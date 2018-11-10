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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مثليون مغاربة يعرضون ممتلكاتهم الجسدية بفيسبوك

مثليون مغاربة يعرضون ممتلكاتهم الجسدية بفيسبوك

مثليون مغاربة يعرضون ممتلكاتهم الجسدية بفيسبوك
هسبريس من الرباط
السبت 10 نونبر 2018 - 21:00

يلجأ مثليون مغاربة إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل استعراض ممتلكاتهم الجسدية في صفحات خاصة وتحت أسماء مستعارة وأحيانا بهويات حقيقية، وبأرقام هواتف تسهل عملية التواصل مع الآخرين.

وتناسلت صفحات فيسبوكية جديدة في المغرب لشباب يعرضون أجسادهم شبه عارية مجتزأة من الوجه حتى لا يتم التعرف على ملامح الشخص المعني، وتتضمن بيانات اتصال لا يُعرف مدى صدقيتها، فيما تتهاطل عليها تعليقات ترحب بالتعارف والتواصل، وأخرى تستنكر هذه التصرفات.

ويرى فيسبوكيون أن استعراض شباب مغاربة مثليي الجنس لأجسادهم في "الموقع الأزرق" سلوك غير أخلاقي في مجتمع محافظ ومسلم، وبأنه عبارة عن تشجيع على الرذيلة، بينما آخرون يجدون في الأمر حرية شخصية وفردية لا تضايق أحدا" وفق تعبيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Ahmed السبت 10 نونبر 2018 - 21:12
بلية صعيبة.

الله يعفو عليكم والله يستر العيب
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53
2 - سفيان السبت 10 نونبر 2018 - 21:12
صافي كملت والله العضيم الا راك غادي للخسران احمادي
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36
3 - محمد السبت 10 نونبر 2018 - 21:13
يارب السلامة هذه مصيبة في بلد إسلامي واهله أناس محافظون اللهم لاتؤاخذنا بما فعل. السفهاء منا
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60
4 - bensaid السبت 10 نونبر 2018 - 21:17
انتم أحرار .خودو راحتكم.من أراد التواصل معكم فليبحت عن مواقعكم.
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-44
5 - اجتماعي السبت 10 نونبر 2018 - 21:22
المغرب بلد مسلم.دستور المملكة يقر باسلاميتها...والاسلام يحرم ويحارب الرديلة بكل اشكاله وبالاخص اذا تعلق الامر برديلة اللواط وما شاكله..فما موقف الحكوم دات المرجعية الاسلامية؟؟؟؟
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14
6 - Abdelhak السبت 10 نونبر 2018 - 21:22
الحرية عندما تتجاوز ما هو أخلاقي وخاصة في مسائل ماجنة ليست بحرية وإنما انحراف سلوكي لا يليق بهذا البلد المسلم.
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24
7 - ادريس الوردي السبت 10 نونبر 2018 - 21:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم.اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض واحفضنا من بلايا هذا الزمان ومن أصحابه،ومن خساسة افعالهم المنافية لديننا الحنيف يا رب.آمين
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20
8 - العولمة العولمة !! السبت 10 نونبر 2018 - 21:26
كل ما أخشاه وأسأل الله تعالى أن يحفظ منه بلدنا وسائر بلاد المسلمين هو أن تمنح الحقوق لهؤلاء الأمراض كما هو الحال في الدول التي رحبت بهم ! والله العظيم إلى حشوووومة بزاااااااااااااااف.
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5
9 - نور الهدى السبت 10 نونبر 2018 - 21:29
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
إلى أين وصلنا .أفيقوا يا أمة الإسلام نحن على مشارف الانهيار من تفشي قيم لاأخلاقية منحطة لا يأمر بها أي دين وأي عرف ولا اي عقيدة كيفما كانت.اللهم نسألك الهداية للجميع وان تحفظ بلدنا هذا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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7
10 - moslima السبت 10 نونبر 2018 - 21:30
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. إتقوا الله في أنفسكم ألا تخافون الله، ألا تخافون عقابه ،لقد أهلك الله قوم لوط بأشد العذاب بسبب لواطهم. قاليك حرية شخصية الله يعفوا عليكم وخلاص هذا الشيء اللي غادي نقول.
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6
11 - dak السبت 10 نونبر 2018 - 21:31
الدولة تاتبين الانياب ديالها فحراك الريف وجرادة وعلى بوعشرين و الإرهابيين تاتوصلهوم فرمشة عين. أما الشفارة وكروش لحرام ولكيادر فسداح مداح
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12 - sami السبت 10 نونبر 2018 - 21:33
انا لا أدافع عن احد لكن اَي بلد إسلامي هذا الذي تباع فيه الخمر في الحانات و في دكاكين للخمر ؟؟؟ وهذا الا مثال!!! نحن لدينا انفصام في الشخصية، الفرد يقضي الليل في الحانة في شرب الخمر و في الصباح يتحدث بقال الله و قال الرسول!!!! اَي إسلام هذا و اَي بلاد إسلامي محافظ هذا ؟؟؟ في رايي المهم هو احترام القانون واحترام الاخر وفي الأخير كل واحد حر في نفسه و في معتقده!!! و شكرا على احترام اختلاف الراي لا داعي للسب و الشتم!!! شكرا
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-1
13 - المكناسي السبت 10 نونبر 2018 - 21:35
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك.
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6
14 - fullacted السبت 10 نونبر 2018 - 21:38
هدا فعل غير اخلاقي ان يعرضوا اجسادهم للبيع ، لكن المثليين الحقيقيين هم الدين يعيشون الحب مع بعضهم البعض، وكانهم متزوجون.
المثلية الجنسية شيء راق ، والحب فيها يكون حقيقيا
فكم من مثلي مات من اجل حبيبه ، وكم من شخص غير مثلي دبح حبيبته فقط لانه لم يستطع افتضاض بكارتها.
على كل حال احترم تحترم
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2
15 - فضحوا انفسهم ... السبت 10 نونبر 2018 - 21:39
المبتلى بهذا الداء (نسأل الله لهم الهداية) غالبا ما يبرر فعلته بأن لديه صفات الانثى وربما خلل هرموني ،وهي فقط أوهام وكذب يستحلونه للبحت عن الحرام ،والدليل انهم يعرضون أنفسهم لأنه لا يهمههم لا حب ولا علاقات ثنائية وحتى تلك الهرمونات التي يتحججون بها ،بعضهم يتناولها ليتحنت أكثر..نسأل الله العافية للجميع....
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0
16 - احمد علي السبت 10 نونبر 2018 - 21:45
اين الحرية مما تفعلون تعرضون اجسادكم للرذيلة وتذلون انفسكم وتكفرون بخالقكم وبالنهاية سنموت وستموتون وسنحاسب جميعآ على مااقترفت ايدينا حينذاك لاينفع الندم اخيرآ ادعو الله عز وجل ان يهديكم الى مايحب ويرضى.
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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