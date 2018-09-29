24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/09/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- مطالب بهيئة لتتبع تنفيذ "رسمية الأمازيغية"
- زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي
- الهروب الكبير
- التَّعايُشُ مع الفساد
- بنيس: اجتماع العثماني مع وزير خارجية كوسوفو يسيء إلى المغرب
زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي (5.00)
- بنعبد الله: "شهيدة الهجرة" تريد الكرامة .. وقتلها يدق ناقوس الخطر - (102)
- جنوب إفريقيا تتجاهل "ود" المغرب وتدعو العالم إلى دعم البوليساريو - (95)
- الواسيني: "الخروج من المستنقع" يحتاج وعي المغاربة بضعف الدولة - (94)
- ليلة بيضاء في "كاريان" يستعد سكانه إلى طلب اللجوء لدى الإسبان - (71)
- بنيس: اجتماع العثماني مع وزير خارجية كوسوفو يسيء إلى المغرب - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:42
قالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.
وقالت الشركة إن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين"؛ ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.
وقالت الشركة في تدوينة: "بدأنا تحقيقنا للتو ولم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".
وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة، إلى 163.78 دولار للسهم الواحد، خلال المعاملات المسائية لهذا اليوم.