الجماهير المغربية تتفاعَل مع تحدي الناخب رونار

هسبورت- سعيد إبراهيم الحاج

تَفاعلت الجماهير المغربية بشكل كبير مع خرجة الناخب الوطني هيرفي رونار، الخميس، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد العديد منها على التحدي الذي دعا إلى رفعه في المباراة المقبلة والمتمثل في هزم المنتخب الكاميروني لأول مرة في تاريخ الكرة الوطنية.

ورَد عدد كبير من متتبّعي الكرة الوطنية على الصفحة الرسمية للناخب الوطني في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على التحدي الذي دعا إليه، بمطالبته بضرورة مراجعة اختياراته التقنية والقطع مع العاطفة كشرط لتحقيق هذا المطمح.

ودَعا متتبعو الكرة الوطنية مدرب المنتخب بالتوقف عن ضم لاعبين دون فريق على غرار مبارك بوصوفة وآخرين يفتقدون للتنافسية وتراجع مستواهم خلال الفترة الأخيرة، مقابل منح الفرصة للاعبين يبصمون باستمرار على أداء جيد رفقة أنديتهم، يتقدّمهم سفيان بوفال، وليد أزارو ونبيل الزهر، الذي تكرر اسمه في عشرات التعليقات.

وتَحدّث العديد من هؤلاء، عن حاجة المنتخب المغربي إلى عودة القائد مهدي بنعطية، لتأمين الخط الخلفي لـ"الأسود" بعد الثغرات الكبيرة التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين أمام جزر القمر، إضافة إلى حاجة المجموعة لقائد في رقعة التباري من حجم مدافع يوفنتوس الإيطالي.

يُشار إلى أن هيرفي رونار، قد نشر صباح الخميس تغريدة على صفحاته في مواقع "تويتر" و"فايسبوك"، قال فيها "إن الجميع مطالب بالتركيز على المباراة المقبلة أمام الكاميرون ورفع التحدي لهزمه لأول مرة في تاريخ الكرة الوطنية".

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