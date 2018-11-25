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كُتّاب وآراء
مغربيات يروجن مقاطع لرقص "طراكس وتسونامي"
تقبل مغربيات في مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهدة مقاطع مصورة لرقص "شيخات شعبيات" من حفلات زفاف، خاصة وصلات من الرقص الشعبي للشيخة الملقبة بـ"طراكس" التي بدأت أسهم شهرتها ترتفع في الفترة الأخيرة، وأخرى للشيخة المعروفة في هذا الميدان "تسونامي".
وتتناقل حسابات فيسبوكيات مغربيات، وفيسبوكيين أيضا، مقاطع رقص للشيخة "طراكس وتسونامي"، وغيرهما من "شيخات الرقص الشعبي" في الأعراس والحفلات السعيدة، بكثير من الإعجاب، فيما ينصح البعض ذوي "القلوب الضعيفة" بعدم مشاهدة "الحركات والإيماءات الساخنة".
وفي الوقت الذي يستخف معلقون برقص هذه "الشيخات" ويعتبرونه مائعا يستجدي الغرائز الجسدية والجنسية دون أي مظهر فني راقٍ، يرى آخرون أن هذا النوع من الرقص يعد فنا قائم الذات، وأن هؤلاء "الشيخات" فنانات شعبيات محترمات ولديهن فئات واسعة من المعجبين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
الله يعفو على الي تلفو
وفضايح