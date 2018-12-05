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الرئيسية | عين على الفايسبوك | النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة

النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة

النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة
ياسين أوشن
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:05

بعدما ذاع شريط يسيء فيه إلى أبناء وبنات الأطلس المتوسط على منصات التواصل الاجتماعي، وما خلفه "الفيديو" من ضجة، خرج الداعية عبد الله النهاري بشريط آخر يعتذر فيه إلى المنطقة وأبنائها وإلى الغاضبين منه.

وحسب الشريط المنتشر على صفحات "فايسبوك" فإن النهاري أكد في البداية توارد مكالمات هاتفية يفاتحه أصحابها حول موضوع الإساءة، معترفا بأنه فعلا لما عاد إلى الشريط الذي بث منذ 2013 وجده يتضمن إساءة إلى منطقتي خنيفرة وأجلموس بالأطلس المتوسط.

وأضاف الخطيب في الشريط ذاته أنه يستغفر الله على ما صدر منه، مستشهدا بآية من آيات القرآن الكريم: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".

وقال النهاري: "أعتذر لهذه المنطقة الطيبة العزيزة على قلبي"، مردفا بأن الدين النصيحة، وبأنه يفتخر حينما يجد من يهديه إلى عيوبه.."والكمال لله، والسقطات كثيرة، والإنسان خطاء إلى أن يلقى الله تعالى"، يختم الخطيب.

ومع بث الفيديو الثاني للنهاري، انقسم المعلقون إلى فريقين؛ الأول سامحه ودعاه إلى عدم الإساءة إلى أي كان في المقبل من الجلسات، والثاني لم يتقبل اعتذاره رغم اعترافه بإساءته إلى ساكنة الأطلس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مصطفى الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:19
خنيفرة كانت وكرا للدعارعة في عهد المستعمر الغاشم الدي كان يجلب النساء من كل انحاء المغرب لجيوشه حتى يتمكن من السيطرة على قبائل زيان .
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8
2 - فلالي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:19
على هدا الشيخ ان يراقب لسانه مرة أخرى ويتجنب الإساءة الى الناس .فالدعارة موجودة بكل مكان.مدينة وجدة التي ينتمي اليها مثلا زرتها دات يوم ولاحظت تواجد العديد من بنات الهوى المنتميات الى هده المدينة. ادن لا تقدف الناس ادا كان بيتك من زجاج
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3 - ماجد واويزغت الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:20
المسامح كريم ما دام اعتذر الله يسامح
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12
4 - جرادي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:21
هنيءا للداعية عبد الله نهاري بالفوز .نشكرك عليه تصرف شجاع وعضيم .هكذا يفعل العقلاء .
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6
5 - بيضاوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:21
كدلك مدينة وجدة التي ينتمي إليها الشيخ تتميز بالدعارة والفجور.زوروها وستشاهدون دلك نهارا جهارا
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3
6 - moha الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:21
السيد النهادي يدعي الموعظة و المشيخة ويحرم مايشاء ويحلل مايشاء وينسى نفسه "اتامرون الناس بالبر وتنسوا أنفسكم "انا اخجل مكانك .
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7 - الحقيقة الضائعة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:22
الفساد موجود في كل مكان وليس حكرا على منطقة صغيرة أو كبيرة أو فئة معينة غنية أو فقيرة.
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16
8 - hayat الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:22
لسانك سليط . ما تمارسه لا يليق بالخطاب الديني و لا يمد بصلة للدعوية.
اتق الله في لسانك قبل الناس.
مكانك ربما في ساحة باب سيدي عبد الهاب لكن اظن انها امتلات عن آخرها بالحلايقية
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2
9 - مروكي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:22
هذا الرجل ابتعد كل البعد عن اخلاق و اداب الاسلام الحنيف فقد سبق له ان تهجم على الامازيغ ووصفهم بالعنصريين للاسف انت يا سيدي اكبر عنصري عرفه المغاربة ناهيك عن فتاويك البعيدة كل البعد عن الاسلام المغربي المعتدل نتمنى فعلا من الدولة المغربية اعادة النظر في الوضع الديني للمملكة فالبلاد تحولت لوكر متشدد للدواعش وهذا بعيد عن قيم التسامح التي يعرفها المغرب نتمنى مراقبة المساجد و دور العبادة فكل من شاهدة قناة وهابية ياتي لنا بشيء جديد و يحاول تطبيقه على الناس البسطاء حتى السلام حرموه على غير الملتحي منهم و ختاما نحن امة متعددة الاعراق و الاديان وعشنا وسنعيش في سلام تحت الحكم العلوي الراشد و السلام لا اله الا انت سبحانك استغفرك واتوب اليك.
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10 - سعيد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:23
ما ابخسه من زمان اصبح قادته مجرد فقهاء
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-2
11 - خديجة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:23
انا من ساكنة مدينة خنيفرة ولن اسامح هدا الشيخ الدي نعتنا بهدا النعت الى يوم القيامة سواءا اعتدر وا لا . ومثيلاتي كثيرات
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12 - ابو خرافة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:25
هذا الدجال المتاجر بالدين يجب ايداعه في السجن لانه يسبب الفتنة ويحرض الناس على الكراهية والتخلف الى العصور الظالمة.
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13 - تعليق الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:25
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
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14 - brahim الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:26
عبد الله النهاري. الشيخ الطيب. أنا اتتبع حلاقة دائماً.
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15 - سني مغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:26
النهاري مبتدع يعادي السنة واهلها بنشره للمنهج الحزبي الاخواني فلا نستغرب ضلالاته وسقطاته.
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16 - إسماعيل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:30
يقول الله تعالى:
( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ). إن الإستطالة على أعراض الناس من الكبائر التى ينهى عنها الله و الخوض فى الأعراض دون شهود على هذا الإدعاء يعد أقوى من المراباة فى الأموال. قياسا على هذا فقد نال هذا الفقيه لعنة الله و لع عذاب أليم. 
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17 - لسانك حصانك . الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:30
كانت زانية في عهد المسيح وقد ضبتت متلبسة بالزنى فاجمعوا على رجمها ولما ارادوا تنفيذ الحد تقدم المسيح وقال للجموع فليقدفها من ليس له ذنب منكم أولا فتراجع القوم وأصلحت من حالها واصبحت من اتباعه تخدمه واكتفت بالعبادة ولم تعد للبغاء من جديد.
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18 - خنيفري الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:31
السلام عليكم. ...... المهم نقبل منك الإعتذار...ربما قد تكون زلة لسان...الله سبحانه وتعالى يغفر لنا نحن عن خطايانا. فلماذا ولابد أن نتسامح بيننا نحن البشر فكل إبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
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