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كُتّاب وآراء
والد المغني لمجرد: سعد مظلوم .. والفرج قريب
وضع المغني المغربي البشير عبد صورة تجمعه بابنه سعد لمجرد، المعتقل احتياطيا بفرنسا في قضية الاغتصاب الجديدة التي وقعت بـ"سانتروبيه"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ووصف عبدو ابنه بـ"المظلوم"، وقال متضرعا لله: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجود على ولدي المظلوم سعد لمجرد بالفرج القريب والعاجل بإذنه تعالى جل جلاله".
وكانت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا قد قضت بسجن النجم الغنائي المغربي سعد لمجرد، الذي كان قد أوقف نهاية غشت الماضي في مدينة سان تروبيه الجنوبية، على ذمة التحقيق، عقب شكاية بالاغتصاب تقدمت بها فتاة تعمل في منتجع سياحي.
وقامت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس" بالنظر في شكوى تقدمت بها الشابة، لتعلن قرارها الأخير بحرمان لمجرد من الحرية لمحاكمته معتقلا.
وبعد وضع لمجرد تحت الرقابة القضائية طوال الأسابيع الماضية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف يورو، صدّقت المحكمة قرار اعتقال "المعلّم" عقب دراستها الشكوى، في الـ18 من شتنبر الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
بكل صراحة من حقه أن يدافع عن ابنه وكلنا إذا تعرض أبناؤنا لأي حادث حتى لو كان الابن هو الخاطئ لا بد أن ندافع عن الإبن ونلتمس له العذر فإذا كان هذا فعل الرجل أ الأب مع ابنه وهذه حالتنا جميعا كآباء فلماذا يلام الفنان البشير عبدو
ولكن الولد خرج من الجنب
اما الإدانة أو البراءة اما السجن بدون حكم فهناك غموض
en un mot et pour être claire avec vous, je peux vous certifier que le parquet dans sa réquisition, il va demandé une peine ferme allant de 3 à 5 ans avec des obligations.
Voilà ssi Bachir, et tes invocations et doléances c'est pour la prochaine fois.
فإن ثبت العكس فسيستحق ما سيآله..المحامي يقول بأن ما حدث بين سعد و الفتاة هو علاقة جنسية رضائية..مبدئيا..كان على سعد الا يفكر مجرد تفكير..في ان يتحدث مع اي فتاة كانت بهدف الجنس و قضاء الليالي الحمراء..كان يجب عليه أن يعي تماما انه متابع و ان القضية الأولى لم يبث فيها بعد..و اي زلة يقترفها قد تغرقه اكثر..كان عليه أن يكون حذرا فكل شيء ممكن..يمكن أن يكون مذنبا و يمكن أن يكون متابع و مستهدف..مع انني استبعد الاحتمال الاخير و الله اعلم.و الله يفك.