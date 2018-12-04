وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة

ياسين أوشن

رغم أن "الفيديو" يعود إلى سنة 2013، إلا أن تصريحات عبد الله النهاري من خلاله وهو يتحدث عن الأطلس ومدنه، واصفا إياها بمرتع "النزاهة" بمعناها الدارج، لم تمر مرور الكرام، بل استشاط أبناء خنيفرة ونواحيها غضبا، وأبانوا عن حنقهم، معبرين عن تأسفهم لما صدر عن الداعية من قذف في حقهم، وحق نسائهم بالتحديد.

وحسب الشريط المنتشر بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" هذه الأيام، وتناقله النشطاء في ما بينهم رغم مرور 5 سنوات على بثه على موقع "يوتوب"، فإن الداعية والخطيب المغربي عبد الله النهاري كان يتحدث عن السفر وأنواعه، مبرزا أن هناك سفر الطاعة وسفر المعصية، وضرب مثال أجملوس ومدينة خنيفرة كنموذج للأماكن التي تُقصد من أجل ارتكاب المعصية، حسب تعبيره.

وشن "أبناء" الأطلس المتوسط عموما، ومدينة خنيفرة على وجه التحديد، حملة ضد النهاري، ليتحول "فايسبوك" إلى فضاء للاحتجاج والتنديد بما تلفظ به، كل بطريقته وأسلوبه، فمنهم من دعا إلى مقاضاته، ومن طالب بمقاطعة المسجد الذي يؤم فيه الناس، إلى جانب آخرين طلبوا منه تقديم الاعتذار على الوصف الذي نعت به أبناء خنيفرة وضواحيها، دون نسيان عشرات "التدوينات" المستنكرة لجرأة النهاري في التقليل من عفة وطهارة المرأة الأمازيغية في خنيفرة وغيرها من مدن وقرى الأطلس.

وفي هذا السياق، كتب عبد العزيز أمزاز، فاعل جمعوي ومدون من عاصمة زيان، تفاعلا مع الموضوع، في "تدوينة فايسبوكية": " صفعة أخرى على جبين خنيفرة..أرض المقاومة والشرف والكرم والطيبة... صارت أرض البغاء..هكذا قيل عنها ولازال يقال..لأن رجالها ماتوا..".

"عبد الله النهاري ستقف أمام الله وسنقاضيك أمامه..ألم تعلم أن القذف حده 80 جلدة..هذا من قذف امرأة واحدة..فما حد من قذف المدينة كاملة؟"، يختم المدون "تدوينته" متسائلا.

واتصلت هسبريس بالخطيب عبد الله النهاري لاستقاء تصريح منه بخصوص ما جاء في "الفيديو" الذي أحدث ضجة عارمة داخل وخارج مدينة خنيفرة، غير أن هاتفه كان مقفلا.