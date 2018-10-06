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كُتّاب وآراء
فيسبوك يبث "كأس ليبرتادوريس" أربعة أعوام
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن حصول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على حقوق بث عدة مباريات مختلفة من بطولة "كأس ليبرتادوريس"، لمدة أربعة أعوام، ما بين 2019 و2022.
وصرح "كونميبول"، في بيان رسمي، بأن شبكة التواصل الاجتماعي ستبث عمباشرة وحصريا جميع المباريات التي تقام أيام الخميس والخاصة بالدول العشر التي تمثل اتحاد أمريكا الجنوبية.
كما حصلت إدارة موقع فيسبوك، وفق المصدر نفسه، على حقوق بث مباراة إضافية في الأسبوع، يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وبهذه الطريقة سيتمتع متابعو كرة القدم في أمريكا الجنوبية بمشاهدة 46 مباراة سنويا مجانا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضاف البيان أن "كونميبول"، بهده الاتفاقية التي يعتبرها تاريخية، يرغب في "توفير كرة القدم للجميع بطريقة أكثر تفاعلية وحصرية"، وأيضا لوضع "كأس ليبرتادوريس" في طريق النمو والتطور المستمر.