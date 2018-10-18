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الرئيسية | عين على الفايسبوك | كبار مستثمري فيسبوك ينادون بعزل مارك زوكربيرغ

كبار مستثمري فيسبوك ينادون بعزل مارك زوكربيرغ

كبار مستثمري فيسبوك ينادون بعزل مارك زوكربيرغ
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:40

دعت مجموعة من المستثمرين الكبار في شركة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" إلى جعل رئاسة مجلس الإدارة منصبا مستقلا عن منصب الرئيس التنفيذي، في أعقاب سلسلة الأحداث المثيرة للجدل التي تعرضت لها الشركة مؤخرا.

تقود الاقتراح الجديد شركة "تريليوم أسيت مناجمنت"، التي تمتلك حصة في "فيسبوك". ويتضمن الاقتراح عزل "مارك زوكربيرغ" من منصب رئيس مجلس الإدارة والاكتفاء بمنصبه كرئيس تنفيذي، بسبب المواقف المثيرة للجدل الأخيرة بما في ذلك فضيحة تسريب بيانات ثلاثين مليون من المستخدمين إلى شركة الاستشارات السياسية "كمبريدج أناليتيكا" التي استغلت هذه البيانات في تصميم حملات انتخابية في الولايات المتحدة وبريطانيا بطريقة غير مشروعة.

وقال "يوناس كرون" أحد كبار نواب رئيس "تريليوم": "دخلنا مرحلة جديدة من نمو فيسبوك.. ونحن نواجه حقيقة أن الطرق التي تؤثر بها تكنولوجيا فيسبوك على المجتمع فاقت قدرتنا على الفهم، فإن الوقت قد حان لوضع حدود على صلاحيات زوكربيرغ وإجراء بعض التغييرات الهيكلية".

وقال "مايكل فريشيز"، وزير خزانة ولاية ألينوي الأمريكية، في بيان إن المساهمين اتهموا "فيسبوك" في اقتراحهم بإساءة التعامل مع عدد من القضايا المثيرة للجدل الشديد. وأضاف: "الوقت حان للتغيير. نحتاج إلى إخضاع زوكربيرغ للمزيد من المحاسبة وإلى استعادة مجلس المديرين لثقة المستثمرين وحماية أصول المساهمين".

وقد انضم وزير خزانة ألينوي إلى الحركة التي يقودها "سكوت سترينغر" المراقب المالي مدينة نيويورك و"سيث ماغازينر" وزير خزانة ولاية رود أيلاند و"جو تورسيلا" وزير خزانة ولاية بنسلفانيا.

وقال "سترينغر"، في بيان منفصل، إن "وجود رئيس مجلس إدارة مستقل أصبح امرا حيويا لكي تخرج فيسبوك من هذه الفوضى ولكي تستعيد ثقة الأمريكيين والمستثمرين على حد السواء". بينما هذه الحركة ليس لها إلا قيمة رمزية نظرا لسيطرة زوكربيرغ المطلقة على الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حياتي الفيسبوكية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:52
معبشة ضنكا ضانك مضنونك ضنيك ضنكان
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-14
2 - عمر كندا الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:21
ملي تاتبدا الحسابات و الصراعات في اي مكان الا و تاتجيب معها االمشاكل المؤدية للسقوط...فكم من امبراطوريات مرت عبر التاريخ كان سبب سقوطها ...الوشايات و الصراعات بين الفئة الحاكمة.........و بماان التصدع بدا في شركة الفايسبوك فاكيد الصمود لن يدوم ان لم يسارعو لحل المشكل بينهم...........
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