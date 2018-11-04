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كُتّاب وآراء
"تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج
بعد تحديات (تشالنج) غريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا المجموعات النسائية السرية بـ"فيسبوك"، من قبيل "سليبي فوق راسي" وتحدي "صورة من الحمام"، وتحدي استعراض أعضاء حميمية، انتشر مؤخرا تحدي جديد يخص بث زوجات لمحادثات جنسية لأزواجهم.
وتنشر مغربيات في مجموعات نسائية خاصة و"سرية" محادثات عفوية عبر "الماسنجر" للزوج مع زوجته بشأن الجنس وعلاقتهما الحميمية في الفراش، لتعمد المرأة إلى تسجيل المحادثة بتقنية "سكرين" وتنقلها إلى المجموعة الفيسبوكية لتبادل المحادثات الجنسية للأزواج بين عضوات هذه "الكروبات".
ووصف معلقون فيسبوكيون هذا "التحدي النسائي" بكونه لا يحترم قدسية العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ويدمر حتى الروابط الحميمية والعاطفية بين الطرفين، من خلال إفشاء هذه "الأسرار الخاصة" بين عضوات المجموعات الفيسبوكية، وهو ما قد يفضي إلى كثير من المشاكل العائلية مستقبلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
هدا فساد ايضا
اللي دار الفساد يكرم واللي فضح الفساد يدخل الحبس
وكل من ينادي على عكس هذا فهو في نظرهم متطرف متشدد متخلف. ولا حول ولا قوة الابالله.
فقط أحببت ان أذكِّر الجميع ان إفشاء أسرار الزوج او الزوجة من أعظم الذنوب.
إبتعادنا عن الدين يجعلنا نرتكب هذه الحماقات التي تضيع علينا أخرتنا.
مثل هذه المواضيع تقترحها شيطانان و ليس نساء، حتى تجر معها الاخريات
قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره.
كاتنشرو الفساد و كاتكتبو عناوين مغرية و ساقطة.
هاذ الجريدة معندها حتا علاق بالدين الإسلامي
نساء فاشلات لا يجدن تحقيق الذات إلا في الملذات العفنة والأفعال المشينة لكن رغم ذالك نطلب من الله لهن الهداية
من ذاق حلاوة الايمان، و علم مكارم الاخلاق و تأسى بنبينا الكريم..سهل عليه رؤية الخبيث من الطيب..و ما تفعلنه ايتها النساء اخبث من عمل ابليس..الله يهديكم الى صراطه السوي
عافانا الله واياكم مما ابتلاهم به.
قري وليداتك مزيان، كن انت مربي مزيان و سيتربى ابناءك، كفانا نفاقا و خوفا.
الانترنيت فيها الثقافة و التزنديق كذلك، اختر انت مستقبلك بكل حرية.
الخاوي هو الخواف.
اتركوا نصف المجتمع يعبر عن ما بداخله، ستسوء الامور، و في الاخير سيعم الوعي و الرقي.