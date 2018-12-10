إيطاليا تغرّم "فيسبوك" بسبب بيع بيانات مستخدمين

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت الإدارة الإيطالية المستقلة لضمان المنافسة وضمان السوق بأنها فرضت غرامتين على شركة "فيسبوك" الأمريكية، بقيمة عشرة ملايين يورو، لتزويدها ببيانات مستخدمي الموقع الاجتماعي لأغراض تجارية دون إخبارهم.

وذكرت الإدارة، في بيان، نتائج التحقيقات التي بدأت في أبريل الماضي حول "فيسبوك أيرلندا"، وشركتها الأم "فيسبوك إنك." لـ"انتهاكات مزعومة تجاه قانون المستهلك".

وتعد هذه هي أكبر عقوبة فرضت حتى الآن في أوروبا على "فيسبوك" بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي وفرت "فيسبوك" بموجبها بيانات ملايين المستخدمين لمختلف الشركات، دون رضاهم.

وتمت معاقبة الشركة الأمريكية نفسها، المتخصصة في خدمات التواصل الاجتماعي، بغرامة في بريطانيا وصلت إلى 500 ألف جنيه استرليني.

كما فرضت غرامة على "فيسبوك" لـ"انتهاجها سياسة عدائية تمارس بها تأثيرا غير مبرر على المستهلكين المسجلين الذين يعانون من نقل بياناتهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات أخرى؛ لأغراض تجارية دون رضاهم".