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الرئيسية | عين على الفايسبوك | وفاة مكفوف تجلب "غضب التواصل الاجتماعي" نحو الوزيرة الحقاوي

وفاة مكفوف تجلب "غضب التواصل الاجتماعي" نحو الوزيرة الحقاوي

وفاة مكفوف تجلب "غضب التواصل الاجتماعي" نحو الوزيرة الحقاوي
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:00

سيل من الانتقادات نالته الوزيرة بسيمة الحقاوي عقب وفاة مكفوف، ليل أمس الأحد، إثر سقوطه من مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرباط.

فأمام اللامبالاة التي قوبل بها اعتصام العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة بسطح المقر الوزاري، شدد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ضرورة مساءلة الوزيرة لتقصي حقيقة كارثة إنسانية راح ضحيتها الشاب المكفوف صابر الحلوي البالغ 28 سنة".

المعلقون الرقميون استغربوا "عدم تدخل المسؤولة الحكومية لإيجاد حد أدنى من التوافق مع المعتصمين، ووضع حد لمواصلة اعتلاء سطح المبنى"، بينما قال بيان لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إنها "تتأسف وحزينة للحادث الأليم"، موضحة أنه "تم نقل الفقيد عبر سيارة إسعاف قبل أن يفارق الحياة صوب مستشفى ابن سينا بالرباط".

وأعلنت الوزارة أن "السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة"، وهي الخطوة التي يتابعها المعلقون بغير قليل من التوجس، بعد استحضارهم "العديد من التحقيقات التي طالها النسيان ولم تر النور إلى حدود اللحظة"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن "قدرة الوزيرة على مواصلة الدخول إلى مقر الوزارة بعد هذا الحادث الأليم"، محملين الحكومة مسؤولية مآل التصعيد الذي ينفذه المكفوفون إثر عدم الوفاء بالتوظيفات التي تعهدت بها الوزيرة بسيمة الحقاوي في وقت سابق، وكذا "تجاهلها لمكتسبات الاتفاقية الدولية المتعلقة بضمان الحق في التشغيل".

وطالبت التفاعلات ذاتها بـ"ضرورة قيام النواب البرلمانيين بدورهم، ومساءلة الوزيرة عن سبل إيجاد حل لأزمة الأشخاص ذوي إعاقة، خصوصا وأنهم فئة قليلة لا يقتضي إدماجها سوى بعض السلاسة على مستوى الإدارات والوزارات التي ترفض بشكل قاطع أن تطبق القانون الذي يعطي كوطا معينة لصالح إدماج المكفوفين".

وفي السياق ذاته، شجب معلقون آخرون طريقة وصول المكفوفين إلى سطح المبنى، وغياب الأمن في محيط وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، متسائلين عن أسباب غياب شروط السلامة اللازمة لحماية المحتجين، خصوصا باستحضار فقدانهم لحاسة البصر، وصعودهم إلى علو شاهق، ما يضاعف من إمكانية سقوطهم.

جدير بالذكر أن المكفوفين يستخدمون في كل احتجاجاتهم أساليب تصعيد خطيرة؛ إذ أقدموا خلال شهر مارس الماضي على الاعتصام في وسط قنطرة الحسن الثاني، الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، صابّين البنزين على أجسادهم ولافّين أحزمة حول أعناقهم، لتنقطع بذلك دينامية السير لأزيد من ساعة قبل أن يتدخل الأمنيون لفض الاعتصام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مدوخ الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:22
المشكل أننا نقارن أنفسنا بدول عظمى هي في الأصل استعمرتنا وهي أول سبب في ضعفنا حيث أتت على الأخضر واليابس وجاء المفسدون بعدها ونهبوا ما تبقى لكن الشعب يتحمل قدر كبير من السؤولية عندما تبيع صوتك في الإنتخابات لفاسد بمقدار مائتي أو تلاثمائة درهم تكون هنا قد تنازلت عن نصيبك ونصيب أبنائك من التعليم والصحة والطرقات و و و إدن أنت تعرف مسبقا أن الدي بعث له صوتك فاسد وأنت معه فاسد أيضا فالدي أنفق ملايين الدراهم في الإنتخابات لشراء الدمم ماهو إلا رأسمال إستثمره ليربح اضعاف مضاعفة عندما ينجح إدن منطقيا نحن صنعنا الفاسدين والطغاة وووو
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35
2 - زكرياء المغربي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:34
على الوزيرة الحقاوي تقديم الإستقالة إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني وموافقة الملك محمد السادس
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17
3 - الله أكبر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:39
الله يرحمو مسكين ويصبر عائلتو.
ياربي دينا من هاذ البلاد.
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11
4 - ولد القرية - سلا - الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:39
انها كارثة بكل المقاييس وتناقلتها وكالات الانباء المغربية والاجنبية وتضاف الى سجل حزب العدالة والتنمية الفاشل الذي منذ توليه تسيير المغرب سنة 2011 والمشاكل تتراكم على هذه البلاد من مذيونية خارجية وداخلية لم يشهد لها تاريخ المغرب مثيل الى غلاء معيشي يقاس بدول اروبية او اكثر الى اجور لم تتحرك منذ وصول هذا الحزب الى الحكم الى هذا الشغب والتشرميل وهجرة الادمغة بشكل اكثر من العادي الى رفع اعلام اجنبية وسب المؤسسات . اظن ان الدولة او ملك البلاد ان يضع حدا لمسيرة هذا الحزب الذي اضر كثيرا بمسيرة المغرب
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9
5 - الشرف الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:44
إوا أش هادشي! فين الدولة، الحكومة، الوزارة، القطاع المعني بالأمر، فين الأمن، الوقاية المدنية، فين المجتمع المدني، فين جمعيات المعاقين لي الأرصدة ديال هم كبيييييرة بزاف، فين الفلوس ديال تضامن، فين التنمية البشرية، فينك السليمي و الدريدي، فين وزارة الأوقاف و الحبوس، وافينك الحقاوي شبعتي زعمة! بقات فالزيف ههه! الله ينعل لي مايحشم، خايفين من المكفوفين خفتو إلى يعيقو كيفما عاق طه حسين، كان ممكن بشوية ديال الحوار نتفاداو هاد الموت أولى نسيت رآه إغتيال، رحم الله الشهيد و أدخله في نوره إنشاء الله
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6 - اعصيم سمير الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:45
و منين هو عمى آش طلعو لشي سطح البساااالة
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-19
7 - تازي حر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:46
كنت اتعشم خيرا من حكومة العدالة لكن ها هو الخير
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8 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:47
هذا الوزيرة الحقاوي يجب ان تستقل افضل لها . سياستها فاشلة من البداية لست ادرى كيف بن كيران اختار هذه السيدة ضعيفة جدًا في سياستها اتجاه الأشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتهم .
depuis longtemps cette ministre mener une politique a échec elle devrait normalement démissionne sa politique ne servent a rein . je ne sais pas comment benkirane avait choisi cette personne intégrante le gouvernement deux quinquina passé sans rien faire en faveurs besoin des personnes à mobilités réduites
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9 - حسن برقليل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:49
متى نرى الوزراء يستقلون من مناصبهم طوعيا لسوء تدبير في هذا البلد المظلوم.
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10 - ذ.نجيب بالعاصمي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:50
هل هناك وزيرة اسرة،تضامن...هل للمغرب فلسفة كل ما اجتماعي وهل حكومة مسيلمة لها نظرات حول واقع الانسان المغربي.الاكيد ان هناك وزارة بميزانيات وعتاد.غير ان هناك وزيرة لا تتقن سوى كنز المال و تتبع موضة الفولار.فلا هي تحركت ورصدت ولا نزلاء بالخيريات في سلام.وقد ان اوان مجالستها ومحاسبتها.
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11 - hassan الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:51
لاحول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبي الله ونعم الوكيل
يا ربي تعفو على هاد المفسدين ديالنا
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0
12 - حتى المكفوف... الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:53
الأزمة الحكومية طالت حتى المكفوفين
اللهم اسعدنا ولاتشقنا
يكفيه انه مكفوف هم اولى بالرعاية الحكومية
اليهود والنصارى ارحم منا علينا
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13 - Said الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:53
الى المدوخ رقم واحد أتت على الاخضر واليابس بسبب مسؤولينا الذين باعو الارض والثروات ببلاش اللوم يقع أولا وابدا على المسؤولين عن هذه البلاد السعيدة فهم كرب اسرة استباح عرض اسرته فاللوم سيقع مباشرة على رب الاسرة وليس على من ظلمهم وهتك عرضهم
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1
14 - لا إله إلا الله الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:54
في إحترام تام للعهود والمواثيق الدولية و أثناء الحوار على الطاولة و في إلتزام بحقوق المكفوف كمواطن و أمام عيني و يدي السيدة الوزيرة المتأسلمة تم إغتيال أحد الرعاع فشكرا للدولة المغربية على المجهودات و المساعدات التي يتلقاها الرعاع
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3
15 - احمد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:55
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جنانه اما بالنسبة للتنديد و البكاء و الاتهام و السخط و تبادل الاتهامات و قلة الهمة المغاربة أبطال العالم فيها شعب يقتات على مشاكل المواطنين و فيما يخص البحث عن الحلول المناسبة لمساعدة الدولة في إخراج البلد من أزمتها فشبه منعدمة الكل يريد الإصلاح من خلف الهواتف و الحواسيب الشخصية دون القيام بأي مجهود سوى شحن الهاتف و كوب شاي و من ثم يطلق العنان للسب و الشتم للدولة كأن الدولة تملك العصى السحرية لجعل المغرب كالسويد و الدنمارك في عشرة أيام لا خير في شعب فاقد للهمة و العزيمة و الهوية و التربية و الأخلاق.
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16 - Ayoubelmouhri الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:57
السلام عليكم بعض الحلول المقترحة للمعاق
توفير أرصدة بنكية لكل المعاقين المغاربة و السائقين
إحصاء لجميع مؤدونيات سيارات الأجرة
توفير رخص للمعاق وسائق الأجرة سيساهم في دخل مباشر لعائلة المعاق والسائق عن طريق الأبناك
إحدات لجنة مشتركة مكونة من الداخلية الصحة الأعمال الإجتماعية التشغيل المالية المنتخبين بطريقة جهوية للبت في المستفيدين من المعاقين ومتابعة الدعم عبر الأرصد البنكية
إحصاء شامل للممتلكات المعاقين
سجن و غرامات مهمة لكل من يتاجر بالملف
ونتمنى من المنابر الإعلامية أن تساهم بطريقة إيجابية في ما يتعلق بمشاكل وطننا الحبيب
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17 - marocain الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:58
الله اهدي هاد المكفوفين حتى هوما, رحم الله الفقيد.
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18 - كمال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:59
في بلد كل شيء فيه باهض الثمن إلا -المواطن- أكيد ستقع فيه مثل هذه الحوادث أمس حياة واليوم صابر وغداا أي واحد منا...ان لله وان اليه راجعون
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19 - أبو ليلى المهلهل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:59
إلى المدعو اعصيم سمير إلى ماعندك ما تقول سد فمك انت و باقي طابور الباجدة و جحافل العياشة و الانتفاعيين في دكاكين الريع والفساد السياسوية الفاسدة الجاثمة على مفاصل تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية... تعليقاتكم هي سبب الفساد وتردي الوضع المعيشي الصعب والقاسي لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح و المقهور...
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20 - لا دخل لبسيمة بالحادث الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:00
ما دخل الوزيرة في سقوطه وموته، هو من جنى على نفسه، رحمه الله،
الاضراب عن الطعام و الاعتصامات لأجل فرض واقع أن تعمل بشتى الوسائل ليس حضاريا بل هو جهل.
لماذا ننتظر من الدولة ان تشغلنا، لماذا لا تكون لنا مبادرات فردية او جماعية لنكسب قوت يومنا، المدرسة والجامعة المغربيتين فاشلتين ولا تولد الا الكسلاء.
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21 - RAMO الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:01
الله يرحم الشهيد و يغفرله، ويرزق عائلته الصبرو السلوان .

الهم فيه المسكينة الحقاوي ، لقد هجرها النوم من شدة الحزن .

ربما تأثرت أكثر من ذوي الفقيد . هههههه.....
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22 - من المغرب الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:02
يجب محاسبة من يستغل المكفوفين وتخضير عقولهم بالوعود الكاذبة حتى توفي واحد منهم بدون ذنب .
اما من يصور اوربا هي الجنة ماعليك سوى البحث في محطة باريس وبراريك المتشردين تحت البرد القارس.
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