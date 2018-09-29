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الرئيسية | عين على الفايسبوك | الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بغير محجبة

الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بغير محجبة

الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بغير محجبة
هسبريس من الرباط
السبت 29 شتنبر 2018 - 19:40

أثارت تدوينة لأحمد الشقيري الديني، قيادي بحزب العدالة والتنمية، بخصوص تداول صورة يظهر فيها وزير التشغيل محمد يتيم يسير إلى جانب فتاة شابة بباريس، عاصفة من الانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومهّد الشقيري لتدوينته باستحضار أمثلة لحالات طلاق شخصيات سياسية عالمية، وكتب قائلا: "أن تكون شخصية عمومية محل انتقاد بسبب تحولات في الحياة الخاصة أمر طبيعي في عصرنا، فالرئيس الفرنسي ساركوزي لما طلق زوجته خمسة أشهر بعد انتخابه رئيسا لدولة الحريات الفردية وارتباطه بزوجة ثانية لم ينج من زوبعة إعلامية وإشاعات لاحقته، لكن الواقع لم يتغير وقبل المجتمع الفرنسي في النهاية بالأمر الواقع!".

وأضاف الشقيري: "نحن في عصر آخر، ولسنا في عصر أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه الذي طلق وتزوج دون أن يثير ذلك انتباه أحد!".

كما عرّج عضو "البيجيدي" على حالة مرافقة يتيم وملابسها قائلا:"ما أريد التأكيد عليه بهذه المناسبة أن الأستاذ يتيم قبل أن يكون سياسيا أو نقابيا، فهو مثقف وعالم رباني لن يظلم طليقته، وإذا صح أن زوجته الحالية غير محجبة، ففي ذلك رسائل سياسية ودعوية لا تخفى على ذي بصيرة".

وكتب أحد المعلقين منتقداً ما جاء بمنشور الشقيري: "بكل صراحة عليك حذف المنشور والاعتذار. يتيم لم يطلق الزوجة الأولى ولم يتزوج بعد المدلكة، هذه خيانة".

في حين علّق آخر قائلا: "حربائيون، تستعملون الأحاديث والقصص بما يتناسب مع مصالحكم وميولاتكم. أفضّل الملحد الذي يتكلم بطريقة مباشرة على من يستغل الدين على حسب هواه".

وكتب آخر يقول: "سبحان مغير الأحوال. ذهبت مبادئكم وذهب تدينكم وأرقتم ماء وجهكم بسبب الكرسي والجاه والمال، ليتكم بقيتم حزبا معارضا".

ولم تحظ التدوينة بتأييد من طرف الشريحة الكبرى من المعلقين الذين تجاوز عددهم 400 معلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - منيى السبت 29 شتنبر 2018 - 19:58
يتيم مسكين الله إكون معاه ماشي ساهل تكون عندك 70 سنة و تزوج ب فتاة عندها 26 سنة راها صعيبة شوية
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96
2 - حمورابي السبت 29 شتنبر 2018 - 19:59
البيجيدي ....فضيحة تلو الاخرى .....حزب الى مزبلة الناريخ سائر.....
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133
3 - مواطن مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 19:59
مادا تنتضر من حزب تجار الدين الحزب الدين أغرق شبابنا في البحار
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111
4 - Escobar السبت 29 شتنبر 2018 - 20:01
ماذا تنتظر من حزب يقوده مراهقون. الله يلطف بهاد لبلاد والعباد.
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91
5 - jamal السبت 29 شتنبر 2018 - 20:02
الحلال بين والحرام بين. تحللون ما تريدون وتحرمون ماتريدون.و...................
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80
6 - youssef casawi السبت 29 شتنبر 2018 - 20:03
و أين ذهب قول الله تعالى "يا ايها النبي قل لأجوازك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" أو أن هذا العصر نسخ آيات القرآن
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69
7 - yaaaaaaaaadris السبت 29 شتنبر 2018 - 20:05
محمد يتيم طبق البيت الشعري الشعبي القائل : دور بها يا الشيباني دور بها ، أحسن تطبيق ، و راح يدور بها في شوارع باريس الأنيقة
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95
8 - مصطفى السبت 29 شتنبر 2018 - 20:06
ها توكل على الله .عطاتك ليام ا سيدي يا سيدي حنا ما لحقناش تاللوّلة ! الفرقة الموسيقية على حسابي يغنيو ليك ف بلادي ضلموني أ قطيب اللوز
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46
9 - الفقيه اللبيب السبت 29 شتنبر 2018 - 20:06
هو ايه واحنا لا الفقراء والمساكين حرام عليهم الاغنياء حلال عليهم
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22
10 - ولد البلاد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:06
حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الاصلاح مند عقود وهم يدعون الشباب و الشابات الى التقوى و عدم الاقترااب و هاذا مالم يقم به ساركوزي و الشخصيات السياسية الغربية التي ذكرتها .... كما ان هاته الشخصيات لم تدعو مواطنيها الى السفر ذاخل الذااات بينما تتجول في ازقة باريس يدا في يد مع شابة دون علاقة قانونية او شرعية في و قت يغرق فيه شباب بلدك في البحر ... و انت وزير التشغيل .. آه و دو مرجعية اسلامية ..
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60
11 - الحسن السبت 29 شتنبر 2018 - 20:07
النفاق والإعتناق.
في الوقت الذي يتحمل فيه مسؤولية جسيمة كان من المفروض أن يعطيها من وقته الكثير، نرى هذا الوزير يحاول أن يترفه بزوجة في سن أصغر أولاده..
يا وزير آخر الزمان نحن ندفع لك أجرتك من جيوبنا لتهتم بمشكل التشغيل و البحث عن سبل إخراج الشباب من هذه الأزمة التي أولتها اليه حزبك في الحكومة الأولى !!!
باااااااز ليكم هاد الوزراء ديال اللا عدالة، أغلبكم يفكرون غير فالنساء !!!!
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41
12 - yahya السبت 29 شتنبر 2018 - 20:07
لا أفقه شيئا مع هؤلاء! يدعون أنهم مؤمنون مدافعون عن الإسلام و يهاجمون مخالفيهم ليل نهار و عندما يحدث و يقع أحدهم في ورطة يجدون "تخريجة" غالبا تكون من كتب الثراث الديني لتغطية الأمر.!!!! ثم يقولون لماذا بدأ الشباب ينفرون من الدين و المجتمع. اللهم الهجرة و لا النفاق
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23
13 - مصطفى السبت 29 شتنبر 2018 - 20:09
رسائل سياسية ودعوية يا تجار الدين
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21
14 - متتبع السبت 29 شتنبر 2018 - 20:09
عبث المشيب .
تغيرون المرأة كما تغيرون السيارة .
حديثي النعمة !!!!!
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34
15 - ملاحظ السبت 29 شتنبر 2018 - 20:11
فتوى على المقاس عن أي رسالة تتحدث يا هذا .
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27
16 - Alucard السبت 29 شتنبر 2018 - 20:13
"حربائيون، تستعملون الأحاديث والقصص بما يتناسب مع مصالحكم وميولاتكم. أفضّل الملحد الذي يتكلم بطريقة مباشرة على من يستغل الدين على حسب هواه".

هي تقنية استخدمها الأحبار اليهود تسمى Pilpul وكانت أحد التكتيكات التي استخدمها اليهود الفريسيون Pharisees في مجادلة السيد المسيح.
لا غرابة أن الفريسيون بنكهة الاسلامية سيستخدمون نفس الأسلوب والمنطق ليقولوا النصوص الدينية ما يشتهون.
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15
17 - ملاحض في بلاد العجاءب السبت 29 شتنبر 2018 - 20:13
لفضايح اللي نزلت اعليكم واعلى البلاد في عهدة حكمكم لم نراها في كل حياتنا ونحن في عقدنا السادس .
الله ايسلك الشعرة املعجين اوصافي
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20
18 - حزب العذاب و البلية السبت 29 شتنبر 2018 - 20:14
عندما كنت صغيرا كنت أسمع تصريحات العدالة والتنمية بخصوص حزب التقدم و الاشتراكية . يصفونهم بالملحدين . وعندما أرادوا الأغلبية في تكوين الحكومة أصبحوا يصفونهم ب " الإخوة " . سبحان مبدل الأحوال !!! فلا تستغربوا أن رأيتم شيخا من البيجدي مع شابة صغيرة بدون حجاب . السلطة و المال يغيرون الأحوال .
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20
19 - Saad السبت 29 شتنبر 2018 - 20:14
كتحلو وتحرمو كيف بغيتي باش تغيرو صورة المجتمع وتحببوه في للعلمانية وتحيدو لحياء ولحشمة لرباونا عليها والدينا حزب إسلامي قالك عدالة وتنمية باش نفعتونا ب لبطالة بالفقر بالهجرة الله يخود فيكم لحق
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13
20 - نواب الأمة السبت 29 شتنبر 2018 - 20:15
التساؤل هل ننتظر خيرا من شخص اهمل الزوجة الأولى وام أبناءه وربما تساهل حتى في الشروط المفروضة ان تتوفر في الزوجة المسلمة ( الحجاب) وخاصة انه يمثل حزبا ذو مرجعية دينية
نواب الامة
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15
21 - عبدالصمد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:19
youssef casaoui
صحح الآية من فضلك، (لأزواجك عوض لأجوازك) صحح خطأك من فضلك ولا تحرف أيات القرآن الكريم ولو بحرف واحد.
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5
22 - الحسين السبت 29 شتنبر 2018 - 20:19
الذي يحزنني جدا ان كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون في خطأ كبير الا وهو ان يربطوا الإسلام بأشخاص فيتخيل ان هذا العالم اوالمريداو الشيخ الفلاني هو الإسلام فإذا وقع هذا العالم في زلة تراه يعيب .في الإسلام ولذلك نرى بعض من يدعي أنه سار ملحدا. تسأله لما دا سرت ملحدا؟ فيقول ان فلانا وعلانا فعل كذا وكذا .مع ان لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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4
23 - سعيد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:21
لقد وجد المال السايب قالك تزوجها هههه الله إعطينا وجهك فنحن لا نتدخل في المسائل الشخثية ولكن هته الفئة غرائزها قديمة حتى مع القصر كما فعل صاحبه الشوباني اللذي خطف زوجة رجل بحجة الحلال بل هناك تغرير فالمال والجنس والسياسة لا يجتمعان أما إذا آكتمل بالدين فهته هي الطامة الكبرى القوالد ديال الفقها
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7
24 - عادل nl السبت 29 شتنبر 2018 - 20:26
والله لآ ندري، ءانلوم هدا الخوانجي على فعلته،ءم نلوم الشعب و المخزن على هدا خوانجي!!!؟؟
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4
25 - سعيد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:27
إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإنها من أواخر المسامير في نعش (العدالة و التنمية ) فبعد الشوباني وبن خلدون (قصة الكوبل الحكومي ) تأتي قصة المدلكة ههه، ((اعرف علمانيين يستحون من أن تدلكهم امرأة لأن الغريزة تحضر و تفسد حصة التدليك الطبي ) ، شخصيا لا استنكر مثل هذه الأفعال من طرف أعضاء في أحزاب ليبرالية و حداثية، لأنهم منسجمين مع مبادئهم، و لا يخجلون منها ،،أما من يدعون تمثيل الإسلام السياسي في الحياة الحزبية فإنه شيء مقرف و منفر و قريب من النفاق (والله تذكرت في التسعينات اشتريت سلعة بالجملة من بائع ملتحي و له دينار في جبهته و يظهر على محياه الورع و التقوى، ،و في الغد وجدت نفس السلعة عند جاره (الذي يدخن الكيف ) بنصف الثمن و عندما احتجيت قال لي (حلل الله البيع و حرم الربى ) كول واحد يبيع باش ما بغا شغلو هاداك ،،،و داومت على الشراء من جاره (مدخن الكيف حليق اللحية و المعقول في تجارته ) ،،،،،،،،،،،،،
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7
26 - ايت الراصد:المهاجر السبت 29 شتنبر 2018 - 20:30
لايمكن للإنسان الا ان يستغرب من هؤلاء والذين أسميهم مرتزقة الدين،البارحة المسمى يتيم يبرر لعبة القمار عندما حصل ابنه منها على الملايين كما كذب اخبار اغتصاب وتعنيف مستضعفات في مزارع اسبانيا وعندما خرج خبر محاولة التعدد من ممرضته نفى ذلك وذكر بانه ضد التعدد..، الان يفتضح أمره وعوض ان يرد يدفع باحد مرتزقة الدين ان يرد بدلامنه ..لاتهمنا اموركم الشخصية ولكن يهمنا هو انكم شخصيات عامة
يجب ان تعطوا المثال على الثبات على المبادئ التي كُنتُم تتبجحون بها الا انكم بعد فضائحكم المتتابعة اصبحتم اخطر من غيركم، فعلا انكم مجرد منافقين ومرتزقة دين ...
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4
27 - Aymen السبت 29 شتنبر 2018 - 20:38
يقول المثل الامازيغي العربي المغربي:افعلوا ما يقوله الفقيه واجتنبوا افعاله.
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3
28 - سعيد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:38
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، والرجل أنعم الله عليه أوبغى إبرع راسو مالكم معه خليو عليكم السيد فالتيقار !!!!
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-1
29 - باحث عن الحقيقة السبت 29 شتنبر 2018 - 20:38
هذا هوس وشذوذ من شاخ وشاب شعره , كأن لسان الرجل يقول : أش من حجاب وأش من حشمة ووقار ، أرا الزين وبرع
هذه حال اللسان لان العمل يصدق ما وقر في القلب
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2
30 - أبو بكر السبت 29 شتنبر 2018 - 20:38
صادفت اربعينيا من جنسية فرنسية و تحادثنا حول موضوع الزواج، ولم أكن تزوجت بعد، فقال مستبعدا فكرة زواجه وهو في 40 : "لا أريد أن يكون ولدي مراهقا و أنا على عتبة الشيخوخة"، ثم ماذا سأقدم لزوجتي في سن 60 وهي في سن 40؟ لقد فات قطار الزواج". كان هذا اللقاء في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
صادفت في عشرينيات هذا القرن خمسيني مغربي يريد الزواج من فتاة 17 سنة.
أخبرته أن الميزان غير متوازن، فاجاب : "نعم، لكنها راضية و أنا ميسور، فتكفي سنوات اليد الواحدة و بعدها لها مدبر"
ماذا نسي صديقي المغربي؟
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5
31 - Abou majd السبت 29 شتنبر 2018 - 20:42
المطلوب اعفاؤه من منصبه فورا اذا صح الخبر لأني لا زلت اشك في الخبر
ربما ترافقه لاسباب صحية
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1
32 - حميد السبت 29 شتنبر 2018 - 20:48
الله يكون في عون هاد الدولة ملي ولاو الوزراء مراهقين اش غادي نقولو لشباب المغرب الله ياخذ فيكم الحق.
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1
33 - Hajar السبت 29 شتنبر 2018 - 20:55
" الأستاذ يتيم قبل أن يكون سياسيا أو نقابيا، فهو مثقف وعالم رباني لن يظلم طليقته، وإذا صح أن زوجته الحالية غير محجبة، ففي ذلك رسائل سياسية ودعوية لا تخفى على ذي بصيرة"
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-1
34 - خالد السبت 29 شتنبر 2018 - 21:01
هذا جزاء من يتق فيمن يتخد الدين مطية لكسب تعاطف الناس . هذا جزاء من يثق في أصحاب اللحي . أصلا لو كانو فعلا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة و السلام لما اقتربو من السياسة . لكن فعلوا ذلك لحاجة في نفس يعقوب . و المواطنون مساكين مع قلة ذرايتهم بالدين وثقوا فيهم . فها هي النتيجة . ضحك على الذقون و انحطاط و تراجع اقتصادي و اجتماعي و و و
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1
35 - ملاحظ عابر السبت 29 شتنبر 2018 - 21:08
يعتبر هدا الشخص النقطة السوداا في حزب العدالة والتنمية لا يبعت عَل الارتياح يجب عَل الحزب ان يفكر مليا ويستعيد شريط الاحدات فيما يخص هدا الشخص بالضبط لا يستحق تماما تمتيل حزب العدالة والتنمية وهناك شبهات تحوم حول شخصه ودااما المتهم بريئ حتي تتبت ادانته
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0
36 - مواطن مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 21:09
كان الله في عون زوجته الأولى المسكينة التي عاشت معه الفقر وظلت تؤازره وتساعده حتى وصل إلى منصب وزير يتقاضى الملايين شهريا، ولما وصل طلقها وارتبط بفتاة في عمر حفيدته كي تنعم بالملايين التي يتقاضاها الوزير.-
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0
37 - ذ.نجيب بالعاصمي السبت 29 شتنبر 2018 - 21:12
لا افهم سر مجاملة عبد ضعيف على حساب الدين ونواهيه.او وصل التزلف الى حد النفاق.ومن يكون يتيم حتى نبحث له عن الاسباب والمسبات. وتقديمه للعموم بكونه عالما ربانيا.وارد عايك انه زان ولو كان في قلبه ذرة من الايمان ما قبل ان يكون وزيرا.
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38 - متتبع السبت 29 شتنبر 2018 - 21:15
الله ثبتنا على,دينك لامقصرين ولا مبدرين
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39 - غير دايز السبت 29 شتنبر 2018 - 21:16
سبحان الله مني جا هاد الحزب ولبلاد ولعباد غادين اللو اللور . ياربي تعفو علينا من هاد القوم . بلادنا كانبغيوها ولاكن اللي عايشين معاهم كرهونا فيها الله ياخود الحق شي عايش عيشا كلها فلوس وجاه ونخوى والأكترية عايش مقهور . الله ياخود الحق . أنا بعدا والله تم والله لاسمحت ليكم فحقي اللي كاتاكلوه
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