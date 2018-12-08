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كُتّاب وآراء
موضة "شوفوني مرضي الوالدين" تخترق الفيسبوك
طفت على سطح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب "موضة" تصوير شباب للحظات توثق لرضى الوالدين عنهم، مما جعل البعض يسمي هذه الفيديوهات "شوفوني مرضي الوالدين"، على غرار ظاهرة "شوفوني كندير الخير".
ونشر نشطاء و"فيسبوكيون" عديدون مقاطع فيديو تظهر مدى حبهم واشتياقهم لأمهاتهم، من قبيل مشهد أحدهم وهو يذهب للقاء والديه قبل أن يسجد لتقبيل رجلهم، تحت عدسة المصور.
وتظهر فتاة أخرى تهرول باتجاه أمها القادمة من سفر لتقبل قدمها، بطريقة تظهر حرصها على تصوير تلك اللحظة.
واختلفت مواقف متابعين حيال موضة "شوفوني مرضي الوالدين"، بين من اعتبرها مبادرات تروم إشاعة خلق الإحسان إلى الوالدين ورضاهما، وبين من يرى في ذلك نوعا من التكلف و"النفاق"، لكون المشاعر تجاه الوالدين لا تحتاج إلى توثيق وإشهار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا
إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرء مانوا