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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج

"تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج

"تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج
هسبريس من الرباط
الأحد 04 نونبر 2018 - 18:20

بعد تحديات (تشالنج) غريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا المجموعات النسائية السرية بـ"فيسبوك"، من قبيل "سليبي فوق راسي" وتحدي "صورة من الحمام"، وتحدي استعراض أعضاء حميمية، انتشر مؤخرا تحدي جديد يخص بث زوجات لمحادثات جنسية لأزواجهم.

وتنشر مغربيات في مجموعات نسائية خاصة و"سرية" محادثات عفوية عبر "الماسنجر" للزوج مع زوجته بشأن الجنس وعلاقتهما الحميمية في الفراش، لتعمد المرأة إلى تسجيل المحادثة بتقنية "سكرين" وتنقلها إلى المجموعة الفيسبوكية لتبادل المحادثات الجنسية للأزواج بين عضوات هذه "الكروبات".

ووصف معلقون فيسبوكيون هذا "التحدي النسائي" بكونه لا يحترم قدسية العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ويدمر حتى الروابط الحميمية والعاطفية بين الطرفين، من خلال إفشاء هذه "الأسرار الخاصة" بين عضوات المجموعات الفيسبوكية، وهو ما قد يفضي إلى كثير من المشاكل العائلية مستقبلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مغتربة الأحد 04 نونبر 2018 - 18:24
الله يستر
إن لم تستحي فافعل ما شئت
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45
2 - سلمى الأحد 04 نونبر 2018 - 18:26
هذا هو المعنى ديال الانترنت عند المغاربة و هادي هي نتيجة اختراع سميتو الانترنت
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41
3 - خليلوفيتش الأحد 04 نونبر 2018 - 18:28
في الحقيقة هادشي سميتو قلت الترابي عن أي أم سنتحدث عن تربية الأبناء (الأم مدرسة إذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق ) المهم الأمة مشات و صافي
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62
4 - من نيويورك الأحد 04 نونبر 2018 - 18:28
لمادا لا تتدخل الدولة هنا وتشرع قوانين ضد هدا المنكر
هدا فساد ايضا
اللي دار الفساد يكرم واللي فضح الفساد يدخل الحبس
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24
5 - chamali الأحد 04 نونبر 2018 - 18:28
ما بقى ما يعجب أحمادي؛ راها مصيبة كحلة أحمادي
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22
6 - Abdelhak الأحد 04 نونبر 2018 - 18:30
العلاقة الزوجية تخص رجل وامرأة وتبقى اسرارهما ذاخل بيتهما.ومن كانت فيه ذرة من الإيمان من كلا الطرفين لن يفشي هذه الأسرار حتى ولو تم الطلاق بينهما هذا ما يسمى بالشهامة نعم الشهامة.
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36
7 - الاسم الأحد 04 نونبر 2018 - 18:31
يجب على فرقة الاستعلامات بالمديرية العامة للأمن الوطني، الضرب بيد من حديد على هاته المجموعات الفاسدة لما تقوم به تلك النساء من افشاء للأسرار، وتدبير المكائد لأزواجهم، وسحر وشعوذة، وما خفي أكبر و أعظم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
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21
8 - الحسين الأحد 04 نونبر 2018 - 18:31
هذا هو التنوير والتسامح والحداثة والتقدم عند العلمانيين والملحدين وأعداء الدين .هو إفساد ما تبقى من الأخلاق والترابط الزوجية.والاسرة
وكل من ينادي على عكس هذا فهو في نظرهم متطرف متشدد متخلف. ولا حول ولا قوة الابالله.
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9
9 - vevo الأحد 04 نونبر 2018 - 18:31
إلا باغين تقلدوا الغرب قلدوهم في العلم والتطور وصناعة التكنولوجيا أما الجنس والإنحلال الأخلاقي معندنا منديروا به هاد المجتمعات العربية غيبقاو تابعين غير شهواتهم أو الناس كتقدم ديما لور لور
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23
10 - راصد الأحد 04 نونبر 2018 - 18:32
إلى الأمام التحدي القادم صورو لبعضياتكم فيديوات جنسية من فراش الزوجية الله ينعل لي مايحشم.
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22
11 - كمال هولندا الأحد 04 نونبر 2018 - 18:34
للأسف الجهل و الأمراض النفسية تجعل النساء يخضن في مثل هذه المواضيع.
فقط أحببت ان أذكِّر الجميع ان إفشاء أسرار الزوج او الزوجة من أعظم الذنوب.
إبتعادنا عن الدين يجعلنا نرتكب هذه الحماقات التي تضيع علينا أخرتنا.
مثل هذه المواضيع تقترحها شيطانان و ليس نساء، حتى تجر معها الاخريات
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14
12 - المرأة المسلمة الأحد 04 نونبر 2018 - 18:36
لا شك أن ما يحدث بين الزوجين من أمور الاستمتاع، هو من الأمانة التي يجب حفظها ويحرم إفشاؤها، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.  صحيح مسلم.
قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره.
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27
13 - جمال الاكاديري الأحد 04 نونبر 2018 - 18:38
انتضروا العديد من حالات الطلاق.قاليك التحدي ديال العلاقة الحميمية بين الزوجين.شحال من وحدة غايصيفطها راجلها تسخن عضامها في الحمام ديال قضاء الاسرة
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16
14 - معصب الأحد 04 نونبر 2018 - 18:39
آش هاذ المستوى لي وصلاتلو هاذ الجريذة ديال الزبل
كاتنشرو الفساد و كاتكتبو عناوين مغرية و ساقطة.
هاذ الجريدة معندها حتا علاق بالدين الإسلامي
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8
15 - ناصح الأحد 04 نونبر 2018 - 18:41
هذه الافعال سببها الفراغ الروحي لدا هذا النوع من الإناث لا يجدن ما يملأن به أوقاتهن من المطالعة العلمية النافعة في شتى أنواع المعارف الدينية والدنيوية
نساء فاشلات لا يجدن تحقيق الذات إلا في الملذات العفنة والأفعال المشينة لكن رغم ذالك نطلب من الله لهن الهداية
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12
16 - حسن الأحد 04 نونبر 2018 - 18:43
اصبحت كلمة "شالنج" المفتاح السحري لجعل كل شيء قذر و حرام، ذو طبيعة رنانة لدى ضعاف النفوس و فارغي العقل و المنطق..
من ذاق حلاوة الايمان، و علم مكارم الاخلاق و تأسى بنبينا الكريم..سهل عليه رؤية الخبيث من الطيب..و ما تفعلنه ايتها النساء اخبث من عمل ابليس..الله يهديكم الى صراطه السوي
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16
17 - شرارة الأحد 04 نونبر 2018 - 18:45
قلة الشغل. و انعدام قدسية رابط الزوجية. النصارا ما يديروش بحال هكا.
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12
18 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 18:48
برابو تستحقن الجائزة الأولى في انعدام "الامانة".
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6
19 - حديدان الأحد 04 نونبر 2018 - 18:49
اذا برزت مشاكل بين الزوجين فستكون من صنيعهما وعليهما تحمل العواقب ولا ذخل للفيسبوكيين او غيرهم فيها. ولا مجال لتذخل الغير فيها
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20 - aziz الأحد 04 نونبر 2018 - 18:49
خلاصة القول:الله ينعل اللي مايحشمش.
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6
21 - rodéo الأحد 04 نونبر 2018 - 18:50
ما يقومون به في هذه الكروبات لا أخلاقي و المرأة المتزوجة التي تقوم بذلك جزاؤها الطلاق كأدنى حد و الطلاق و المتابعة القضائية كأقصاها
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7
22 - غاضب الأحد 04 نونبر 2018 - 18:51
القضية حماضت الاخوان الخربة لمن استطاع اليها سبيلا لن تجد هذه الافعال حتى في الدول الغربية كيف خرج هؤلاء اعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي عرت مجتمعاتنا المتشدقة بالمحافظة و القيم و الاخلاق الاسلامية هاهي الاخلاق تهاجر من ديار المسلمين يا سادة اللهم احفظنا و ابنائنا من براثن الجهل و الفساد و الانحلال الخلقي
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6
23 - غريب جدا الأحد 04 نونبر 2018 - 18:53
لا حول ولا قوة الا الله...زمن غريب اصبحنا نعيش فيه
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2
24 - Ahmed الأحد 04 نونبر 2018 - 18:56
من تفشي أسرار فراشها مع زوجها فالقردة أفضل منها
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4
25 - Mont royal الأحد 04 نونبر 2018 - 18:58
C'est contre les lois islamiques
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3
26 - Hassan الأحد 04 نونبر 2018 - 18:59
السبب في هدا الانحطاط الحكومة و المسؤولين والمغرب مابقي فيه مايدار قال احدهم اصحاب النظرية الغرببة اي خبر او واقعة سببها الاخر اما هم فملاءكة فوق المغرب
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-1
27 - حميد الأحد 04 نونبر 2018 - 19:01
هذا ما يعرف بالبحث عن المشاكل عوض الاهتمام بالاسرةومحاولة الحفاظ عليها يبحثن عن تدميرها غدا ستخرج علينا احداهن بان شخصا ما اخترق حسابي او حساب المجموعة ونشر ما هو سري ولايحق له ذلك ويبدا البكاء والعويل التكنلوجيا يجب استعمالها ايجابيا حذاري من الهاتف النقال قد يحول حياتك من نعيم الى جحيم
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6
28 - hamza الأحد 04 نونبر 2018 - 19:02
لا حول ولا قوة الا بالله
عافانا الله واياكم مما ابتلاهم به.
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3
29 - ياسين الأحد 04 نونبر 2018 - 19:03
هذه الافعال محرمة دينا و شرعا و هي من بين الاسباب للظواهر المتفشية في مجتمعاتنا اليوم (اغتصاب ،تحرش،طلاق......، ابتعدنا عن ديننا كثيرا ، اطرح سؤال مع نفسي ما هي الغاية او الهدف او السبب الذي يجعل (المرأة) و هنا اضع الكلمة بين قوسين لأن المرأة الحقيقية تعي جيدا مذا تفعل في حياتها تنشر هذه الأمور مع صديقاتها حتى لو كانوا اقرب المقربين???????????
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3
30 - رضى الأحد 04 نونبر 2018 - 19:13
هؤلاء الفاسقات يدمرن الروابط الزوجية التي من الواجب ان تكون قوية ومتينة، لينعم الازواج بحياة ملؤها المودة والتعاون المتبادل. كما ان افشاء الاسرار الزوجية حرام في الاسلام لقوله عليه افضل الصلاة والسلام: (إن من شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها). اتقوا الله تعالى يا عباد الله ! نرجوا من الله عز وجل الهداية والتوبة انه هو الغفور الرحيم.
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5
31 - جريء الأحد 04 نونبر 2018 - 19:17
هذا عالم الحرية، اغلبنا لم و لن يتقبلها، فقط لانه محاصر بنصوص تراثية جاهلية و مقوضة للحرية، لكن الوقت تبدلات، و الحرية اصبحت معطى لا مفر منه.
قري وليداتك مزيان، كن انت مربي مزيان و سيتربى ابناءك، كفانا نفاقا و خوفا.
الانترنيت فيها الثقافة و التزنديق كذلك، اختر انت مستقبلك بكل حرية.
الخاوي هو الخواف.
اتركوا نصف المجتمع يعبر عن ما بداخله، ستسوء الامور، و في الاخير سيعم الوعي و الرقي.
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-4
32 - Chaud Lapin الأحد 04 نونبر 2018 - 19:26
Si des femmes recourent à ce type de communication, c'est parce que, tout simplement elles sont insatisfaites de leur mari sexuellement, ou parce qu'elles cherchent à se venger, peut être qu'elles ont été violentées ...i
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0
33 - بنعبدالسلام الأحد 04 نونبر 2018 - 19:43
حسب علم النفس فإن النساء اللواتي يلتجئن لمثل هذه الممارسات يغلب لديهن الجانب البغائي (نسبة الى البغاء ، حاشاكم) على الجانب الحميمي الذي من المفروض أن تطبع العلاقة بين الزوجة وزوجها في الفراش.
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