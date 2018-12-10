"فيسبوك".. أرض خصبة احتضنت بذور حركة "السترات الصفراء"

كاميل مالبلا ـ كاتي لي*

لعبت المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دورا أساسيا في تطور حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، كما يؤكد أعضاؤها وخبراء.

وأصل الحركة يكمن في زيادة أسعار المحروقات وتسجيل فيديو على "فيسبوك" انتشر بسرعة. وتنتقد امرأة مجهولة، تدعى ماكلين مورو، في التسجيل "السيد ماكرون" وتدين "مطاردة سائقي السيارات".

عندها، بدأ سائقو السيارات الفرنسيون الغاضبون بناء صفوفهم حول مجموعات على موقع "فيسبوك" من أجل تنظيم أول يوم من تعبئتهم في 17 نونبر الماضي.

وقال تريستان منديس فرانس، أستاذ الثقافات الرقمية بجامعة باريس ديدرو، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "فيسبوك هو الفضاء المثالي لازدهار هذا النوع من التحركات (...) غير المنظمة في بنية محددة وتدور حول نواة بدون ممثل حقيقي لها". وأضاف أن "فيسبوك مثلهم لا مركز له، بل يعتمد على مجموعات".

وتنوع المجموعات الموجودة على "فيسبوك" ينطبق على خلفيات أعضائها المتنوعة مثل مطالبهم.

وتقول كلوي تيسييه، التي تدير مجموعة "سائقي السيارات الغاضبين في نورماندي" على موقع التواصل الاجتماعي، التي تضم نحو خمسين ألف عضو، إن "فيسبوك يفيدنا في كل شيء من الحصول على معلومات إلى الاتفاق وتنظيم الصفوف والاجتماع".

وتضيف المتحدثة: "عندما نقوم بنصب حاجز وتنقصنا مواد لإضرام نار أو نحتاج إلى مواد غذائية، نضع رسالة على صفحة المجموعة على فيسبوك فيصل شخص ما بسرعة لجلب المطلوب".

وعندما حاول محتجو "السترات الصفراء" الاتفاق على لائحة مطالب، شكلت استطلاعات الرأي التي يؤمنها "فيسبوك" إحدى أدواتهم المفضلة. بينما تشير تيسييه إلى أن الشبكة الاجتماعية واسعة جدا، وهي الأولى في فرنسا، "تضم الكثير من المسنين".

ويشكل المتقاعدون جزءا مهما من حركة الاحتجاج بسبب شعورهم بالاستياء من زيادة الضرائب المفروضة عليهم.

استياء اجتماعي

يقول أوليفييه ارتشيد، الأستاذ الباحث في علوم المعلومات بجامعة مدينة "نانت"، "لو لم يكن فيسبوك موجودا (...) لما بلغ هذا الاستياء الاجتماعي هذا الحجم من حيث الشكل". لكنه اعتبر أن المنصة "يجب ألا تشكل سوى مرحلة لعرض الشكل" تسمح "ببدء عمل سياسي".

من جهة أخرى، قال خبراء إن تغيير الخوارزميات الذي قرره مارك زوكربرغ في بداية السنة لعب دورا كبيرا في انتعاش حركة الاحتجاج.

فهذه الحركة تقلص إمكانية رؤية الصفحات، أي المضامين التي تنشرها وسائل الإعلام التقليدية، وترجح كفة ما تنشره المجموعات والأشخاص والأخبار المحلية.

وأوضح أوليفييه ارتشيد أن "المشاعر المرتبطة بالغضب هي الأكثر انتشارا على المنصة".

لكن منديس فرانس رأى أن أعضاء المجموعات على "فيسبوك" يلتزمون حيال المعلومات التي ينشرها الأعضاء الآخرون بحذر أقل مما تنشره وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وصفها لنفسها كتبت مجموعة "مواطنون غاضبون"، التي تضم 16 ألف عضو، أن "السياسة كاذبة ووسائل الإعلام كاذبة".

ويرى الخبراء أن هذا الحذر ناجم عن انتشار "الأخبار الكاذبة". ومنذ بداية التحرك انتشرت أخبار كاذبة بسرعة هائلة.

وآخر هذه الأخبار الكاذبة نشرات تشير إلى أن اتفاق الأمم المتحدة حول الهجرة، الذي يفترض أن يتم تبنيه في المغرب الاثنين، يشكل اعتداء على "سيادة فرنسا".

هذه المنشورات بلغ عدد مشاهداتها وتقاسمها مئات الآلاف من المرات.

وقالت مديرة مجموعة "السترات الصفراء" النورماندية: "نحاول أن نقوم بانتقاء ما ننشره بأكبر قدر ممكن من الدقة". وهي تعترف بأن المهمة شاقة مع وجود "بين 500 و1000 منشور يوميا".