24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي (5.00)

  2. الهروب الكبير (5.00)

  3. الكلاب الضالة تنتشر مجددا في "مدينة الزهور" (5.00)

  4. آلات تصحّح أسماع التلاميذ في "تابريكت" بسلا (5.00)

  5. وفاة قاصر سقطت من الطابق الثالث في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم

فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم

فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:42

قالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.

وقالت الشركة إن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين"؛ ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.

وقالت الشركة في تدوينة: "بدأنا تحقيقنا للتو ولم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".

وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة، إلى 163.78 دولار للسهم الواحد، خلال المعاملات المسائية لهذا اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.