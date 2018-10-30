فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية

هسبريس من الرباط

لم يجد نشطاء مغاربة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بُدا من اللجوء إلى التماس تدخل الملك محمد السادس ليعيد عقارب الساعة في البلاد إلى وضعها "القانوني"، من خلال اعتماد توقيت غرينتش كما كان مقررا من قبل.

وضجت صفحات فيسبوك بانتقادات المغاربة لقرار الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية بشكل مفاجئ بعدما كانوا ينتظرون خفضها بـ60 دقيقة يوم الأحد الماضي، ومنهم كثيرون ناشدوا العاهل المغربي بالتدخل وإرجاع "الحق إلى نصابه" من خلال العمل بالتوقيت القانوني.

واعتبر فيسبوكيون مغاربة أن أمنيتهم الوحيدة هذه الأيام هو أن يتدخل الملك في الموضوع، لكونه هو وحده من يمكنه التدخل لإصلاح ما وصفوه بالخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بشأن ملف التوقيت الذي أربك المواطنين.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد مؤخرا أن الحكومة لن تتراجع عن قرار مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي لما فيه من إيجابيات للبلاد، لكنه استدرك بأنه بخصوص شهر رمضان يمكن للساعة أن تعود إلى "طبيعتها" بنقص 60 دقيقة.