24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة‎ (5.00)

  2. الإيسيسكو تشيد بقرار أوروبي حول رسول الإسلام (5.00)

  3. "الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات (5.00)

  4. قضية سائق قطار بوقنادل (5.00)

  5. محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية

فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية

فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:05

لم يجد نشطاء مغاربة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بُدا من اللجوء إلى التماس تدخل الملك محمد السادس ليعيد عقارب الساعة في البلاد إلى وضعها "القانوني"، من خلال اعتماد توقيت غرينتش كما كان مقررا من قبل.

وضجت صفحات فيسبوك بانتقادات المغاربة لقرار الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية بشكل مفاجئ بعدما كانوا ينتظرون خفضها بـ60 دقيقة يوم الأحد الماضي، ومنهم كثيرون ناشدوا العاهل المغربي بالتدخل وإرجاع "الحق إلى نصابه" من خلال العمل بالتوقيت القانوني.

واعتبر فيسبوكيون مغاربة أن أمنيتهم الوحيدة هذه الأيام هو أن يتدخل الملك في الموضوع، لكونه هو وحده من يمكنه التدخل لإصلاح ما وصفوه بالخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بشأن ملف التوقيت الذي أربك المواطنين.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد مؤخرا أن الحكومة لن تتراجع عن قرار مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي لما فيه من إيجابيات للبلاد، لكنه استدرك بأنه بخصوص شهر رمضان يمكن للساعة أن تعود إلى "طبيعتها" بنقص 60 دقيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - هشام الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:15
الملك لا علاقة له بالموضوع. الحكومة درست وقررت بناء على دراسات علمية اكدت ان هذا في مصلحتنا وبالتالي الله يعطينا الهربا من هاد البلاد. الله يسهل علينا بشي مشية بدون رجعة من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
2 - يونس السلفي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:15
فعلا أصبحت جل امانينا أن تعود الساعة كما كانت منذ زمن
و لكن مناشدة الملك أمر غريب لأن هذا القرار لم يكن ليمرّ دون موافقته
لا أظن الملك سيقبل أن يستيقظ فجأة ليجد توقيت المملكة زاد ساعة
لو كانت مؤسساتنا بهذه الشجاعة لكنا في مصافّ الدول المتقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
3 - متضرر الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:16
الصواب هو أن تزداد الساعة على الشركات التابعة لفرنسا. و لا أن تزاد على شعب مكلوم لا حول له و لا قوة إلا ابملك الذي يبقى هو بصيص الأمل لعودة الامور لمجاريها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - مناضل الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:17
راك غادي فالخسران اسييهوم العثماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
5 - قدور الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:17
هناك مطالب لها اولوية اهم من الساعة كان من الأجدر المطالبةبها .اما المطالبة بالساعة . يدل علي صغر عقول المطالبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
6 - غوبر فريد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:17
ومن اصدر الأوامر والتعليمات وفرض التوقيت الحالي ؟؟ لان من يصدر الامر من المستحيل مناقشته او التعقيب عليه او ابداء اية ملاحظة .هكذا هي وضعية البلد !!
قضي الامر وانتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - فؤاد من برشلونة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:19
مع كل احتراماتي. الحقيقة والله إلا عيقتو بالهدرة أعلى الساعة الناس في أوروبا كتبدل الساعة كينود في الصبح ابدل الساعة امتيبقاش مازال يجبد حسها احنا لمغاربة بدلو الساعة حمقنا العالم شي عايش أعلى لقديمة شي امعى اجديدة شي تيسولك مشحال الساعة أيزيد اقول ليك واش اجديدة ولا لقديمة بزاف هاد اشي اصحبي الي عندو شي ساعة اخدمها امعى الوقت نيشان ايسد أعلى الموضوع راه غير احنا معرفت مالنا والله إلا بزاف هاد اشي كلشي أعلى الساعة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
8 - حكومة خارج التغطية الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:21
في كل دول العالم الحكومات تسعى لإسعاد مواطنيها و تحسين جودة حياتهم.... إلا في المغرب التعيس حيت الحكومة تسعى بكل الطرق لتنغيص عيش المواطنبن و شقائهم و ضجرهم و تعاستهم في إنتقام سافر من المواطنبن و المواطنات لا يفهم منه إلا أن الحكومة تستعدي المواطنين بدون سبب!!. لقد أختلت الموازين في هذا البلد و أصبحنا نستفيق كل يوم على مشاهدة وزراء و برلمانيين يبررون العبث و يدافعون عن قرارات مجحفة و ضارة بالجميع و لا نفهم بالظبط ماذا يقع بالمغرب. هل المغاربة شعب عدو للحكومة و للمسؤولين الكبار و نحن لا نعلم؟؟؟ كفا عبثا لقد تحاوزت الأمور حدودها أكثر من اللازم. رجاءا أحترموا عقولنا التي خلقها الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:21
والله العظيم اخوتي إلى خايف على بلادي لي حربو عليها جدودنا وحرروها إلى كنشوف فيها غاديا إلى منحدر خطير هدشي مكيبشرش بالخير دعيناهم الله هاد المسؤولين لي كيتفرجو فيها غاديا الهاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - مغربي امزيغي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:24
و سير. يا. رئيس. الحكومة. دعيناك. لله. ياخد. فيك. الحق. في. هذا. النهار انت. و. زمرتك. الفاشلة. و. الاخدة. ضد. مصالح. الشعب. المغلوب. على. امره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - الثروة والصحة والتعليم والشغل الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:27
وفي الحقيقة كيما تيعرف الجميع وهو ان المحكومة متقدرش تدير شي حاجة بلا ما يجي ليها الاوامر من الفوق,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - مغربية الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:27
فعلا لم يبق لنا الا مناشدة الملك والطمع في كرمه كي يحذف هذه الساعة المشؤومة التي لا تسر عدوا ولاحبيبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مغربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:29
إذا كان العثماني قرر أن لايتراجع على هذا القرار فعلى الشعب المغربي أن يطالب بإستقالة الحكومة التي لا تحترم الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - مونية الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 22:30
إذا كان هاد التغيير يلائم الشركات التي لها علاقات مع فرنسا فلتغير توقيتها، إدا كانوا يبدئون العمل على الساعة الثامنة فليبدأوا على السابعة أو حتى السادسة. لماذا نغير توقيت المدرسة و الإدارة في الشتاء ؟
و الربيع هناك توقيت آخر و في رمضان نرجع لغرنيتش.
إذا أراد العثماني أن يغير توقيت الجامعات من التاسعة إلى الواحدة ومن الثانية إلى السادسة فيجب عليك سيدي أن توفر لهم الغداء مجاني في الجامعة.
مثلا أنا أشتغل مع الثامنة و لن تغير الشركة التوقيت و ابني سيدخل المدرسة الساعة التاسعة، هل ابني هو من سيوصلني للشغل مع الثامنة و يدخل هو من بعد لمدرسته ههههههه.
يجب يا سيد عثماني دراسة أي مشروع جيدا قبل النطق بتطبيقه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.