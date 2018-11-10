مثليون مغاربة يعرضون ممتلكاتهم الجسدية بفيسبوك

هسبريس من الرباط

يلجأ مثليون مغاربة إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل استعراض ممتلكاتهم الجسدية في صفحات خاصة وتحت أسماء مستعارة وأحيانا بهويات حقيقية، وبأرقام هواتف تسهل عملية التواصل مع الآخرين.

وتناسلت صفحات فيسبوكية جديدة في المغرب لشباب يعرضون أجسادهم شبه عارية مجتزأة من الوجه حتى لا يتم التعرف على ملامح الشخص المعني، وتتضمن بيانات اتصال لا يُعرف مدى صدقيتها، فيما تتهاطل عليها تعليقات ترحب بالتعارف والتواصل، وأخرى تستنكر هذه التصرفات.

ويرى فيسبوكيون أن استعراض شباب مغاربة مثليي الجنس لأجسادهم في "الموقع الأزرق" سلوك غير أخلاقي في مجتمع محافظ ومسلم، وبأنه عبارة عن تشجيع على الرذيلة، بينما آخرون يجدون في الأمر حرية شخصية وفردية لا تضايق أحدا" وفق تعبيرهم.