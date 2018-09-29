فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم

هسبريس ـ مُتابعة

قالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.

وقالت الشركة إن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين"؛ ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.

وقالت الشركة في تدوينة: "بدأنا تحقيقنا للتو ولم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".

وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة، إلى 163.78 دولار للسهم الواحد، خلال المعاملات المسائية لهذا اليوم.