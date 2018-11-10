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كُتّاب وآراء
مثليون مغاربة يعرضون ممتلكاتهم الجسدية بفيسبوك
يلجأ مثليون مغاربة إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل استعراض ممتلكاتهم الجسدية في صفحات خاصة وتحت أسماء مستعارة وأحيانا بهويات حقيقية، وبأرقام هواتف تسهل عملية التواصل مع الآخرين.
وتناسلت صفحات فيسبوكية جديدة في المغرب لشباب يعرضون أجسادهم شبه عارية مجتزأة من الوجه حتى لا يتم التعرف على ملامح الشخص المعني، وتتضمن بيانات اتصال لا يُعرف مدى صدقيتها، فيما تتهاطل عليها تعليقات ترحب بالتعارف والتواصل، وأخرى تستنكر هذه التصرفات.
ويرى فيسبوكيون أن استعراض شباب مغاربة مثليي الجنس لأجسادهم في "الموقع الأزرق" سلوك غير أخلاقي في مجتمع محافظ ومسلم، وبأنه عبارة عن تشجيع على الرذيلة، بينما آخرون يجدون في الأمر حرية شخصية وفردية لا تضايق أحدا" وفق تعبيرهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
الله يعفو عليكم والله يستر العيب
إلى أين وصلنا .أفيقوا يا أمة الإسلام نحن على مشارف الانهيار من تفشي قيم لاأخلاقية منحطة لا يأمر بها أي دين وأي عرف ولا اي عقيدة كيفما كانت.اللهم نسألك الهداية للجميع وان تحفظ بلدنا هذا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن.
المثلية الجنسية شيء راق ، والحب فيها يكون حقيقيا
فكم من مثلي مات من اجل حبيبه ، وكم من شخص غير مثلي دبح حبيبته فقط لانه لم يستطع افتضاض بكارتها.
على كل حال احترم تحترم
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.