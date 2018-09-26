والد المغني لمجرد: سعد مظلوم .. والفرج قريب‎

هسبريس من الرباط

وضع المغني المغربي البشير عبد صورة تجمعه بابنه سعد لمجرد، المعتقل احتياطيا بفرنسا في قضية الاغتصاب الجديدة التي وقعت بـ"سانتروبيه"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصف عبدو ابنه بـ"المظلوم"، وقال متضرعا لله: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجود على ولدي المظلوم سعد لمجرد بالفرج القريب والعاجل بإذنه تعالى جل جلاله".

وكانت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا قد قضت بسجن النجم الغنائي المغربي سعد لمجرد، الذي كان قد أوقف نهاية غشت الماضي في مدينة سان تروبيه الجنوبية، على ذمة التحقيق، عقب شكاية بالاغتصاب تقدمت بها فتاة تعمل في منتجع سياحي.

وقامت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس" بالنظر في شكوى تقدمت بها الشابة، لتعلن قرارها الأخير بحرمان لمجرد من الحرية لمحاكمته معتقلا.

وبعد وضع لمجرد تحت الرقابة القضائية طوال الأسابيع الماضية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف يورو، صدّقت المحكمة قرار اعتقال "المعلّم" عقب دراستها الشكوى، في الـ18 من شتنبر الجاري.