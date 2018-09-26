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الرئيسية | عين على الفايسبوك | والد المغني لمجرد: سعد مظلوم .. والفرج قريب‎

والد المغني لمجرد: سعد مظلوم .. والفرج قريب‎

والد المغني لمجرد: سعد مظلوم .. والفرج قريب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:30

وضع المغني المغربي البشير عبد صورة تجمعه بابنه سعد لمجرد، المعتقل احتياطيا بفرنسا في قضية الاغتصاب الجديدة التي وقعت بـ"سانتروبيه"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصف عبدو ابنه بـ"المظلوم"، وقال متضرعا لله: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجود على ولدي المظلوم سعد لمجرد بالفرج القريب والعاجل بإذنه تعالى جل جلاله".

وكانت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا قد قضت بسجن النجم الغنائي المغربي سعد لمجرد، الذي كان قد أوقف نهاية غشت الماضي في مدينة سان تروبيه الجنوبية، على ذمة التحقيق، عقب شكاية بالاغتصاب تقدمت بها فتاة تعمل في منتجع سياحي.

وقامت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس" بالنظر في شكوى تقدمت بها الشابة، لتعلن قرارها الأخير بحرمان لمجرد من الحرية لمحاكمته معتقلا.

وبعد وضع لمجرد تحت الرقابة القضائية طوال الأسابيع الماضية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف يورو، صدّقت المحكمة قرار اعتقال "المعلّم" عقب دراستها الشكوى، في الـ18 من شتنبر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - كاردينال الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:44
واسي البشير سير زوج ولدك وتهنا وهني الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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47
2 - أحمد العلوي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:44
بسم الله الرحمن الرحيم
بكل صراحة من حقه أن يدافع عن ابنه وكلنا إذا تعرض أبناؤنا لأي حادث حتى لو كان الابن هو الخاطئ لا بد أن ندافع عن الإبن ونلتمس له العذر فإذا كان هذا فعل الرجل أ الأب مع ابنه وهذه حالتنا جميعا كآباء فلماذا يلام الفنان البشير عبدو
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5
3 - المتتبع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:44
السيد البشير عبده اللهم لا شماتة ولكن لا نمتي النفس بالمستحيل قبل القول ان ابنك بريء لماذا منعه القاضي في القضية الاولى من مغادرة التراب الفرنسي في عيد الاضحى لماذا بعد استيناف النيابة السراح المؤقت بكفالة في القضية الثانية ادخل ابنك للسجن ويحاكم في حالة اعتقال لماذا تنازل المحامي الوحش عن الدفاع عن ابنك رغم ان القصر هو الذي نصبه القضاء في فرنسا نزيه وابنك لوكانت هناك ذرة شك انه بريء كان سيحاكم في حالة سراح لا في حالة اعتقال
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21
4 - عبدالمجيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:45
لا يلذغ المؤمن من نفس الجحر مرتين ، في الأول قلنا مؤامرة و دافعنا عليه ، لكن دابا راه ولدك زاد فيه و خرججو رجليه من الشواري ، في حانة و خمر و كوكايين و ضرب و اغتصاب ، و بزاااف
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37
5 - رأي شخصي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:45
سير زوج الولد و و غادي يجي الفرج من الله . لا بقا عزري منضمنكش آسي البشير
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21
6 - mounir de paris الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:46
شكون شكره عروسا أمه وخلتها مسكين ديما مظلوم هو حسبي الله ونعم الوكيل
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18
7 - مواطن غيور الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:46
دائما دائما يرى الاب إبنه مظلوما حتى ولو كان ظالما لو كان علمه في صغره الأخلاق والقيم لما كان هذا حاله للصدفة أنه سقط في بلد عادل يحترم الإنسان والقانون
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18
8 - naciri الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:48
حتى باربي المسكينة مظلومة اراه غير السيارة ديالها هي اللي داتها وقتلات المشردين يجب متابعة السيارة في حالة اعتقال ام المجرد المجرد من الاخلاق فهو بين قبضة العدالة الفرنسية وما ادراك ما العدالة الفرنسية ما كاتعرف باك صاحبي لا والو وشتان بين المغربية والفرنسية
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22
9 - فؤاد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:51
متستاهل اسي عبدو هدشي كامل
ولكن الولد خرج من الجنب
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7
10 - Mohamed الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:51
مع الأسف يا البشير لم تربي ابنك جيدا ، كما أن تصرفاته تدل على أنه غير سوي ومريض لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصرف هكدا ويعلم جيدا أنه تحت الأضواء. ولا تعيدوا على الناس اسطوانة المؤامرة لانها ليست مقنعة. وعلى كل حال انت آب نتمنى لك ان تسمع ما يتلج صدرك
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10
11 - حسن الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:54
انا ما لم افهمه لمادا دهبت عنده الى غرفته بالفندق و بالاحرى لاتشتغل بالفندق .ادا هي المدنبة .لو كنت قاضيا هي من تستحق ان تسجن .طلقو سراح السيد اشمن قانون هدا عند هاد فرنسا.
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-9
12 - عبدالله الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:56
لمادا الجرجرة في هده القضية كما يقع عندنا
اما الإدانة أو البراءة اما السجن بدون حكم فهناك غموض
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-3
13 - ابوسيبوعة الگحطاني الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:57
انتَ ابوه إنصحه قدم له النص بالابتعاد عن اصدقاء السوء و عن المشاكل والشبهات ولا تذخر في ذالك جهدا في تقويم اعوجاجه وعاداته السيئة ألّا اخلاقية إذا اتخذ ابنك الهه هواه بعد النصح فلن تستطيع له سبيلا وقل حسبي الله ونعم الوكيل .
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4
14 - bensaid الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 11:59
يصعب تصديق أن ابنك مظلوم ثلاتة مرات وصلت إلى المحاكم.و مالم يصل سيصل إلى المحكمة العليا حيت لا أموال و لا موال.
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0
15 - هشام صادق الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:00
صراحة مايقع لسعد المجرد غير مفهوم الهذه الدرجة السيد مكلخ باقي ماتفك من الاولى حتى يطيح فالثانية ؟
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16 - محمد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:00
قال لك لواحد حرامي إحلف قال الحرامي جاء الفرج
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0
17 - يوسسسسسف الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:02
لللا نزهة والسي البشير ماشي ديال هاد الفضائح. زوجو ولدكوم و حصنوه ولكم واسع النظر.
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18 - abdo الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:04
قد يكون مظلوما وبريئا من تهمة التحرش ولالغتصاب ولكنه اعترف بعلاقته الرضائية مع الفتاة.فاستحي ان تتضرع الى الله قبل ان تتاكد من توبة ابنك وندمه على واقعة الزنا..
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19 - ابن عبد الله الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:06
المظلومين هم من يقبعون في السجون المغربية اما هؤولاء فلا يظلم عندهم احد على الاقل يحاكمون بالحجة والبرهان. كما قال بعض الاخوة المعلقين كان عليك ان تبادر الى تزويج ابنك . اما الدفاع عنه فهذا من اختصاص المحامين.
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20 - DAlil Essakali الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:07
Monsieur Bachir

en un mot et pour être claire avec vous, je peux vous certifier que le parquet dans sa réquisition, il va demandé une peine ferme allant de 3 à 5 ans avec des obligations.
Voilà ssi Bachir, et tes invocations et doléances c'est pour la prochaine fois.
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21 - zak freeman الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:07
نتمنى ان يكون فعلا مظلوم.
فإن ثبت العكس فسيستحق ما سيآله..المحامي يقول بأن ما حدث بين سعد و الفتاة هو علاقة جنسية رضائية..مبدئيا..كان على سعد الا يفكر مجرد تفكير..في ان يتحدث مع اي فتاة كانت بهدف الجنس و قضاء الليالي الحمراء..كان يجب عليه أن يعي تماما انه متابع و ان القضية الأولى لم يبث فيها بعد..و اي زلة يقترفها قد تغرقه اكثر..كان عليه أن يكون حذرا فكل شيء ممكن..يمكن أن يكون مذنبا و يمكن أن يكون متابع و مستهدف..مع انني استبعد الاحتمال الاخير و الله اعلم.و الله يفك.
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22 - مواطن الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:09
نحترم شعور كأب ولكن لاتستهين بسلوكات ابنك ولا بالقضاء الفرنسي الذي يطبق القانون على الجميع مهما كانت مرتبة المتقاضي وابنك نفسه يقول في أحد اغنياته انه《ماشي ساهل》وحتى القضاء الفرنسي ماشي ساهل
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23 - منير الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:10
هانية هانية البشير يدير الله خير
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24 - وجدي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:11
نلاحظ أن جل منتقدي لمجرد من الدكور .وهدا ما يحيلنا الى الغيرة من وسامة لمجرد وتهافت الفتيات الجميلة عليه والغيرة كدلك من شخصيته ثراءه.قد تجد هنا من منتقديه من يفعل العجب العجاب من اغتصاب وتحرش وووو.ولكنها ضريبة الشهرة.
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25 - مولاي ااريني الخزرجي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 12:12
ظننت مثل ظنك في المرة السابقة ثم تكررت الحادثة ثلاث مرات، وسول لك عقلك أنه مظلوم، ولا أتمنى أن لا تكرر الحادثة مرة أخرى، ولا أرجو لأي مغربي أو إنسان لي معه علاقة ما أن يكون في موقع ابنك. لأن المواساة بشيء غير معقول ولا يتصور في ذهن من يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ. حقا يقينا أن ابنك يحتاج إلى شيء من الوعي والانضباط حتى يخرج من الوضع الذي هو فيه. والحقيقة أن ساحات الطرب والغناء ساحات مشبوهة ولا يطلب فيها نقاء الثوب ولا فضيلة الترفع عن الإخلال بالسلوك الأخلاقي، وهي أساسا ساحات الميوعة وقلة المروءة و قليل من الزنادقة والمكون ووو. وهذه لا يخلو منها مجلس الغناء، ولهذا السبب يجب معرفة مكان المأمون لممارسة النزوات دون متابعة القانون العام. أما في أوروبا فالأمر غير ذلك كلما تجاوز المغني رغبة الآخرين إلى شكل من أشكال العنف الجسدي.
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