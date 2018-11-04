"تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج

هسبريس من الرباط

بعد تحديات (تشالنج) غريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا المجموعات النسائية السرية بـ"فيسبوك"، من قبيل "سليبي فوق راسي" وتحدي "صورة من الحمام"، وتحدي استعراض أعضاء حميمية، انتشر مؤخرا تحدي جديد يخص بث زوجات لمحادثات جنسية لأزواجهم.

وتنشر مغربيات في مجموعات نسائية خاصة و"سرية" محادثات عفوية عبر "الماسنجر" للزوج مع زوجته بشأن الجنس وعلاقتهما الحميمية في الفراش، لتعمد المرأة إلى تسجيل المحادثة بتقنية "سكرين" وتنقلها إلى المجموعة الفيسبوكية لتبادل المحادثات الجنسية للأزواج بين عضوات هذه "الكروبات".

ووصف معلقون فيسبوكيون هذا "التحدي النسائي" بكونه لا يحترم قدسية العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ويدمر حتى الروابط الحميمية والعاطفية بين الطرفين، من خلال إفشاء هذه "الأسرار الخاصة" بين عضوات المجموعات الفيسبوكية، وهو ما قد يفضي إلى كثير من المشاكل العائلية مستقبلا.