ونقمة في نفس الآن - اللهم ردنا اليك ردا جميلا بحق بسم الله الرحمان الرحيم .
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- عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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10
3 - أيمن الرباطي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:20
السلام عليكم
لاحول ولا قوة إلا بالله .دبا هلا بغيت نشريها لشي خطيب او مرشد ندير حساب وهمي فالفيس بوك ونبدا نسب فالأوقاف وتوابث الأمة وهما بكل بساطة غاديين يجريو عليه .أش داكم لشي تكنولوجيا او فيس بوك ديوها هي فالقبور والأضرحة وخليو عليكم التكنلوجيا فالتيقار.
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10
4 - مشيتي فيها الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:20
الخطاب فوق المنبر ينبغي ان يكون كالخطاب في الفايس والا عد الخطيب منافقا بتهمة التناقض وازمت الشعب ممنوع الحراك الاجتماعي والتفاعل مع القضايا
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12
5 - بركاكة الطاليان الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:36
الدولة تتحكم في الدين ،و الدين يوتر في الدولة...و الدولة تحاصر الرائ ليمشي مع هواها و ايديولوجيتها. المهم كنت اتسائل عن العلمانية هي فصل الدولة عن الدين،ارائتم انه لا يمكن، فكلاهما يوتر في الاخر .
الدولة تسير الشان العام بالخمر و الميسر و الزنا و الفساد،و لا حق للعلمائ ان يقولو رايهم لا في المنابر لا في الفيسبوك،..
متلا ادا تكلموا عن الفساد و الخمر و الربا و القمار،و الضلم، هل ستكمم افواههم،
وزارة الشون الاسلامية تشتغل بمنطق وزارة الداخلية
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11
6 - أشرف الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:37
مسؤولو وزارة يعيشون في غير زمانهم،سيظلون يرددون -و كأنه لا شغل لهم- عبارة "الالتزام بالثوابت"،في نظرهم كل الناس غيرهم قاصرون يجب كتم أنفاسهم و تكميم أفواههم!!،ملؤوا مصالح الوزارة بالموظفين و الأئمة المرشدين الأشباح ،و الآن يبحثون لهم عن مهام غير مهامهم ،و ذلك على حساب حرية التعبير و قمع الإبداع لدى الأشخاص،هذا تكريس للسيرورة و التوجه الجديد للبلد نحو زمان شبيه بسنوات الرصاص،أفكار و سلوك مخزية لمسؤولي هذه الوزارة تشعر الإنسان بالتقزز!!،سيظلون قائمين بأدوار غير أدوارهم لعلهم يحظون برضى أولياء نعمتهم،لم لا و قد أحسوا بالانتشاء من الدور المقيت الذي تسبب في اعتقال مئات المناضلين الشرفاء بحراك الريف!!!بطبيعة الحال قراراتهم لا يمكن لها أن تأتي بخير لهذا الوطن.
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6
7 - hobal الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:42
بل يجب سجن هؤلاء الدعات الذين يدعون معرفة السماء هؤلاء سبب كل المصائب يزرعون الشقاق بين الاسر وبين المرئ وزوجه ولا يعترفون بالقوانين التي تحكم بها الدولة ولا تجد بينهم مجال لتفكر بل يجب ان تعبد الله على طريقتهم والا يمنحوك بطاقة جهنم اذا انت زغت على طرقهم ليس لديهم دين واحد انما لكل منهم دين لا يشبه الاخر الى انهم يجتمعون على ان الله واحد هذا نصدهم فيها
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8 - معتوه الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:51
ربما لجمع الضرائب منهم لبيت مال المسلمين.
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4
9 - mann الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 11:01
يا رباه ماذا جرى للمجتمع المغربي ! ما هذا التخلف الذي انتشر في البلاد ! هذه الوجوه (الصورة) التي تنتمي الى القرون الوسطى هي التي ستطور المغرب اقتصاديا و تكنولوجيا ..وجود هؤلاء الغير منتجين في حد ذاته تعبير على مذى الخرافات و التخلف الذي ينخر هذا المجتمع .. أتحدى أي واحد يعطيني خطبة جمعة واحدة تفيد المجتمع ! و بدون حياء يسمونهم العلماء والأئمة!! و نعم العلم
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0
10 - ما قل و دل الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 11:05
من جملة الوسائل التقنية والتواصلية ما يستخدمه المؤذنون من ميكروفونات وابواق الأذان التي في المدن الصغيرة خاصة في كل الأزقة بكثافة تتجاوز المطلوب حتى أنك تسمع أربعة مؤذنين في وقت واحد عوض أن تسمع واحدا يكفي لمهمة الأذان فيصبح الأمر فيه فوضى وازعاج وتنفير ، النموذج في ذلك الحاضرة الادريسية " مدينة مولاي إدريس زرهون العاصمة الروحية حيث أصبحت الأبواق في كل السطوح المجاورة للمساجد الصغيرة والحالة أن أبواق الصوامع تفي بالمهمة على أحسن ما يرام.ناهيك عن بعض المؤذنين الذين ينادون بصياح عال جدا في الميكروفون متجاهلين أن تكبير الصوت من مهمة الالة.
ويبدو أنه من المستحب والمستحسن إلغاء الأصوات الزاءدة خاصة بمسجد الحي " جامع الكلخ " حيث البوق فوق سطح منزل مجاور له زائد عن الحاجة لأن بوق مسجد السنتيسي يسمع كفاية. إذا التقى مؤدنان الغ أحدهما فمؤدن الصومعة كاف . شكرا.
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