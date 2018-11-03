24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة (5.00)

  2. اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)

  3. خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة (5.00)

  4. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

  5. شبهة الانتحار شنقا تلفّ وفاة شاب بمدينة تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | الأسرة الفنية تنعي صاحب "أنا مانوليش" على النت

الأسرة الفنية تنعي صاحب "أنا مانوليش" على النت

الأسرة الفنية تنعي صاحب "أنا مانوليش" على النت
أيوب صدور
السبت 03 نونبر 2018 - 20:05

حالة من الحزن تخيم على الحقل الفني بفقدان أيقونة فن موسيقى الرّاي الفنان ميمون الوجدي، بعد صراع طويل ومرير مع مرض خبيث.

العديد من الفنانين أعربوا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أهرام فن الراي، معتبرين أن الأسرة الفنية والمغاربة عموما فقدوا فنانا مقتدرا ومغنيا ملتزما تغنت بمقطوعاته أجيال ، وساهم في إشعاع الراي، ما بوأه مكانة مرموقة وسط نخبة الفنانين، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

في هذا الصدد، نشرت الممثلة لطيفة أحرار صورة لها مع الفنان الراحل، مرفوقة بتعليق جاء فيه: "Mon ami le grand Artiste Cheb Mimoun n'est plus" ، أي "صديقي الفنان الكبير الشاب ميمون لم يعد بيننا"، قبل أن تضيف: "الشاب ميمون الوجدي الله يرحمك صديقي الفنان الراقي".

من جانبها كتبت الممثلة لطيفة رأفت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تدوينة" تنعي من خلالها الراحل ميمون بكوش، جاء فيها: 'إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا الحارة لعائلة الفنان الراحل ميمون الوجدي، الله يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان يا رب".

ويعتبر الفنان ميمون الوجدي،، من مواليد 1950 بمدينة وجدة، من أوائل الفنانين الذين أدخلوا فن "الراي" إلى المغرب من بوابة عاصمة الشرق، ما بوأه مكانة مرموقة وسط نخبة الفنانين، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، محققا جماهيرية واسعة.

بداية ميمون مع الغناء كانت سنة 1982، من خلال أول ألبوم له بعنوان "النار كدات"، غير أن نجمه سطع بعد ذلك بأغنية "تشطن خاطري" التي صدرت سنة 1984، وجاءت في ألبوم ضم أيضا رائعته "أنا ما نوليش" التي أصدر بعدها ألبوم "الشدة ما تدوم".

ومن بين أشهر أغاني الشاب ميمون "مرجانة" و"داتني الغربة جلاتني" و"مهما كان أنا جربت"، وكلها صدرت سنة 2000. أما في سنة 2008 فقد عاد الفنان بأغان جديدة متنوعة، لاقت نجاحا مهما، كانت من بينها أغنية "سولوه"، التي أعاد غناءها مجموعة من المغنيين، مثل الداودية؛ وجاءت في ألبوم تضمن أغنيتين بارزتين: "كلشي بأجل" و"صدمة كبيرة"، بالإضافة إلى رائعة "آش بكاك يا نوارة"..فيما كانت آخر إصدارات الشاب ميمون أغنية "سينغل" بعنوان "غي معاك" أطلقها في شهر غشت من عام 2015.

ويعتبر الراحل، المفارق الحياة وعمره 68 سنة، من المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينيات، له أزيد من 18 ألبوما، آخرها "رقة البسمة" سنة 2010؛ وساهم بمواهبه الفنية وإبداعاته المتميزة في إشعاع الفن المغربي، ما بوأه مكانة رفيعة لدى جمهوره وعشاق فنه، وجعله محط تكريم وتقدير في العديد من المهرجانات الوطنية.

وخلف الراحل "ريبورتوارا "موسيقيا غنيا على امتداد عقود من الاشتغال، ومن يعرفه عن قرب لا شك أنه اكتشف صفات ميمون التي تجعله محبوبا لدى العامة، فهو طيب ومحافظ ويفضل العيش في صمت، وقد مات في صمت، بعد صراع مع "المرض الخبيث"، بعد أن وهب حياته للفن، ولم يبخل بالعطاء على أحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Qarfaoui Genova السبت 03 نونبر 2018 - 20:16
رحمك الله قيدوم اغنيه الراي بالمغرب ِِ فنان بكل المقاييس و ذا اخلاق عاليه ِِ تعازينا الى اسره الفقيد و الى محبي فن الراي و لكل المغاربه ِِ انا لله و انا اليه راجعون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - محمد السبت 03 نونبر 2018 - 20:16
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اغفر لنا وله وارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - اعصيم سمير السبت 03 نونبر 2018 - 20:16
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الصديقين والشهداء.والهم ذويه الصبر و السلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - lahcen السبت 03 نونبر 2018 - 20:19
إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا الحارة لعائلة الفنان الراحل ميمون الوجدي، الله يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان ولاسرة الراي الفن الجميل وخاصة جيل المرحوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - nadia السبت 03 نونبر 2018 - 20:21
إنا لله وإنا إليه راجعون تغرد الله الفقيد بواسع رحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - العزاوي السبت 03 نونبر 2018 - 20:21
رحمة الله عليك. كنت رائدا من رواد فن الراي وساهمت في أثبات أحقية مغربية هذا الفن في المنطقة السرقيةمن المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Radouane السبت 03 نونبر 2018 - 20:22
رحمك الله،ميمون الوجدي،انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - بوشابل السبت 03 نونبر 2018 - 20:23
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله ميمون الوجدي لم أجد كيف اعبر عن احساسي عندما سمعت بوفاة ميمون ولكن الله غالب كل نفسا داءقة الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ السبت 03 نونبر 2018 - 20:24
رحم الله الشاب ميمون الوجدي واسكنه فاسح جناته .
انا لله وانا اليه راجعون .
اجمل ما سمعته منه رحمه الله * كل حاجة تندل ويمشي عزها يا ولد أما * .
كلام جميل موزون ويمكنك سماعه مع العائلة .
عزاؤنا واحد في فقدان هذا الهرم من اهرام الراي المغربي الاصيل .
و اللهم ارحم من لا رحم له من اموات المسلمين .
.
.
.
-عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - دعاء من قلبي السبت 03 نونبر 2018 - 20:26
اللهم اغفر له الغفران الواسع و امطر عليه شآبيب رحمتك إنه عبدك و ابن عبدك و أمتك. و اذخله الجنة. صاحب # أنا ما نوليش# و آن للفنانين أن يتدينوا و للمتدينين أن يتفننوا. طبعا في طاعة الله. قد يبدو غريبا!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - rachida السبت 03 نونبر 2018 - 20:28
انا لله وانا اليه راجعون رحمة اللهعليه وغفر له ولنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - Hamed السبت 03 نونبر 2018 - 20:31
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهـم إرحمه وأدخله فسيح جناتك يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - stof السبت 03 نونبر 2018 - 20:31
الله ايرحمو او يصبر الأهل ديالو. نداء الى مجمع الفنانين هل سمعتم بفنان اسمه حميد زاهر انه مريض وفي المستشفى لمادا لم تزوروه لمادا هدا النفاق انه فنان معروف وعاش في العصر الدهبي للأغنية المغربية. لقد رأيت استجواب لأبنه قال بالحرف؛ لم يزره اي فنان تنتضرون حتى يتوفى الفنان تم تطلون علينا بنفاقكم. ألا نعلت الله على المنافقين أينما كانو. أنشري يا هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - kadiri السبت 03 نونبر 2018 - 20:39
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه. كان انسان خلوق يحب الخير للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - مغربية السبت 03 نونبر 2018 - 20:40
مع خالص الحزن ولاسى ان لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - احمد غالي السبت 03 نونبر 2018 - 20:46
ان لله وإن إليه راجعون الله يرحموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - oujdi السبت 03 نونبر 2018 - 20:50
نعلم الإخوان أنه سيصلى على الفقيد غدا الأحد بمسجد الرضوان و سيدفن بمقبرة الشهداء بوجدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - diaz med السبت 03 نونبر 2018 - 20:51
انا لله واليه راجعون.الله ارحمو و اغفر لبه.اميين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - حسن القنيطري السبت 03 نونبر 2018 - 20:52
رحمة الله عليه.كان فناناً رائعاً،ملتزماً مبدعاً،قلّما يجودُ الزمانُ بمثله..من أصحاب الفن الراقي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - loubna السبت 03 نونبر 2018 - 20:54
اولا الله يرحم ان شاء الله مقام في الجنة تانيا حاااااالة من الحزن لم كان المرحوم كيعاني شكو ن كان حاس بيه لدرجة اضطر يطلب المساعدة حيت ماقدرش على مصاريف العلاج كيف كنقول البكى وراء الميت خسارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - mogle mohammed السبت 03 نونبر 2018 - 20:57
لا الله الا الله محمد رسول الله(عليه الصلئ و السلام)
................... الله يرحمك يرحمتوا فنان راي ................................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - hakima السبت 03 نونبر 2018 - 20:59
انالله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اسرته الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.