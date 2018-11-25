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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغربيات يروجن مقاطع لرقص "طراكس وتسونامي"

مغربيات يروجن مقاطع لرقص "طراكس وتسونامي"

مغربيات يروجن مقاطع لرقص "طراكس وتسونامي"
هسبريس من الرباط
الأحد 25 نونبر 2018 - 19:05

تقبل مغربيات في مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهدة مقاطع مصورة لرقص "شيخات شعبيات" من حفلات زفاف، خاصة وصلات من الرقص الشعبي للشيخة الملقبة بـ"طراكس" التي بدأت أسهم شهرتها ترتفع في الفترة الأخيرة، وأخرى للشيخة المعروفة في هذا الميدان "تسونامي".

وتتناقل حسابات فيسبوكيات مغربيات، وفيسبوكيين أيضا، مقاطع رقص للشيخة "طراكس وتسونامي"، وغيرهما من "شيخات الرقص الشعبي" في الأعراس والحفلات السعيدة، بكثير من الإعجاب، فيما ينصح البعض ذوي "القلوب الضعيفة" بعدم مشاهدة "الحركات والإيماءات الساخنة".

وفي الوقت الذي يستخف معلقون برقص هذه "الشيخات" ويعتبرونه مائعا يستجدي الغرائز الجسدية والجنسية دون أي مظهر فني راقٍ، يرى آخرون أن هذا النوع من الرقص يعد فنا قائم الذات، وأن هؤلاء "الشيخات" فنانات شعبيات محترمات ولديهن فئات واسعة من المعجبين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عدنان الأحد 25 نونبر 2018 - 19:10
مهما كان و مهما كان الإغراء ، تبقى المرأة العفيفة سيدة و ملكة نفسها و لعفتها. انتهى.
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149
2 - mmmmmmm الأحد 25 نونبر 2018 - 19:13
ياحسرة على أمتنا الإسلامية..ترويج الفحش والمنكر أصبح عادي
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163
3 - ولد البلاد الأحد 25 نونبر 2018 - 19:15
هذا يسمى بالعفن،وليس الفن الشعبي راح الفن مع ماليه،ما يحتاجه هذا العفن امتلاك مؤخرة كبيرة وليس جمال الصوت
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144
4 - مغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 19:19
و ماذا عن الافلام الاباحية التي اصبح يشاهدها الكبير و الصغير و عن تلك الصفحات الفايسبوكية المملوءة بالكلام و الصور الساقطة و جل التعليقات بين المغاربة جنس و ...
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43
5 - assifnwourgh الأحد 25 نونبر 2018 - 19:23
آودي مابقى مايعجب.. كما قال الفنان الكبير إكوت عبد الهادي إزنزارن بالأمس في برنامج مسار "حلقة عمر السيد" في أغنيته الجديدة و الحصرية ما ترجمته الحرفي.. "وصلنا فيك أيها الزمن إلى مرحلة لا يجدي فيها البكاء.. لو أخذتني أيها الموت لما كنت صغيرا.. حتى لا أترك الحسرة لغيري و لا أخذت أخرى معي.." عن الفن الأمازيغي الأصيل أناجيكم..
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36
6 - hayt الأحد 25 نونبر 2018 - 19:23
كل واحد سيحاسب على اعماله فالرقص حرام وساءلوا اهل الذكر
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39
7 - تعليق الأحد 25 نونبر 2018 - 19:24
شطحات جنسية لا علاقة لها بالفن الجميل
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47
8 - Hamid الأحد 25 نونبر 2018 - 19:27
لقد أفلح المخزن بامتياز في جعل عقول كثير من المغاربة في الماخرات و وجد لذالك أناسا يحبون الماخرات حبا جما. إنه زمن الرقص بالماخرات هههه.
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26
9 - رضوان الأحد 25 نونبر 2018 - 19:28
لو كان هذا حقا فنا لشاهدناه على القنوات التلفزية ومع العائلة والأهل مثلا، هاته راقصات الكباريات لا اقل ولا اكثر.
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19
10 - ابن سوس المغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 19:31
يا فرحي يا سعدي على التقدم و الحضارة هز الخواصر شوهة الشعوب تتقدم بالعلم والمعرفة بناء شعب متعلم واعي يصنع يبدع في الأشياء الجميلة من تقافة فنون حقيقية مسرح و نحن نصدر هز الخواصر حسبي الله ونعم الوكيل
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20
11 - جواد الأحد 25 نونبر 2018 - 19:33
، يرى آخرون أن هذا النوع من الرقص يعد فنا قائم الذات، وأن هؤلاء "الشيخات" فنانات شعبيات محترمات

الله يعفو على الي تلفو
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20
12 - farida الأحد 25 نونبر 2018 - 19:37
الوسخ وقلة الحياء والعفن ملأ جيوبه بالمنح المالية آخرتها مشاكل
وفضايح
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14
13 - مغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 19:40
مادا سيستفيد بناتنا الدين يحضرون حفلات منحرفة مثل هده إلا الإنحرف المجتمع الراقي يروج العلم بينه والمجتمع المكبوت يتتبع مأخرات الشيخات
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7
14 - حسبنا الله الأحد 25 نونبر 2018 - 19:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل
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13
15 - kader الأحد 25 نونبر 2018 - 19:46
كلمة الشيخة أو الشيخ هي اسم تشريف للمرأة او للرجل الدي يستحقها وقد كان اسم أو لقب شيخة يعطي للفنانة أو الفنان في عصور سابقة حيث كان الشعر الشفوي المحتشم و الهادف إلى نقض الديكتاتورية والاستبداد والاستعمار في وقت لم يكن ما يسمونه بالاغنية العصرية ولا معارضة و قد ساهم الاستعمار و المستبدون في إلساق تهم تسئ إلى الشيخات كي يقضي عليهن و يوقف تحريض الناس عليهم . لم تكن خربوشة العبدية قديما أو حتى فاطنة بنت الحسين و عايدة وغيرهن من راقصات الجنس أو من المتفوهات بكلام نأبى . يكفيك أن تسمع اسم تسونامي و تراكس و تعلم شخصية صاحبه .
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16 - ميلي الأحد 25 نونبر 2018 - 20:07
ههههههههههه..لديها معجبون من نوع خاص جدا
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0
17 - boubana الأحد 25 نونبر 2018 - 20:11
الشطيح والرديح والايحائات الجنسية والتعري كل هاذا (الفن) يعكس مايبحث عنه الكثير،اصبحنا نفكر ما تحت الحزام اكثر من اي شيء اخر،
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